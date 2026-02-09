El Salvador

Shakira enciende a El Salvador con su segundo concierto en el estadio Jorge Mágico González

La superestrella colombiana reúne a miles de fans salvadoreños en un nuevo espectáculo lleno de energía y éxitos, destacando la conexión única que mantiene con su público centroamericano durante su tour.

La energía es palpable en el estadio mientras las pantallas gigantes anuncian el comienzo de la esperada gira mundial de la superestrella colombiana, Shakira. (Video: Infobae)

La cantante colombiana Shakira ofrece hoy la segunda noche de concierto de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” en El Salvador, reuniendo a miles de fanáticos en la capital del país. El evento, organizado por Two Shows Producciones y Fenix Entertainment, marca la continuación de la serie de presentaciones que la artista realiza en Centroamérica.

En su segundo concierto en El Salvador, la artista sube al escenario con un repertorio que incluye éxitos recientes y clásicos de su discografía, entre ellos “Hips Don’t Lie”, “Waka Waka” y “Las Mujeres Ya No Lloran”, tema que da nombre a la gira.

Durante la presentación, Shakira interactúa con el público salvadoreño e invita a la “manada” de lobas a cantar a todo pulmón.

La productora destacó más temprano en sus redes sociales la segunda fecha de la residencia centroamericana de Shakira en El Salvador, resaltando la continuidad de la historia tras la noche inolvidable del sábado y que se repite este domingo.

El mensaje invitaba a los seguidores a participar: “Hoy viviremos la segunda fecha de esta Residencia Centroamericana de #LasMujeresYaNoLloran World Tour de @shakira”.

La publicación también generó interacción al consultar a los seguidores: “¿Con qué canción quieres gritar más fuerte esta noche?”, reforzando el entusiasmo en torno al espectáculo.

La cantante colombiana Shakira actuará
La cantante colombiana Shakira actuará esta noche por segunda ocasión en el Estadio Jorge Mágico González. REUTERS/Luisa Gonzalez

La residencia centroamericana de Shakira ha generado gran expectativa desde su anuncio, agotando rápidamente las localidades disponibles para ambas fechas.

La primera función de la artista en el país fue descrita como un evento memorable por la organización, que celebró la respuesta positiva del público. La gira de la cantante colombiana se consolida como uno de los acontecimientos musicales más esperados en la región, con una alta expectativa por parte de los fanáticos salvadoreños.

Se espera que nuevamente hoy la entrada de Shakira desate una celebración colectiva, con canciones como “La Fuerte”, “Girl Like Me”, “Las de la Intuición” y “Chantaje” en una versión con matices de salsa.

El escenario vibra de emoción
El escenario vibra de emoción con la entrada de Shakira (Cortesía: Redes Sociales)

La producción ha implementado un despliegue técnico que incluye pantallas gigantes, efectos de luces y un cuerpo de bailarines que acompaña a la cantante en varias canciones.

La gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” representa el regreso de Shakira a los escenarios tras varios años de ausencia en la región.

El retorno de Shakira a El Salvador, después de dos décadas, ha transformado la capital en el epicentro de la música latinoamericana con su residencia, que reunirá a miles de fanáticos de toda Centroamérica en el Estadio Nacional Jorge “El Mágico” González, por segunda noche consecutiva.

Colombian singer Shakira performs during
Colombian singer Shakira performs during her "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" concert at the Campo Argentino de Polo, in Buenos Aires, Argentina, March 7, 2025. REUTERS/Cristina Sille TPX IMAGES OF THE DAY

La noche del sábado, en el primer concierto, el público respondió con entusiasmo a cada arreglo inédito del repertorio, lo que consolidó la naturaleza dinámica del espectáculo. La artista agradeció a su “manada” y recordó el afecto que la une con los salvadoreños.

La presencia de seguidores procedentes de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Costa Rica subrayó la importancia regional del evento, mientras la artista celebraba este reencuentro especial como parte de su gira, que rompió el récord Guinness a la gira latina más exitosa, con una recaudación de USD 421.6 millones.

