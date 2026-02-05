Nayib Bukele vincula a las pandillas con prácticas satánicas y afirma que conseguir seguridad en el país fue “milagroso”

El mandatario aseguró que existen pruebas de rituales entre criminales, mientras cuestiona el silencio mediático. Un discurso que pone a prueba la relación diplomática y la percepción pública sobre la seguridad. Video Cortesía embajadora Milena Mayorga.

Durante su intervención en el Desayuno Nacional de Oración en Estados Unidos, Nayib Bukele se refirió al vínculo entre las pandillas y prácticas ocultistas, y cuestionó la cobertura mediática internacional con una afirmación rotunda: “Cuando fuimos a sus casas para arrestarlos, descubrimos altares que habían utilizado para rituales satánicos. Esto está bien documentado. Publicamos las fotos y los videos de inmediato. Pero, por alguna razón, los principales medios de comunicación internacionales no consideraron que valía la pena cubrirlo”, advirtió el presidente.

En ese mismo acto, el mandatario resaltó el carácter destructivo de las organizaciones criminales: “Pero sabemos que las pandillas en El Salvador eran satánicas y adoraban a Satanás”, sostuvo Bukele, para luego señalar que “algunas de esas pandillas están aquí en Estados Unidos”. La alerta llegó acompañada de un mensaje sobre las medidas adoptadas por su gobierno, asegurando que la prioridad ha sido “proteger a nuestro pueblo significó resguardarlo de eso”.

La insistencia en el deber de las autoridades apareció hacia el final de su intervención, cuando subrayó la obligación de “proteger a los inocentes de la plaga, priorizando la seguridad de nuestra gente honesta”.

Hubo elogio

El presidente Donald Trump expresó un respaldo decidido a la gestión en materia de seguridad del presidente Bukele, durante el Desayuno Nacional de Oración en Washington D.C. El discurso no solo resaltó la cooperación bilateral, sino que también potencia el perfil internacional de Bukele, marcando un nuevo hito en la relación entre ambos países para la estrategia de seguridad y el control migratorio impulsada desde Estados Unidos. Entre los puntos más destacados del evento, Trump enfatizó el papel de Bukele en la recepción de personas extraditadas desde Estados Unidos, incluidas aquellas acusadas de homicidio y narcotráfico.

El Salvador's President Nayib Bukele speaks during the National Prayer Breakfast in Washington, D.C., U.S., February 5, 2026. REUTERS/Al Drago

El mandatario estadounidense se refirió de forma enfática al sistema penitenciario salvadoreño y al éxito de la colaboración conjunta en la lucha contra estructuras criminales transnacionales. Analistas estadounidenses presentes interpretaron la intervención como “una señal de respaldo bilateral” al mandatario centroamericano por parte de uno de los líderes más influyentes de la política estadounidense contemporánea. Durante el encuentro, recogido por The Washington Post, Trump remarcó: “Tuvimos 11.888 asesinos, y muchos de ellos están en sus cárceles ahora mismo, ¿verdad? Y él hace un trabajo fantástico”. Este reconocimiento explícito a la gestión penitenciaria y al endurecimiento de la política criminal en El Salvador apuntala el posicionamiento estratégico del país en la región.

En su discurso, Trump ofreció una descripción gráfica sobre la magnitud de las instalaciones penitenciarias salvadoreñas al afirmar: “Algunos de ustedes han visto que opera prisiones bastante grandes, tan grandes que no se puede ver de un lado a otro a menos que se tenga una vista perfecta con binoculares.

Así de largas y grandes son. Y cumplen su función.” Estas observaciones, compartidas ante líderes políticos y religiosos, ilustran el enfoque directo con el que Estados Unidos observa las acciones de El Salvador en la materia. La valoración positiva de la Casa Blanca, consignada en mensajes oficiales y por voceros de administraciones previas, ha resaltado el impacto de la política de seguridad de Bukele en la reducción de la violencia y el control de flujos migratorios. Además, la cooperación bilateral ha abarcado desde programas de deportación e intercambio de información policial, hasta operativos conjuntos orientados a desmantelar redes criminales.

En declaraciones recogidas durante el desayuno, Trump definió a Bukele como “una de mis personas favoritas” y puntualizó: “Ha sido increíble. Ha sido un gran aliado de este país”.