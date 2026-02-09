La nueva imagen de El Salvador: turismo internacional y eventos culturales como motor de desarrollo

El escenario vibra de emoción con la entrada de Shakira (Cortesía: Redes Sociales)

El impacto global de la música ha convertido a El Salvador en un destino atractivo para turistas internacionales, según muestra el auge experimentado por el país tras la llegada de artistas de talla mundial.

La residencia de Shakira, con cinco presentaciones en territorio salvadoreño, generó una fuerte ola de visitantes motivados tanto por su admiración hacia la colombiana como por la curiosidad de conocer el país, tradicionalmente asociado a historias de conflicto y violencia.

Desde que llegan al aeropuerto internacional de El Salvador moderno los turistas se enfrentan a una transformación evidente. La infraestructura renovada y la calidez de los salvadoreños desafían las percepciones antiguas, consolidando una primera impresión favorable y dejando en evidencia el crecimiento del país.

En las calles se observa a visitantes tomando fotografías y señalando que la ciudad se percibe diferente, con avenidas en excelente estado y una vitalidad similar a la de otras urbes importantes fuera de Centroamérica.

El Salvador se presenta como una nación que reescribe su historia, dejando atrás el pasado de conflicto. (Photo by SAUL LOEB / AFP)

Entre quienes llegan por aire y aquellos que viajan por tierra desde naciones vecinas, el denominador común es la sorpresa ante el escenario que encuentran en El Salvador.

Muchos viajeros, que previamente solo conocían relatos de una nación golpeada por las pandillas, ahora experimentan una realidad marcada por la seguridad, la modernidad y la convivencia activa.

El aumento en la notoriedad internacional del país no se limita a la música. El éxito en la organización de eventos de gran escala, como Miss Universo, uno de los certámenes más vistos a nivel global, y los campeonatos mundiales de surf, ha contribuido a elevar la imagen de El Salvador, posicionándolo como un referente en el mapa turístico gracias a la capacidad de albergar actividades que trascienden barreras culturales y lingüísticas.

Una situación imprevista dentro de su actuación deja preguntas abiertas acerca de su sentido del humor y respuesta ante los desafíos (Foto cortesía Two Shows)

La residencia de Shakira, en particular, ha servido como plataforma para mostrar al mundo un país que progresa. A través de su espectáculo, se ha expuesto una nación que reescribe su historia, superando períodos de atraso y episodios trágicos para abrir espacio a nuevas oportunidades y una convivencia renovada.

Los últimos datos sobre el impacto económico y turístico solo de los primeros dos conciertos de la colombiana - más de 60 mil turistas centroamericanos en el primer fin de semana - y la proyección de ingresos de divisas arriba de los 55 millones de dólares por los cinco espectáculos- son apenas un reflejo del alcance de estos eventos.

El Salvador busca reflejar estos cambios no solo en su infraestructura moderna, sino también en la hospitalidad de su población y en su decisión de transformarse de manera integral, con la vista puesta en una mejor calidad de vida.

La llegada de figuras internacionales y la celebración de eventos globales son expresión de un proceso más amplio en el que El Salvador se presenta como un país en constante evolución, donde los visitantes pueden recorrer sus calles, disfrutar de la seguridad y descubrir una cultura viva, sin perder de vista que el principal motor de esta apertura al mundo es el deseo de mostrar una nueva cara, profundamente distinta a la del pasado.