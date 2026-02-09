El Salvador

Shakira comparte inesperada reacción y mensaje tras sufrir una caída en su presentación inicial en El Salvador

La intérprete de origen colombiano experimentó una caída mientras actuaba, pero logró finalizar la presentación sin heridas y compartió imágenes del momento con un mensaje que mostraba tranquilidad

Guardar
El momento exacto en que Shakira sufre una caída durante una de sus presentaciones en vivo. A pesar del susto, la cantante se lo toma con humor y continúa con el show como toda una profesional.

Shakira inició su actual residencia en El Salvador con un incidente durante el primer concierto, cuando sufrió una caída en el escenario. A pesar del percance, la cantante colombiana no resultó lesionada y reaccionó de forma positiva ante la situación.

Horas antes de su segundo concierto, Shakira compartió en sus historias el video que capturó el momento exacto de la caída. Añadió el mensaje: “no se preocupen porque soy de caucho”, acompañado de risas, mostrando así su actitud relajada frente al incidente.

Pese a la caída, Shakira lo dio todo. El accidente ocurrió mientras interpretaba la canción “Si te vas”, en el instante en que sonaba la frase: “Si te vas, si te vas, ya no tienes que venir por mí”. El episodio no afectó la continuidad del espectáculo ni el ánimo de la artista sobre el escenario.

Una situación imprevista dentro de
Una situación imprevista dentro de su actuación deja preguntas abiertas acerca de su sentido del humor y respuesta ante los desafíos (Foto cortesía Two Shows)

“Shakimanía” en El Salvador

Con la llegada del segundo concierto de la residencia de Shakira en El Salvador, el clima previo a la cita se transforma en una experiencia que va mucho más allá de la música: la expectativa, el intercambio cultural y la apropiación colectiva de la imagen y mensaje de la artista delinean una celebración que comienza desde mucho antes de que se abran las puertas del recinto (estadio Flor Blanca) y, para muchos asistentes, constituye en sí misma parte central del espectáculo.

La moda ocupa un lugar destacado. Numerosos asistentes optaron por vestir camisetas alusivas a la selección futbolera de Colombia o recrear atuendos identificables con distintas etapas de Shakira, desde la peluca morada hasta prendas inspiradas en videos emblemáticos del álbum “¿Dónde están los ladrones?“.

La escena adquiere forma de pasarela improvisada donde banderas de Colombia y El Salvador se entremezclan con accesorios personalizados. Asimismo, el comercio se integra a la experiencia, permitiendo que el recuerdo de la noche trascienda lo material y refuerce el sentido de pertenencia con artículos referentes a países vecinos y de estampados con el rostro nombre de Shakira.

Un acontecimiento ocurrido al inicio
Un acontecimiento ocurrido al inicio de su residencia mostró a la cantante afrontando una caída durante una canción, sin que esto afectara su ánimo ni la continuidad del recital para el público (Foto cortesía Two Shows Producciones)

La llegada de la gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” a El Salvador ha marcado un nuevo hito para la industria musical latina, estableciéndose como la más taquillera de una mujer en la historia y congregando a más de 35,000 asistentes en el Estadio Jorge «El Mágico» González durante la primera de cinco presentaciones de Shakira.

Los seguidores, de varios países, se anticiparon desde primeras horas del día, motivados por la expectativa de presenciar el concierto. La artista ofreció un repertorio que abarcó tanto sus nuevos éxitos como clásicos esperados por generaciones. Los temas que se lanzaron en colaboración con otros artistas tampoco han quedado a la espera del público en esta gira , como "TQG" con la también colombiana Karol G.

Este domingo se anunció que el acceso a las localidades Ultra Platinum A y B durante el concierto de Shakira en El Salvador será cerrado de forma estricta al comenzar el evento, según informó Two Shows Producciones, la tarde de este domingo. Esta disposición obliga a los asistentes con entradas en esas secciones a llegar antes del inicio, ya que una vez dado comienzo al espectáculo, no se permitirá el ingreso.

Temas Relacionados

ShakiraEl SalvadorIndustria MusicalEspectáculos InternacionalesAccidentes en EscenarioActitud Positiva

Últimas Noticias

El acceso a Ultra Platinum A y B será cerrado al iniciar concierto de Shakira en Salvador

La productora Two Shows Producciones informó que una vez iniciado el espectáculo de la artista en El Salvador, únicamente quienes lleguen antes del comienzo podrán ingresar a esas zonas restringidas

El acceso a Ultra Platinum

La corrupción y las deportaciones agravan la situación en Honduras, advierte el cardenal Rodríguez

El prelado enfatiza el impacto económico y social generado por las políticas migratorias y el perjuicio de la corrupción persistente, proponiendo el fortalecimiento de valores como base para un desarrollo sostenible

La corrupción y las deportaciones

Costa Rica lidera el ranking de universidades en Centroamérica

Las casas de estudio del país marcan distancia en calidad según el QS World University Rankings y abren nuevas oportunidades para quienes buscan formación sobresaliente en la región

Costa Rica lidera el ranking

República Dominicana reitera respaldo a esfuerzos multilaterales para frenar violencia en Haití

El Ejecutivo dominicano subraya la relevancia de la colaboración internacional en las acciones contra las bandas armadas y señala que el fortalecimiento del aparato estatal es fundamental para una restauración duradera de la estabilidad haitiana

República Dominicana reitera respaldo a

El panameño Jorge Castelblanco y la ecuatoriana Silvia Ortiz imponen nuevas marcas en Caracas

La exigente ruta en la capital venezolana fue escenario de registros históricos para ambas figuras, quienes destacaron el apoyo del público y los retos físicos que implica la prueba para los competidores

El panameño Jorge Castelblanco y

TECNO

¿Enlace roto o perdido?: esta

¿Enlace roto o perdido?: esta es la solución rápida para volver a acceder

WhatsApp tiene un botón oculto que puede librarte de estafas

Google amplía el alcance de Quick Share y AirDrop en el ecosistema Android

La tecnología de consumo llega al espacio: la NASA permitirá usar celulares en misiones

Reino Unido y Microsoft se alían para frenar los deepfakes en internet

ENTRETENIMIENTO

Kaley Cuoco critica duramente a

Kaley Cuoco critica duramente a Ashley Tisdale por el drama de madres tóxicas: “Simplemente vete”

“No quiero compartir mi dinero ni mi espacio”: Whoopi Goldberg explicó por qué renunció a la vida en pareja

La familia de Kim Kardashian respalda su acercamiento a Lewis Hamilton: “Déjenla ser feliz”

La estatuilla de los Oscar: una historia de apodos y curiosidades

Michael Keaton compartió cómo conoció a Catherine O’Hara una semana después de su muerte

MUNDO

Rusia amenazó con utilizar “todos

Rusia amenazó con utilizar “todos los medios disponibles” ante un eventual conflicto armado con Europa

Persecución en Irán: el régimen detuvo a tres líderes reformistas en nueva ola de arrestos tras las masivas protestas

El socialista António José Seguro es el nuevo presidente electo de Portugal tras ganar en segunda vuelta por amplio margen

Paraguay afirmó que su relación con Israel es “prioritaria” y “estratégica”

Zelensky anunció que en los próximos días comenzará la producción de drones ucranianos en Alemania