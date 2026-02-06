El impacto turístico del concierto de Shakira en El Salvador: 30,000 asistentes son de Guatemala

Productora no descarta invitado sorpresa en el concierto de Shakira en Lima.

El arranque de la residencia de Shakira en El Salvador representa un impacto turístico sin precedentes para el país centroamericano. El evento, programado en el Estadio Nacional Jorge Mágico González, no solo concentra a miles de seguidores de la artista colombiana, sino que también redefine el posicionamiento de San Salvador como destino de espectáculos de gran magnitud en la región.

Según datos preliminares compartidos la ministra de Turismo, Morena Valdez, más de 30,000 visitantes provenientes de Guatemala adquirieron boletos para asistir a los conciertos de la intérprete, superando las expectativas iniciales de la organización.

A esta cifra se suman asistentes de:

Honduras

Costa Rica

Nicaragua

Estados Unidos

Canadá

Panamá

México.

Dos mujeres guatemaltecas posan sonrientes en el paso fronterizo Las Chinamas, en El Salvador, sosteniendo un cartel alusivo a la residencia centroamericana de Shakira (Foto cortesía de Que chivo aquí).

Lo que confirma la proyección internacional del espectáculo y su capacidad para atraer turismo regional y extra continental. El flujo de visitantes ha provocado un repunte significativo en la demanda de servicios turísticos, con ocupación plena en hoteles de la capital y en zonas aledañas de interés turístico.

La ministra afirmó que la ocupación hotelera alcanza el 100% en San Salvador y en áreas como Surf City y la Ruta de las Flores. En estos destinos, muchos visitantes optaron por alquilar casas y hoteles, extendiendo su estadía y diversificando las actividades turísticas más allá del concierto.

“Estamos a cien por ciento de ocupación hotelera, tanto en ciudad como en la zona de Sub City”, afirmó Valdés, quien también destacó el papel de la residencia de Shakira para consolidar a El Salvador como punto de encuentro para el turismo centroamericano.

Micrositio y coordinación institucional: claves para la experiencia de los visitantes

La organización del evento puso en marcha el micrositio quechivoaqui.sv/pleca-shakira, que centraliza información turística, recorridos sugeridos y detalles logísticos tanto para visitantes nacionales como extranjeros.

Esta plataforma digital permite consultar mapas, alternativas de movilidad y recomendaciones para aprovechar la estadía en el país. El sitio web está orientado a orientar e inspirar al visitante, ofreciendo desde propuestas de recorridos urbanos y fuera de la ciudad hasta información sobre destinos imperdibles, opciones de alojamiento y sugerencias gastronómicas.

El despliegue logístico y la coordinación entre el sector privado y entidades gubernamentales han sido elementos clave para el éxito de la residencia. Tanto el Viceministerio de Transporte como la Policía Nacional Civil y el Sistema de Emergencias Médicas participan en la organización del operativo de seguridad, movilidad y atención al público.

Por su parte, la encargada de Marketing de Two Shows, Gloria Villacorta, subrayó que la magnitud del evento posiciona a El Salvador como referente en la región para espectáculos de gran producción, abriendo puertas para futuros eventos internacionales de similares características.

El despliegue hecho por el gobierno y la empresa privada ante la llegada de la artista colombiana, no tiene precedente.

La promoción de destinos turísticos alternativos y la difusión de recorridos urbanos y rurales forman parte de la estrategia para extender la estadía de los visitantes y diversificar la experiencia. El micrositio oficial propone conectar el centro histórico de San Salvador con otros atractivos, facilitando la movilidad y el acceso a servicios turísticos mediante información actualizada y accesible desde dispositivos móviles.

Frente al volumen de asistentes y la afluencia de turistas internacionales, las autoridades insisten en la importancia de seguir las recomendaciones de movilidad, seguridad vial y normas sanitarias durante las cinco fechas del evento.

La ministra de Turismo remarcó la relevancia de la colaboración entre todas las entidades involucradas y el sector privado para ofrecer una experiencia segura y satisfactoria a quienes eligieron El Salvador como destino para disfrutar de la residencia de Shakira.