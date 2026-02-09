Shakira comparte inesperada reacción y mensaje tras sufrir una caída en su presentación inicial en El Salvador

El momento exacto en que Shakira sufre una caída durante una de sus presentaciones en vivo. A pesar del susto, la cantante se lo toma con humor y continúa con el show como toda una profesional.

Shakira inició su actual residencia en El Salvador con un incidente durante el primer concierto, cuando sufrió una caída en el escenario. A pesar del percance, la cantante colombiana no resultó lesionada y reaccionó de forma positiva ante la situación.

Horas antes de su segundo concierto, Shakira compartió en sus historias el video que capturó el momento exacto de la caída. Añadió el mensaje: “no se preocupen porque soy de caucho”, acompañado de risas, mostrando así su actitud relajada frente al incidente.

Pese a la caída, Shakira lo dio todo. El accidente ocurrió mientras interpretaba la canción “Si te vas”, en el instante en que sonaba la frase: “Si te vas, si te vas, ya no tienes que venir por mí”. El episodio no afectó la continuidad del espectáculo ni el ánimo de la artista sobre el escenario.

Una situación imprevista dentro de su actuación deja preguntas abiertas acerca de su sentido del humor y respuesta ante los desafíos (Foto cortesía Two Shows)

“Shakimanía” en El Salvador

Con la llegada del segundo concierto de la residencia de Shakira en El Salvador, el clima previo a la cita se transforma en una experiencia que va mucho más allá de la música: la expectativa, el intercambio cultural y la apropiación colectiva de la imagen y mensaje de la artista delinean una celebración que comienza desde mucho antes de que se abran las puertas del recinto (estadio Flor Blanca) y, para muchos asistentes, constituye en sí misma parte central del espectáculo.

La moda ocupa un lugar destacado. Numerosos asistentes optaron por vestir camisetas alusivas a la selección futbolera de Colombia o recrear atuendos identificables con distintas etapas de Shakira, desde la peluca morada hasta prendas inspiradas en videos emblemáticos del álbum “¿Dónde están los ladrones?“.

La escena adquiere forma de pasarela improvisada donde banderas de Colombia y El Salvador se entremezclan con accesorios personalizados. Asimismo, el comercio se integra a la experiencia, permitiendo que el recuerdo de la noche trascienda lo material y refuerce el sentido de pertenencia con artículos referentes a países vecinos y de estampados con el rostro nombre de Shakira.

Un acontecimiento ocurrido al inicio de su residencia mostró a la cantante afrontando una caída durante una canción, sin que esto afectara su ánimo ni la continuidad del recital para el público (Foto cortesía Two Shows Producciones)

La llegada de la gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” a El Salvador ha marcado un nuevo hito para la industria musical latina, estableciéndose como la más taquillera de una mujer en la historia y congregando a más de 35,000 asistentes en el Estadio Jorge «El Mágico» González durante la primera de cinco presentaciones de Shakira.

Los seguidores, de varios países, se anticiparon desde primeras horas del día, motivados por la expectativa de presenciar el concierto. La artista ofreció un repertorio que abarcó tanto sus nuevos éxitos como clásicos esperados por generaciones. Los temas que se lanzaron en colaboración con otros artistas tampoco han quedado a la espera del público en esta gira , como "TQG" con la también colombiana Karol G.

Este domingo se anunció que el acceso a las localidades Ultra Platinum A y B durante el concierto de Shakira en El Salvador será cerrado de forma estricta al comenzar el evento, según informó Two Shows Producciones, la tarde de este domingo. Esta disposición obliga a los asistentes con entradas en esas secciones a llegar antes del inicio, ya que una vez dado comienzo al espectáculo, no se permitirá el ingreso.