El Salvador

PNC de El Salvador informa de cinco capturados por homicidio y un sexto por intento de homicidio

Las autoridades reportaron la captura de un grupo vinculado a una agresión fatal ocurrida durante una discusión mientras ingerían alcohol, asegurando que los sospechosos enfrentarán un proceso legal por el delito correspondiente al hecho

Guardar
La PNC salvadoreña detuvo a
La PNC salvadoreña detuvo a cinco sospechosos de vapulear hasta la muerte a un hombre en Zacatecoluca, departamento de La Paz (Foto cortesía Policía Nacional Civil)

La Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador detuvo a cinco personas que, tras una discusión mientras consumían alcohol, agredieron mortalmente a un hombre de 29 años en Zacatecoluca, municipio de La Paz Este. Los responsables, identificados como Pedro Antonio Deras Sánchez, Andrés Abelino Hernández Rodríguez, Geo Esnal Martínez Zelaya, Santos Daniel Cañas Aguillon e Isaias Eduardo Gavidia Ventura, enfrentarán cargos por homicidio agravado.

En un incidente separado ocurrido en el caserío El Pital, cantón Entre Ríos, en Colón, municipio de La Libertad Oeste, la Policía informó que Erick Alexander Ramírez Vásquez, de 18 años, atacó con una hoja de afeitar a un hombre de 48 años, causándole una herida profunda en el cuello. Ambos se encontraban bebiendo antes de la agresión. Ramírez Vásquez será remitido por el delito de homicidio en grado de tentativa.

Las autoridades subrayaron que tanto los cinco detenidos del primer caso como el agresor de El Pital han sido puestos a disposición judicial tras ser plenamente identificados.

Último condenado por asesinato

Un hombre de 65 años identificado como José del Carmen R. A. permanecerá detenido tras la decisión del Juzgado Cuarto de Paz de Soyapango, que lo acusa de homicidio agravado en grado de tentativa contra Elmer Francisco A. F., de 43 años. De acuerdo con la investigación, el suceso se registró la noche del 18 de enero, cerca de las 23:23, en Montes de San Bartolo V, en el distrito de Soyapango.

Durante una reunión en una vivienda donde ambos consumían alcohol, se desató una pelea y el acusado habría apuñalado a la víctima. La jueza ordenó que el proceso pase al Juzgado Segundo de Instrucción de Soyapango y que el imputado quede ingresado en el Centro Penal La Esperanza, en San Luis Mariona.

Según la PNC, la víctima
Según la PNC, la víctima de 48 años, bebía alcohol con Ramírez Vásquez, discutieron y luego ocurrió el ataque. El detenido será remitido por el delito de homicidio en grado de tentativa. (Foto cortesía PNC).

“De acuerdo con la investigación, el incidente ocurrió el 18 de enero, aproximadamente a las 11:23 p. m., en la urbanización Montes de San Bartolo V, distrito de Soyapango. Ambos involucrados se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas cuando se produjo una discusión al interior de una vivienda, durante la cual el imputado habría atacado a la víctima con un arma blanca.

Tras el hecho, personas particulares auxiliaron al ofendido y lo trasladaron al hospital, mientras una vecina alertó a las autoridades. Posteriormente, la PNC capturó al imputado al día siguiente, en horas de la mañana, cuando se encontraba laborando como agente de seguridad privada", informó Centros Judiciales.

En su fallo, la magistrada destacó que la víctima estuvo en riesgo inminente de perder la vida debido a la gravedad de las lesiones. Tras el incidente, vecinos socorrieron al herido y lo trasladaron al Hospital Nacional Dr. José Molina Martínez. La Policía Nacional Civil detuvo al presunto agresor la mañana siguiente, cuando trabajaba como agente de seguridad privada en Panchimalco.

Las reformas recientes del Código Penal en El Salvador endurecieron las penas por delitos de homicidio, incrementando los rangos de prisión para los condenados en los últimos cambios legislativos aprobados entre 2024 y 2025.

