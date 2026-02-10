Centroamérica refuerza la vigilancia y vacunación ante el alza de casos de sarampión en la región

Ante el brote de sarampión en el Estado de México, las autoridades sanitarias reforzaron las medidas en planteles educativos, con filtros de detección, uso obligatorio de cubrebocas y la aplicación masiva de vacunas en grupos de riesgo.. FOTO: DASSAEV TÉLLEZ ADAME/CUARTOSCURO.COM

La región centroamericana se mantiene vigilante ante el incremento de casos de sarampión en el continente americano, tras la alerta sanitaria impulsada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la rápida propagación del virus en países vecinos. Los gobiernos de Costa Rica, Guatemala, Honduras y El Salvador han intensificado la vigilancia epidemiológica e impulsan campañas o jornadas de vacunación para evitar la reintroducción de la enfermedad, que ha registrado un aumento exponencial en el último año, según cifras oficiales y reportes de la OPS y medios regionales.

Durante 2025, la OPS notificó un aumento de 31 veces mayor en los casos de sarampión en la región de las Américas, al pasar de 466 casos confirmados en 2024 a 14,504 durante el año siguiente. En el inicio de 2026, el virus mantiene una tendencia ascendente, con brotes activos en México, Canadá, Estados Unidos y Bolivia, y un repunte acelerado en Guatemala, donde los casos se cuadruplicaron en pocas semanas, de acuerdo con información difundida por Prensa Libre y la OPS.

A raíz de ello, Costa Rica ha reforzado sus medidas preventivas debido al contexto regional. El Ministerio de Salud recomendó a todos los viajeros costarricenses verificar y actualizar su esquema de vacunación, especialmente antes de salir del país. La autoridad sanitaria instó a niños, adolescentes y adultos a contar con las dos dosis de la vacuna triple viral (SRP) y dispuso una dosis adicional para lactantes entre 6 y 11 meses que deban viajar a zonas de circulación del virus. La ministra de Salud, Mary Munive, recalcó la importancia de la vigilancia tras el regreso de viajes internacionales: “Si una persona presenta fiebre y erupciones cutáneas entre 7 y 21 días después de haber viajado, debe acudir de inmediato a un centro médico e informar sobre su antecedente de viaje”, publicó La Nación.

Crédito: Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)

El acceso a la vacuna SRP en Costa Rica está garantizado en el sistema público para menores de edad y, para adultos, en farmacias privadas, con precios que oscilan entre 18,125 y 20,010 colones por dosis. Según datos de la OPS, el 78% de los afectados en la región no estaba vacunado, lo que subraya el riesgo para quienes viajan a zonas con alta circulación viral.

Ciudadanos esperan en un puesto de vacunación del Gobierno de la CDMX como parte del operativo contra el sarampión, tras el reciente aumento de casos en la capital (Jefatura Gobierno CDMX )

En Guatemala, el brote se ha concentrado principalmente en el departamento de Sololá, donde se reportaron 75 de los 175 casos confirmados hasta el 5 de febrero. La epidemióloga Ericka Gaitán, citada por Prensa Libre, explicó que el ritmo de transmisión se asocia a brechas en la inmunización y alta movilidad poblacional. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social identificó factores estructurales como la baja cobertura de vacunación, el flujo turístico y la migración, además de variables socioculturales y geográficas que dificultan la respuesta.

La OPS remarcó en su alerta epidemiológica del 4 de febrero la necesidad de intensificar la vigilancia, la búsqueda activa de casos y la implementación de campañas de vacunación suplementarias para cerrar brechas de inmunidad y evitar brotes sostenidos. El organismo internacional recomendó a todos los países de la región fortalecer la detección y respuesta rápida, especialmente ante la proximidad de eventos de alta movilidad como el Mundial de Fútbol 2026. La OPS también enfatizó que la cobertura de vacunas óptima debe superar el 95% con dos dosis, meta que solo alcanzan un tercio de los países del continente.

En Honduras, las autoridades sanitarias reportaron cinco casos sospechosos de sarampión y anunciaron jornadas de vacunación en centros comerciales y aeropuertos, según informó Diario La Tribuna. La doctora Cinthia Aguilar detalló que la estrategia busca proteger a la población ante la reciente movilización masiva hacia El Salvador por los conciertos de la cantante colombiana Shakira. Aguilar instó a la población a vacunarse y utilizar mascarilla como medida de protección adicional.

Por su parte, el Ministerio de Salud de El Salvador está promoviendo la vacunación gratuita en todas las unidades de salud y mantiene una campaña activa en redes sociales para sensibilizar a la población sobre la importancia de la inmunización. El mensaje oficial enfatiza: “El sarampión es una enfermedad prevenible. Acude a la unidad de salud más cercana y solicita la vacuna de forma gratuita”, según la cuenta oficial de la entidad en la red X.

El brote regional ha motivado también la colaboración internacional. La OPS ha desplegado expertos y apoyo técnico en varios países para fortalecer la vigilancia, la investigación de casos y la respuesta a los brotes. México, por ejemplo, desarrolla campañas de vacunación masiva dirigidas a personas de 6 meses a 49 años en municipios prioritarios, mientras en Estados Unidos y Canadá se mantienen operativos de vacunación focalizada en comunidades con baja cobertura.

La Red Mundial de Virus advierte sobre el resurgimiento del sarampión e insta a reforzar la vacunación. SALUD

La vacuna triple viral es considerada la herramienta más efectiva para evitar contagios por sarampión, rubéola y paperas. La OPS y la Organización Mundial de la Salud (OMS) subrayan que el cumplimiento estricto de los esquemas de vacunación y la vigilancia activa permiten prevenir la reintroducción del virus en países que han alcanzado su eliminación endémica. El desafío ahora es cerrar las brechas de inmunización y responder con rapidez ante cualquier caso sospechoso, en un escenario donde la movilidad internacional y la disminución de coberturas amenazan los logros alcanzados en salud pública.