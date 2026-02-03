El Salvador

Así van los avances del show de Shakira en su residencia centroamericana: escenario y stand de fotos para fans

A pocos días de los conciertos en el Estadio Nacional Jorge “Mágico” González, el equipo de producción de Shakira ajusta los últimos detalles de un show que incluye un escenario innovador y espacios diseñados para los fans

Shakira estará en Japón con su gira 'Las mujeres ya no lloran' - crédito @shakira @chriscornejo_/ Instagram

A pocos días del concierto de Shakira en la ciudad, los preparativos en el recinto avanzan con rapidez. A través de varios videos que han sido difundidos en Tiktok, el equipo de producción trabaja en la instalación del escenario principal, que contará con pantallas de alta definición y equipos de sonido de última generación.

Entre las novedades más esperadas, la organización confirmó la incorporación de un stand de fotos temático para el público asistente.

Las imágenes compartidas en redes sociales muestran la estructura central del escenario, donde un grupo de especialistas ajusta detalles para garantizar la calidad visual y sonora del espectáculo. El montaje respeta el cronograma previsto y contempla medidas de seguridad adicionales para el resguardo de los asistentes.

El stand de fotos ofrecerá a los seguidores de Shakira la posibilidad de obtener un recuerdo personalizado del evento. Este espacio incluirá fondos inspirados en la estética visual de la gira y elementos vinculados a los videoclips más populares de la artista. Los organizadores establecen que este tipo de experiencias se han consolidado como tendencia en conciertos internacionales.

El despliegue técnico incluye la colocación de nuevas estructuras y dispositivos lumínicos. El personal especializado coordina la integración de los sistemas de iluminación y las plataformas móviles que se utilizarán durante el show. Esta propuesta busca mejorar la interacción entre la artista y el público, así como ofrecer alternativas de entretenimiento en el recinto.

El Escenario: Una “Bestia” Tecnológica

La gira de Shakira despierta gran expectativa entre los fanáticos de Centroamérica y ha provocado una alta demanda de entradas, que ya se encuentran agotadas. La organización prevé una asistencia masiva en el Estadio Nacional Jorge “Mágico” González, donde la artista presentará un repertorio que abarca distintas etapas de su carrera y promete un espectáculo con despliegue visual inédito en la región.

El montaje del escenario y la instalación de espacios interactivos avanzan según lo planeado. Los organizadores recomiendan a los asistentes llegar con antelación para participar en las actividades complementarias y aprovechar las zonas de experiencia, que incluyen stands de fotos temáticos y dinámicas interactivas relacionadas con la gira Las Mujeres Ya No Lloran.

El montaje en el estadio ha sido calificado como el más ambicioso realizado en Centroamérica para un espectáculo musical. Entre los aspectos más destacados se encuentran:

  • Dimensiones épicas: El escenario cuenta con una pantalla principal de 49 metros de ancho, acompañada de más de 90 toneladas de equipo entre luces, sonido y estructuras de soporte.
  • Pasarela LED: Se ha instalado una pasarela con tecnología de piso LED, permitiendo que Shakira interactúe de manera más cercana con el público y ofreciendo efectos visuales en tiempo real.
  • Efectos con inteligencia artificial: El show incorpora tecnología de inteligencia artificial para la generación de efectos visuales y utiliza plataformas hidráulicas móviles, desarrolladas específicamente para esta etapa de la gira.
Además, la producción implementa sistemas avanzados de seguridad, logística y accesibilidad, garantizando tanto la experiencia del público como el correcto desarrollo del evento.

Se prevé que la puesta en escena de Shakira marque un precedente en la región, tanto por la magnitud de los recursos técnicos como por la integración de experiencias interactivas para los asistentes.

