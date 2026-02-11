El Salvador

De las montañas de Meanguera a la modernidad de la BINAES: La aventura cultural que vivieron 45 abuelitos salvadoreños

La iniciativa, organizada por el INDES y apoyada por autoridades locales, permitió que personas de la zona rural de Morazán conocieran espacios culturales en San Salvador dentro de un programa que busca fomentar la integración social

Guardar
Un grupo de 45 adultos
Un grupo de 45 adultos mayores de Meanguera, Morazán Norte, visitó San Salvador en una jornada cultural organizada por el INDES. (Cortesía; INDES)

Un grupo de 45 adultos mayores del Distrito de Meanguera, en Morazán Norte, viajó esta semana a San Salvador para visitar la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES) y conocer otros lugares de valor cultural en la capital salvadoreña.

La jornada formó parte de una iniciativa impulsada por la Oficina Departamental del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) en Morazán, con apoyo de la Dirección de Integración Social, Bienestar Social y representantes de la municipalidad.

La visita se realizó en el marco de los esfuerzos estatales para ampliar el acceso de los adultos mayores a actividades culturales y recreativas, especialmente entre quienes residen en zonas rurales alejadas de los principales centros urbanos.

La iniciativa forma parte del programa Más 60 que, de acuerdo con INDES, tiene como meta brindar oportunidades de integración y esparcimiento a un segmento tradicionalmente excluido de este tipo de experiencias, en un país donde las limitaciones de transporte y recursos suelen marginar a los habitantes de regiones periféricas.

Experiencia cultural y social en la capital

El itinerario desarrollado por los organizadores incluyó una visita guiada por la BINAES, así como recorridos por la Plaza Morazán y la Catedral Metropolitana.

Según un comunicado de prensa del INDES, el traslado desde el oriente de El Salvador buscó facilitar el acceso de los beneficiarios a espacios de relevancia histórica y cultural en la ciudad.

La visita a la Biblioteca
La visita a la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES) y otros sitios emblemáticos ofreció acceso a espacios históricos a residentes rurales. (Cortesía: INDES)

Ana González, participante del círculo social, destacó la importancia de la experiencia para quienes visitaron la capital por primera vez en su vida.

“Me siento contenta por venir acá, satisfecha con conocer San Salvador, ya que para muchas de nosotras es la primera vez que venimos a la capital. Le doy gracias al INDES porque nos ha dado por tener este tipo de aventuras. He disfrutado cada una de las estaciones y las explicaciones que nos han dado en cada una de ellas”, expresó la beneficiada.

Por su parte, la técnica deportiva Guadalupe Romero, portavoz de la Oficina Departamental del INDES en Morazán, subrayó el valor de este acercamiento en términos de integración comunitaria.

“Estamos realizando un convivio histórico para nosotros y los beneficiarios del programa. Lo hemos denominado porque está memorable, ya que estamos trayendo a nuestros adultos mayores del distrito de Meanguera por primera ocasión; logramos reunir a 45 adultos mayores, con los cuales se hizo un recorrido acá a la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES), y también vamos a ir un ratito a la catedral”, detalló Romero durante el evento.

Expansión del programa y nuevas actividades

Romero también anunció que el programa Más 60 proyecta extenderse a otros distritos del departamento, entre ellos Chilanga y Jocoaitique.

Las actividades en la capital
Las actividades en la capital incluyen recorridos culturales y espacios de convivencia para fortalecer la integración comunitaria de los adultos mayores. (Cortesía: INDES)

De este modo, la cobertura superará los límites de Meanguera, buscando beneficiar a un número mayor de adultos mayores en Morazán.

“Ya estamos gestionando llevarlo a los distritos de Chilanga y de Jocoaitique. Por lo tanto, en nuestro departamento ya no solo vamos a tener a Meanguera. Nuestro departamento tiene una peculiaridad muy bonita, ya que nuestros festivales también los hacemos en turicentro. Este tipo de actividades nos permite no solo tener actividades físicas, sino también un momento de convivencia”, agregó.

