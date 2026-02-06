El Salvador

El Salvador recibe al staff de Shakira y a una oleada de turistas por la residencia musical en el Mágico González

Bailarines, músicos y técnicos ya se encuentran en San Salvador para preparar la serie de conciertos de Shakira, mientras cientos de turistas internacionales comienzan a arribar a la capital salvadoreña

Integrantes del staff de Shakira
Integrantes del staff de Shakira arriban al Aeropuerto Internacional de El Salvador con su equipaje, listos para iniciar los preparativos de la residencia musical en el Estadio Mágico González (Foto cortesía Que Chivo aquí).

El arribo de bailarines, músicos y técnicos de Shakira a El Salvador marcó desde ayer, 5 de febrero el comienzo de los preparativos para la esperada residencia de conciertos que la artista colombiana ofrecerá en el Estadio Jorge “Mágico” González.

De acuerdo con los organizadores, este despliegue abre la fase logística y técnica del espectáculo, con actividades que incluyen el montaje del escenario, pruebas de sonido y coordinación de producción.

La llegada del equipo de Shakira no pasó inadvertida en San Salvador, ya que el arribo se realizó en conjunto con una caravana de treinta furgones cargados de materiales de sonido, iluminación y escenografía. Más de 200 profesionales especializados supervisan las tareas de preparación en el estadio, lo que representa uno de los mayores operativos técnicos registrados en un evento musical en el país.

El talentoso crew de Shakira llega al aeropuerto de El Salvador, emocionados por su regreso y listos para dar inicio a su residencia centroamericana con cinco shows espectaculares.

Entre los integrantes destacados del staff que ya se encuentran en el país figuran:

  • Joel Fridman: artista, director, coreógrafo, bailarín y acróbata, con experiencia en Broadway, Cirque du Soleil y colaboraciones previas con Shakira.
  • Mariya Calhoun: bailarina profesional, parte del cuerpo de baile de la gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”.
  • Liz Dany Campo Díaz: coreógrafa y bailarina, responsable de la preparación de Shakira para el Super Bowl, originaria de Barranquilla.
  • Tim Mitchell: productor, compositor, guitarrista y director musical de Shakira desde 1999, ganador de premios Grammy.
  • Albert Menéndez: pianista, tecladista y cantante, miembro habitual del equipo musical de la artista.
  • Ihosvanni Conyedo: violinista reconocido, parte fundamental de la sección de cuerdas del espectáculo.
  • Natalia Palomares: bailarina destacada, integrante del equipo coreográfico de la residencia.

El respectivo equipo de Shakira su objetivo principal es garantizar presentaciones de alto nivel para satisfacer las expectativas de los seguidores de la artista colombiana.

La presencia de los artistas y técnicos en territorio salvadoreño coincide con la llegada de turistas procedentes de diferentes países de Centroamérica, Sudamérica y Norteamérica, quienes buscan asegurar su ingreso a uno de los conciertos más esperados de la región. Las autoridades locales han reportado un aumento en la llegada de vuelos internacionales y un flujo continuo de visitantes en hoteles, restaurantes y comercios adyacentes al estadio.

Una presentación espectacular llena de ritmo y pasión. Shakira demuestra por qué es la reina del escenario, con una coreografía poderosa y su inconfundible voz, haciendo vibrar al público mexicano.

El Salvador se transforma en epicentro musical y turístico con la residencia de Shakira

La residencia contempla cinco conciertos programados para los días 7, 8, 12, 14 y 15 de febrero de 2026. Se prevé la asistencia de aproximadamente 82,000 personas entre público local, centroamericano y visitantes internacionales. El evento ha impulsado un notable incremento en la ocupación hotelera y las reservas turísticas en la capital salvadoreña.

El impacto económico y logístico se refleja también en el despliegue de operativos especiales de seguridad y recomendaciones de movilidad para los días de show. Parte de la organización incluye la intervención artística de los alrededores del estadio, con la elaboración de un mural de gran formato dedicado a Shakira y la instalación de cabinas fotográficas temáticas.

La llegada del staff y la afluencia de turistas internacionales consolidan la expectativa generada en torno a la residencia de conciertos de Shakira y mantienen en alerta a los sectores hotelero, comercial y de servicios de la capital salvadoreña, que se preparan para jornadas de máxima actividad durante las fechas programadas.

