De las montañas de Meanguera a la modernidad de la BINAES: La aventura cultural que vivieron 45 abuelitos salvadoreños

Un grupo de 45 adultos mayores de Meanguera, Morazán Norte, visitó San Salvador en una jornada cultural organizada por el INDES. (Cortesía; INDES)

Un grupo de 45 adultos mayores del Distrito de Meanguera, en Morazán Norte, viajó esta semana a San Salvador para visitar la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES) y conocer otros lugares de valor cultural en la capital salvadoreña.

La jornada formó parte de una iniciativa impulsada por la Oficina Departamental del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) en Morazán, con apoyo de la Dirección de Integración Social, Bienestar Social y representantes de la municipalidad.

La visita se realizó en el marco de los esfuerzos estatales para ampliar el acceso de los adultos mayores a actividades culturales y recreativas, especialmente entre quienes residen en zonas rurales alejadas de los principales centros urbanos.

La iniciativa forma parte del programa Más 60 que, de acuerdo con INDES, tiene como meta brindar oportunidades de integración y esparcimiento a un segmento tradicionalmente excluido de este tipo de experiencias, en un país donde las limitaciones de transporte y recursos suelen marginar a los habitantes de regiones periféricas.

Experiencia cultural y social en la capital

El itinerario desarrollado por los organizadores incluyó una visita guiada por la BINAES, así como recorridos por la Plaza Morazán y la Catedral Metropolitana.

Según un comunicado de prensa del INDES, el traslado desde el oriente de El Salvador buscó facilitar el acceso de los beneficiarios a espacios de relevancia histórica y cultural en la ciudad.

La visita a la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES) y otros sitios emblemáticos ofreció acceso a espacios históricos a residentes rurales. (Cortesía: INDES)

Ana González, participante del círculo social, destacó la importancia de la experiencia para quienes visitaron la capital por primera vez en su vida.

“Me siento contenta por venir acá, satisfecha con conocer San Salvador, ya que para muchas de nosotras es la primera vez que venimos a la capital. Le doy gracias al INDES porque nos ha dado por tener este tipo de aventuras. He disfrutado cada una de las estaciones y las explicaciones que nos han dado en cada una de ellas”, expresó la beneficiada.

Por su parte, la técnica deportiva Guadalupe Romero, portavoz de la Oficina Departamental del INDES en Morazán, subrayó el valor de este acercamiento en términos de integración comunitaria.

“Estamos realizando un convivio histórico para nosotros y los beneficiarios del programa. Lo hemos denominado porque está memorable, ya que estamos trayendo a nuestros adultos mayores del distrito de Meanguera por primera ocasión; logramos reunir a 45 adultos mayores, con los cuales se hizo un recorrido acá a la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES), y también vamos a ir un ratito a la catedral”, detalló Romero durante el evento.

Expansión del programa y nuevas actividades

Romero también anunció que el programa Más 60 proyecta extenderse a otros distritos del departamento, entre ellos Chilanga y Jocoaitique.

Las actividades en la capital incluyen recorridos culturales y espacios de convivencia para fortalecer la integración comunitaria de los adultos mayores. (Cortesía: INDES)

De este modo, la cobertura superará los límites de Meanguera, buscando beneficiar a un número mayor de adultos mayores en Morazán.

“Ya estamos gestionando llevarlo a los distritos de Chilanga y de Jocoaitique. Por lo tanto, en nuestro departamento ya no solo vamos a tener a Meanguera. Nuestro departamento tiene una peculiaridad muy bonita, ya que nuestros festivales también los hacemos en turicentro. Este tipo de actividades nos permite no solo tener actividades físicas, sino también un momento de convivencia”, agregó.

Según el personal del INDES y la municipalidad, la actividad responde a una estrategia institucional orientada a fomentar la integración social y el acceso a espacios culturales para los adultos mayores de la zona rural.

En el marco del encuentro, los organizadores recalcaron que este tipo de acciones permite, además de la actividad cultural, la creación de espacios de convivencia y ejercicio físico en entornos comunitarios como los turicentros del departamento.

También señalaron que la participación en estas jornadas contribuye a fortalecer los lazos entre los adultos mayores, favorece el intercambio de experiencias y promueve un sentido de pertenencia en la comunidad.