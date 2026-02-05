El Salvador

Centroamérica se prepara para un nuevo descenso en las temperaturas

Estas condiciones se deben a la influencia de un sistema de alta presión que provocará la presencia de los vientos nortes y el descenso de la temperatura desde el 5 hasta el 8 de febrero

La masa de aire ártico
La masa de aire ártico provocó un descenso histórico de temperaturas desde el sur de México hasta Costa Rica en febrero de 2026. Foto cortesía Noti7Guatemala

Un nuevo descenso de temperaturas se avecina sobre Centroamérica debido a la entrada de un sistema de alta presión, que generará vientos nortes durante las noches y madrugadas. Las autoridades meteorológicas han advertido que este fenómeno afectará de forma diferenciada a países como Guatemala, Honduras y El Salvador a partir del 4 de febrero, generando condiciones de frío intenso, ráfagas de viento y lluvias persistentes en zonas específicas de la región.

El evento climático tiene sus raíces en la llegada de un frente frío que al interactuar con una vaguada, ha generado un patrón de inestabilidad atmosférica.

Esta mezcla de sistemas se ha intensificado desde hace varios días, concentrándose entre el 4 y el 8 de febrero. Los especialistas sostienen que este tipo de configuración puede ocasionar lluvias intensas, vientos excepcionales, modificando de manera abrupta el comportamiento térmico y la seguridad en amplias regiones centroamericanas.

Tras el ingreso de los
Tras el ingreso de los vientos nortes el MARN ha registrado ráfagas de viento entre 35 y 55 km/h. Foto cortesía Medio Ambiente

Guatemala: heladas y riesgo para los cultivos

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala indicó que, durante el 5 de febrero, se alcanzarán las temperaturas más bajas del episodio. Occidente, el Altiplano Central, la Franja Transversal del Norte y sectores de Petén enfrentarán registros de hasta 0° C o menos, un nivel que no se alcanzaba en temporadas recientes.

El organismo advirtió que la presencia de heladas meteorológicas y formación de escarcha incrementará el riesgo para cultivos, infraestructura y la red eléctrica, sobre todo en áreas rurales y de altitud elevada. Las ráfagas de viento podrían alcanzar los 90 km/h en las zonas montañosas, lo que eleva la probabilidad de caída de árboles y desprendimiento de láminas. Las autoridades alertaron también sobre la posibilidad de daños en vallas publicitarias y tendidos eléctricos.

Mientras que la nubosidad crecerá sobre el norte, mientras la Franja Transversal del Norte, Petén, el Caribe y el norte de Huehuetenango registrarán lluvias más intensas.

Diversas regiones de Centroamérica experimentaron
Diversas regiones de Centroamérica experimentaron valores térmicos entre 5°C y 0°C en zonas montañosas, afectando gravemente a Guatemala, Honduras y El Salvador. Foto cortesía Noti7Guatemala

El Salvador: temperaturas bajo los 3° C y alerta por incendios

En El Salvador, la irrupción de vientos nortes se manifestó desde la mañana del jueves, con ráfagas que oscilaron entre 40 y 60 km/h, siendo más notorias en áreas altas de la región occidental. Las autoridades han señalado que los vientos podrían persistir hasta el domingo 8 de febrero.

Las temperaturas nocturnas caerán a valores cercanos a los 3° C en zonas elevadas, y entre 12 y 18° C en los valles; la costa experimentará mínimas menos extremas, entre 19 y 22° C. Las consecuencias se han hecho sentir debido a la permanencia de estas condiciones en los últimos días: al menos una persona en situación de calle falleció en San Salvador a causa de la baja temperatura registrada durante la noche.

El país también enfrenta una crisis de incendios en lo que va del año: se contabilizan más de 800 incidentes, lo que ha motivado a las autoridades a evaluar el paso a alerta naranja. El aumento de estos eventos está relacionado con la actividad humana y las condiciones secas acentuadas por los vientos.

El frente frío y la
El frente frío y la vaguada provocan lluvias intensas y vientos excepcionales en varios países centroamericanos. Crédito: Cuartoscuro.

Honduras: mayor nubosidad y lluvias dispersas

El meteorólogo de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales de Honduras (Copeco) comunicó que el nuevo frente frío entrará el viernes 6 de febrero. Se espera un descenso marcado de las temperaturas y un aumento sustancial en la nubosidad.

Las zona del norte y noroccidental serán las más expuestas a precipitaciones fuertes, mientras el centro, oriente y zonas occidentales verán lluvias débiles y condiciones frías. El sistema provocará vientos frescos del norte y noreste, aunque su intensidad será menor a la de episodios previos.

