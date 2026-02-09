Panamá

El BID discutirá en Panamá la eficiencia logística de Centroamérica y República Dominicana

Autoridades de la región analizarán estrategias que prioricen la modernización tecnológica y la capacitación de la fuerza laboral para que los beneficios económicos alcanzados se traduzcan en mejoras concretas en los países

El crecimiento económico sostenido de Centroamérica, Panamá y la República Dominicana se ha consolidado sobre una base de estabilidad macroeconómica, lo que ha resultado en un incremento del ingreso per cápita y la reducción de la pobreza. Sin embargo, alcanzar una integración regional más profunda se posiciona como el desafío clave para transformar esa estabilidad en desarrollo duradero, según expone Forbes Centroamérica.

Al cierre de 2025, la región reportó un crecimiento de 3.4%, superando tanto a América Latina como al promedio global, además de mantener baja inflación y tipos de cambio estables.

En la antesala de las Reuniones Anuales del Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID), las autoridades económicas, ministros de finanzas y socios estratégicos se congregan esta semana en Panamá para analizar los escollos de la región.

El objetivo es abordar la necesidad de escalar soluciones en logística, energía y capital humano, esenciales para acelerar el desarrollo regional. La posición logística y financiera de Panamá, junto a la expansión de su ecosistema digital, la convierte en punto de referencia para conectar mercados y destrabar iniciativas conjuntas, indica el medio.

“La región tiene potencial para ser más integrada y resiliente. Crecer más genera oportunidades reales para la gente. Estaremos reunidos estos días, como previa a las Reuniones Anuales de @el_BID, para discutir cómo alcanzar objetivos compartidos", destacó este domingo Ilan Goldfajn, presidente del Grupo BID, en su cuenta de X.

Añadió en su mensaje que “iniciativas como ‘América en el Centro’ del BID permiten avanzar en soluciones concretas con impacto regional”.

Entre los instrumentos para impulsar la integración destacan proyectos como Cargo Pass y Talent Up, incluidas en el programa “América en el Centro”.

El país canalero será la sede de la reunión entre ministros de finanzas, autoridades económicas y socios estratégicos, la cual será liderada por el Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID). (AP Photo/Matias Delacroix)

Estas iniciativas buscan superar los elevados costos de transporte, que alcanzan hasta nueve veces los de economías avanzadas y prolongan los cruces fronterizos a 16 horas. Forbes Centroamérica detalla que una reducción del 15% en los costos comerciales podría aumentar el comercio intrarregional hasta en 60% y elevar el PIB regional en cerca de 4.3% hacia 2030. Esta perspectiva señala a la integración como motor directo de crecimiento económico para los próximos años.

Un aspecto crucial radica en la productividad, limitada por la alta informalidad, brechas de habilidades y la limitada atracción de inversión. El tamaño reducido de las economías nacionales multiplica el impacto de estos obstáculos, algo que solo puede abordarse mediante la integración efectiva de mercados, compatibilidad de normativas y mayor eficiencia logística, señala Forbes Centroamérica.

La dimensión humana cobra un papel determinante. Aunque la conectividad tecnológica ha avanzado, el reto se desplaza ahora a su aprovechamiento productivo. “A nivel global, por cada dólar que se invierte en tecnología, solo siete centavos se destinan a desarrollar las habilidades necesarias para usarla”, advierte Goldfajn al medio Forbes Centroamérica. Esta carencia incide directamente en el potencial de transformación de las empresas de la región: casi dos de cada tres identifican la falta de capacidades como la principal barrera para avanzar en su modernización.

Las acciones impulsadas desde el BID y la convocatoria de actores clave en Panamá buscan alinear prioridades y acelerar el despliegue de soluciones que permitan a Centroamérica, Panamá y la República Dominicana convertir su estabilidad financiera en un crecimiento ampliamente compartido.

