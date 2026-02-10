El Salvador

Simple SV: la plataforma que transforma los trámites públicos en El Salvador

La Secretaría de Innovación impulsa Simple SV, una herramienta que reúne servicios de más de 30 instituciones públicas y permite a los usuarios completar procesos administrativos en cuestión de minutos.

Los salvadoreños pueden realizar diferentes
Los salvadoreños pueden realizar diferentes trámites sin salir de casa ni hacer filas, únicamente deben tener acceso a internet./ (Shutterstock)

La plataforma Simple SV se ha consolidado como el principal punto de acceso digital para la realización de trámites gubernamentales en El Salvador, marcando un antes y un después en la relación entre la ciudadanía y el Estado. Impulsada por la Secretaría de Innovación, esta herramienta digital permite gestionar más de 90 trámites en línea, integrando a más de 30 instituciones públicas y brindando servicios de manera rápida, segura y sin intermediarios.

Gracias a lo sencillo que resulta su uso, “más de 1.3 millones de salvadoreños ya realizan sus trámites en línea, sin filas y de forma segura”, informó la Secretaría de Innovación a través de sus redes sociales la semana anterior.

La institución destacó que actualmente se han registrado 4.5 millones de trámites por medio de Simple SV, con “menos vueltas y más soluciones”.

Simple SV es la Ventanilla Única digital del gobierno salvadoreño. A través del portal simple.sv, cualquier ciudadano con Documento Único de Identidad (DUI) vigente puede realizar numerosos trámites administrativos, desde la comodidad de su hogar o desde cualquier lugar con acceso a internet. La plataforma agrupa servicios de instituciones como el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la Policía Nacional Civil (PNC), el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), el Ministerio de Educación, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados y el Viceministerio de Transporte, entre otras.

A través de sus redes
A través de sus redes la Secretaría de Innovación ha informado las instituciones que se suman y habilitan trámites de manera electrónica./ (Redes Secretaría de Innovación)

Dentro de los trámites más solicitados destacan la constancia de antecedentes penales, la solvencia de la Policía Nacional Civil, la certificación de partidas de nacimiento, la certificación de registro de títulos educativos y la solicitud de pasaporte, entre otros. Las estadísticas reflejan una alta aceptación y uso por parte de la población actualmente.

<b>¿Cómo funciona Simple SV?</b>

El acceso a los servicios de Simple SV requiere crear una cuenta de identidad digital. El proceso de registro es sencillo, aunque exige la verificación de identidad a través del DUI y la validación de correo electrónico y número telefónico. Los pasos básicos para crear la cuenta son:

  1. Seleccionar la opción para crear una cuenta en simple.sv.
  2. Pre-registrar el DUI para iniciar el proceso y aceptar los términos y condiciones.
  3. Ingresar el número de folio del DUI y verificar el correo electrónico, al que se enviará un código de validación.
  4. Ingresar el código recibido y, si es correcto, el sistema notificará la verificación exitosa.
  5. Posteriormente, ingresar el número telefónico y completar la verificación mediante un código enviado por SMS.
  6. Una vez certificados el correo y el teléfono, el usuario puede crear una contraseña y autorizar el acceso a la Ventanilla Única.
  7. Finalmente, se aceptan los términos y condiciones y se activa el perfil digital.

Una vez creada la cuenta, los usuarios pueden navegar la plataforma usando filtros por categorías o instituciones, buscar el trámite que necesitan y consultar información detallada sobre costos, plazos y requisitos. Al seleccionar un trámite, pueden iniciarlo en línea y dar seguimiento a su proceso hasta la obtención del documento requerido.

El viceministro de Transporte, Nelson
El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, informó en 2025 que la institución ya había habilitado trámites para facilitar los procesos a los salvadoreños./ (Secretaría de Prensa de la Presidencia)

<b>Trámites disponibles y beneficios</b>

Simple SV permite gestionar, entre otros, los siguientes servicios:

  • Constancia de antecedentes policiales y penales
  • Certificación de documento único de identidad
  • Certificación de notas y títulos educativos
  • Apostillado electrónico
  • Pasaporte y solicitud de cita para pasaporte
  • Solvencias patronales y constancia de no servicio de agua potable
  • Registro de transportistas de carga nacional

El titular de la Secretaría de Innovación, Daniel Méndez, ha enfatizado la importancia de la plataforma en la transformación digital del Estado. “Más de 30 instituciones del gobierno del presidente Bukele ya están incluidas en simple.sv, más de 90 trámites han sido digitalizados. Lo que buscamos es precisamente facilitar la vida de la población, haciendo mucho más sencillo y fácil toda la realización de sus trámites”, ha indicado el funcionario en entrevista televisiva. Asimismo, ha asegurado que gracias a esta plataforma los ciudadanos ya no deben desplazarse ni hacer filas, sino que solo necesitan conectarse a internet desde cualquier dispositivo.

Uno de los servicios más demandados por los salvadoreños en el exterior es la solicitud de partidas de nacimiento apostilladas, que puede hacerse completamente en línea, evitando trámites presenciales ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta funcionalidad representa una mejora notable en la atención a la diáspora y en la eficiencia administrativa del Estado.

<b>Accesibilidad y atención al usuario</b>

Simple SV está disponible las 24 horas del día, permitiendo a los usuarios gestionar sus trámites en cualquier momento, incluso si se encuentran fuera del país. Para consultas o problemas, la plataforma ofrece atención a través del correo contacto@simple.sv y actualizaciones por redes sociales. Además, el sitio cuenta con una sección de ayuda para resolver dudas frecuentes.

En conclusión, Simple SV representa una apuesta por la modernización, la eficiencia y la transparencia en la gestión pública, colocando los servicios del Estado al alcance de toda la población y reduciendo las barreras tradicionales en la atención ciudadana.

