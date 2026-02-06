El Salvador podría enfrentar una época de calor extrema tras una temporada inédita de frentes fríos

Las olas de calor afectan la salud de las personas y el normal desarrollo de algunas actividades./(Freepik)

El Salvador enfrenta la previsión de un periodo de calor extremo durante la próxima temporada seca, según anticipó Sandra Yanira Martínez, especialista en meteorología aeronáutica y marítima. El anuncio llega luego de registrar una sucesión inusual de frentes fríos y vientos intensos que han marcado el inicio del año, superando los promedios históricos para el país y la región centroamericana.

Martínez explicó que, solo en enero y los primeros días de febrero de 2026, El Salvador ha recibido hasta seis frentes fríos, una cifra que rebasa los tres o cuatro eventos que normalmente se reportan en todo el mes. “Hemos sobrepasado el promedio de enero de la cantidad de frentes fríos que llegan a la región centroamericana”, afirmó la meteoróloga. En años anteriores, este tipo de fenómenos resultaba menos frecuente y menos intenso. De acuerdo con la especialista, los registros actuales igualan o incluso superan episodios históricos como los de 1988, 2010 y el más recordado de 1956, cuando se alcanzaron temperaturas de hasta menos seis grados Celsius (21.2 ℉).

Esta serie de eventos ha generado impactos diversos: desde incendios forestales facilitados por la sequedad del ambiente y la propagación acelerada a causa de los vientos, hasta incidentes relacionados con la caída de árboles, daños en tendidos eléctricos y accidentes viales por desprendimiento de vallas publicitarias. Las autoridades salvadoreñas han declarado alerta amarilla y recomiendan limitar las actividades al aire libre en las zonas montañosas y áreas expuestas a ráfagas, donde se han registrado velocidades de hasta noventa kilómetros por hora (56 mph). “No es recomendable realizar actividades en el exterior cuando las condiciones son extremas, según los protocolos internacionales de seguridad”, advirtió Martínez en la entrevista AM de Canal 10.

El fenómeno climático actual encuentra explicación en la presencia del evento La Niña, que, aunque muestra signos de debilitamiento, todavía influye en el patrón meteorológico regional. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), los efectos de La Niña podrían persistir hasta el 21 de marzo, fecha en la que concluye el invierno astronómico y comienza la primavera en el hemisferio norte. Martínez señaló que, durante este periodo, el país se mantiene bajo el riesgo de nuevos frentes fríos de magnitud importante, ya que estos se originan en tormentas invernales en Canadá y Estados Unidos, cuyo alcance se extiende hasta Centroamérica.

FOTO DE ARCHIVO: Las temperaturas extremas secan el suelo y generan afectación en los cultivos. (REUTERS/Stephane Mahe)

De acuerdo con el análisis estacional de Martínez, la transición hacia la llamada segunda fase de la época seca, que abarca de febrero a abril, vendrá acompañada de un aumento progresivo de las temperaturas. “La normalidad en el trópico es el calor”, remarcó. Los meses de marzo, abril y mayo representan el periodo históricamente más caluroso del año para El Salvador y la región. La especialista anticipó la posibilidad de que se presenten olas de calor, así como máximas extremas y ausencia casi total de lluvias y humedad.

“Ya se está pronosticando que podríamos tener un periodo de calor extremo, temperaturas extremas, las máximas. Podríamos tener todo lo que trae el periodo seco en El Salvador y Centroamérica, porque para nosotros la época seca y de lluvia tiene dos fases. Por ejemplo, la época seca va de noviembre a febrero y la segunda fase va de febrero hasta abril o mayo, que ya comienza la transición para la época de lluvias”, explicó.

Indicó que el escenario climático plantea desafíos adicionales para la gestión de riesgos ambientales y la salud pública. La especialista recordó que, con temperaturas que pueden alcanzar valores extremos, aumenta también la incidencia de incendios forestales y agrícolas, así como el riesgo para personas vulnerables. “Con temperaturas máximas elevadas, se incrementan los riesgos asociados a la exposición solar y la deshidratación”, enfatizó la experta.

Las autoridades de Protección Civil y organismos meteorológicos ya han reiterado la importancia de acatar las recomendaciones oficiales, que incluyen evitar las quemas agrícolas, no arrojar basura en áreas verdes y limitar la exposición al sol durante las horas más calientes. La vigilancia y el monitoreo continúan activos, con sistemas de alerta temprana que buscan mitigar los impactos de este periodo climático excepcional.

Martínez concluyó que la evolución reciente del clima responde a la variabilidad natural de las estaciones, potenciada por el cambio climático, que intensifica la frecuencia y severidad de fenómenos extremos. “El planeta está cambiando y estamos viendo esos cambios”, puntualizó.