Según el personal del INDES y la municipalidad, la actividad responde a una estrategia institucional orientada a fomentar la integración social y el acceso a espacios culturales para los adultos mayores de la zona rural.

En el marco del encuentro, los organizadores recalcaron que este tipo de acciones permite, además de la actividad cultural, la creación de espacios de convivencia y ejercicio físico en entornos comunitarios como los turicentros del departamento.

También señalaron que la participación en estas jornadas contribuye a fortalecer los lazos entre los adultos mayores, favorece el intercambio de experiencias y promueve un sentido de pertenencia en la comunidad.

Temas Relacionados

Instituto Nacional de los DeportesSan SalvadorBiblioteca Nacional de El SalvadorDirección de Integración SocialIntegración SocialProgramas para Adultos Mayores

Últimas Noticias

La caída del valor del café genera preocupación entre productores hondureños

Las pérdidas recientes en los ingresos por exportaciones han agudizado las dificultades para cubrir los costos productivos, mientras aumenta la presión sobre el sector agrícola ante la fluctuación de los mercados internacionales

La caída del valor del

Panamá se alinea con reglas globales para regular la pesca del atún rojo

El país contará con una cuota anual de 55 toneladas dentro del sistema internacional de control pesquero.

Panamá se alinea con reglas

Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia: salvadoreñas buscan abrirse nuevos espacios

Diferentes entidades en El Salvador se unieron a la conmemoración anual cada 11 de febrero desde 2016, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015

Día Internacional de la Niña

Autoridades salvadoreñas emiten sentencias a pandilleros acusados de extorsión, agresión sexual y otros delitos

La justicia aborda delitos de diferente naturaleza, desde el uso de las plataformas digitales hasta la traición en el hogar. Cada caso deja marcas profundas y desafíos pendientes para la sociedad salvadoreña

Autoridades salvadoreñas emiten sentencias a

Gobierno de Guatemala asegura que el estado de sitio redujo delitos graves y reforzó el control penitenciario

La presentación de datos oficiales muestra una baja sostenida en homicidios y extorsiones tras la intervención estatal, mientras la continuidad de las operaciones conjuntas se evalúa ante la expectativa de mejores condiciones de seguridad pública

Gobierno de Guatemala asegura que

TECNO

India exige etiquetas obligatorias en

India exige etiquetas obligatorias en contenido generado por IA

Rutas para el amor: elige el auto que mejor combina con tu pareja en tecnología y diseño

Tres ingenieras peruanas que están transformando el futuro en tecnología y desarrollo latino

Juegos gratis en Epic Games: cómo descargarlos desde la tienda

Comprar un Nokia 1100 hoy sí es posible: cómo hacerlo y cuánto vale

ENTRETENIMIENTO

El regreso de Skeletor: así

El regreso de Skeletor: así será el villano de Masters del Universo interpretado por Jared Leto

La esposa de James Van Der Beek difunde una campaña de GoFundMe para recaudar 500 mil dólares, tras la muerte del actor

Luto en Hollywood por James Van Der Beek: Sarah Michelle Gellar, Chad Michael Murray y más famosos reaccionan a la muerte del actor

James Van der Beek: así vivió su lucha contra el cáncer

Zayn Malik sorprendió con una confesión sobre su relación con Gigi Hadid y generó asombro entre sus fans

MUNDO

La Unión Europea identificó dos

La Unión Europea identificó dos centros en Ucrania para entrenar tropas si se concreta un alto el fuego

La flota fantasma de Rusia transitó aguas danesas casi a diario durante 2025

Zelensky descartó celebrar elecciones en Ucrania y condicionó cualquier convocatoria a un alto el fuego

Tiroteo en Canadá: la policía identificó a la atacante como una mujer trans de 18 años con problemas de salud mental

Trump recibió a Netanyahu en la Casa Blanca y ratificó que busca un acuerdo con Irán por su programa nuclear