Gobierno salvadoreño despliega mega operativo de seguridad para los conciertos de Shakira

El presidente Nayib Bukele ordenó un amplio despliegue para resguardar a los asistentes al concierto de Shakira en El Salvador. (Cortesía: Policía Nacional Civil)

El gobierno salvadoreño desplegó este sábado un amplio operativo de seguridad con más de 3,000 agentes de la Policía Nacional Civil (Policía Nacional Civil) y la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) en las inmediaciones del estadio Jorge “El Mágico” González a pocas horas de que inicie la residencia de Shakira en el país centroamericano.

El despliegue se inscribe en una política de seguridad impulsada por la actual administración del presidente Nayib Bukele, que ha priorizado la protección en eventos masivos y puntos de afluencia turística.

El plan de seguridad contempla la disposición de agentes en distintas zonas estratégicas dentro y fuera del estadio, con el fin de mantener el orden y garantizar una respuesta eficaz ante cualquier emergencia. La cifra oficial alcanzó los 3,000 efectivos, una de las movilizaciones más extensas para un evento musical en la capital salvadoreña.

Las autoridades remarcaron que el plan incluye vigilancia no solo durante el espectáculo, sino también en las etapas previa y posterior, distribuyendo fuerzas en puntos de acceso, áreas de estacionamiento y rutas de evacuación, para responder a cualquier situación de riesgo o alteración del orden.

El gobierno de El Salvador desplegó más de 3,000 agentes para resguardar el concierto de Shakira en el Estadio Mágico González. (Cortesía: PNC El Salvador)

El mega operativo supone un compromiso explícito con la protección de los asistentes, tanto residentes como turistas, y la búsqueda de una experiencia segura y organizada durante el concierto.

El estadio “Mágico González” y sus alrededores se convertirán en el epicentro de una de las operaciones de seguridad más significativas organizadas en San Salvador en los últimos años.

De igual manera, el recinto capitalino, bautizado en honor al legendario futbolista salvadoreño, suele servir de escenario para actividades culturales de gran convocatoria, lo que exige dispositivos preventivos de gran alcance.

Mensaje del ministro de seguridad salvadoreño

El ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, reafirmó el compromiso de garantizar la seguridad y tranquilidad tanto de los ciudadanos como de los turistas.

“Con el firme compromiso de garantizar la seguridad y tranquilidad de nuestros ciudadanos y turistas que nos visitan, por orden del Presidente Nayib Bukele, hemos desplegado un amplio dispositivo de nuestra Policía Nacional Civil en el Estadio “Mágico González” y sus alrededores, con el objetivo de mantener el orden y la seguridad para que todos disfruten con plena confianza la Residencia de la artista colombiana Shakira en El Salvador", expresó el funcionario público por medio de redes sociales.

Las autoridades salvadoreñas buscan proteger a ciudadanos y turistas antes, durante y después del show internacional. (Cortesía: Fuerza Armada)

Estas medidas han respondido a la necesidad de proyectar una imagen de estabilidad y capacidad logística ante la comunidad internacional, en un país que aspira a posicionarse como destino para espectáculos de talla mundial.

Un coordinado despliegue logístico

El Viceministerio de Transporte (VMT) despliega un operativo especial con motivo de los conciertos de Shakira en El Salvador. Las autoridades del VMT coordinan acciones en las principales vías de acceso al recinto, así como en los alrededores para facilitar la movilidad y garantizar la seguridad vial de los asistentes.

El personal del VMT realiza controles en puntos estratégicos para agilizar el tránsito y prevenir accidentes, supervisando el cumplimiento de las normativas de transporte y orientando a conductores y peatones. Se instalan señalizaciones temporales y se ejecutan medidas para evitar congestionamientos antes, durante y después de los eventos.

Como parte del operativo, el VMT mantiene comunicación permanente con otras instituciones, incluida la PNC y los cuerpos de socorro, para atender cualquier eventualidad y ofrecer una respuesta inmediata en caso de emergencias.

El despliegue contempla también la regulación del transporte público, con rutas especiales y horarios extendidos que facilitan el acceso y la salida de los asistentes a los conciertos de Shakira en la capital salvadoreña.

No obstante, el viceministerio informó que no se realizarán bloqueos completos de calles, pero sí se implementarán limitaciones parciales a las rutas.