Quienes enfrenten la acusación de homicidio agravado bajo pueden recibir sentencias de hasta 50 o 60 años de prisión. Esta figura penal contempla agravantes como la alevosía, el uso de veneno, la existencia de promesas de pago o recompensa, y si la víctima resulta ser un funcionario público. En cuanto al homicidio simple, se delito como “el que matare a otro”. Tras la actualización normativa, la condena pasó del rango anterior de 10 a 20 años a un periodo de 25 a 35 años de prisión.

Temas Relacionados

Policía Nacional CivilEl SalvadorSistema JudicialHomicidio AgravadoViolencia AlcoholicaCrimen en Zacatecoluca

Últimas Noticias

Más de 50 empresarios mexicanos mostraron interés en invertir en El Salvador

Delegaciones especializadas analizan escenarios inéditos mientras, desde la sede diplomática, se promueven iniciativas para acelerar la integración económica regional y fortalecer vínculos comerciales

Más de 50 empresarios mexicanos

Shakira comparte inesperada reacción y mensaje tras sufrir una caída en su presentación inicial en El Salvador

La intérprete de origen colombiano experimentó una caída mientras actuaba, pero logró finalizar la presentación sin heridas y compartió imágenes del momento con un mensaje que mostraba tranquilidad

Shakira comparte inesperada reacción y

La violencia contra abogados en Honduras desborda los esfuerzos oficiales

El informe del Conadeh resalta que casi nueve de cada diez homicidios de profesionales del derecho en el país permanecen sin resolverse, lo que evidencia un déficit en la respuesta de la justicia hondureña

La violencia contra abogados en

El Ejército de Guatemala desmantela un narcolaboratorio en Izabal

La localización de un centro clandestino en la zona rural de El Estor ocurrió durante un patrullaje conjunto, en el marco de un operativo orientado a limitar la actividad de organizaciones dedicadas al tráfico de sustancias ilícitas

El Ejército de Guatemala desmantela

El crucero Zuiderdam arriba a El Salvador y promueve turismo cultural

La travesía permite a los visitantes conocer espacios de relevancia cultural y natural, destacando la diversidad de atractivos que ofrece la nación y reforzando el papel del país como destino internacional de cruceros

El crucero Zuiderdam arriba a

TECNO

Mil millones de smartphones Android

Mil millones de smartphones Android en la mira de un software espía

¿Enlace roto o perdido?: esta es la solución rápida para volver a acceder

WhatsApp tiene un botón oculto que puede librarte de estafas

Google amplía el alcance de Quick Share y AirDrop en el ecosistema Android

La tecnología de consumo llega al espacio: la NASA permitirá usar celulares en misiones

ENTRETENIMIENTO

Kaley Cuoco critica duramente a

Kaley Cuoco critica duramente a Ashley Tisdale por el drama de madres tóxicas: “Simplemente vete”

“No quiero compartir mi dinero ni mi espacio”: Whoopi Goldberg explicó por qué renunció a la vida en pareja

La familia de Kim Kardashian respalda su acercamiento a Lewis Hamilton: “Déjenla ser feliz”

La estatuilla de los Oscar: una historia de apodos y curiosidades

Michael Keaton compartió cómo conoció a Catherine O’Hara una semana después de su muerte

MUNDO

Rusia amenazó con utilizar “todos

Rusia amenazó con utilizar “todos los medios disponibles” ante un eventual conflicto armado con Europa

Persecución en Irán: el régimen detuvo a tres líderes reformistas en nueva ola de arrestos tras las masivas protestas

El socialista António José Seguro es el nuevo presidente electo de Portugal tras ganar en segunda vuelta por amplio margen

Paraguay afirmó que su relación con Israel es “prioritaria” y “estratégica”

Zelensky anunció que en los próximos días comenzará la producción de drones ucranianos en Alemania