El Salvador

El CNR busca mayor conexión con la Superintendencia de Regulación Sanitaria en El Salvador por trámites con comercios gastronómicos

Las autoridades anunciaron la interoperabilidad de sistemas que permitirá agilizar trámites para empresas del sector gastronómico y de alimentos, reduciendo tiempos y costos para los usuarios.

El director del CNR, Camilo
El director del CNR, Camilo Trigueros, anunció la próxima interconexión con la SRS para facilitar la formalización de negocios gastronómicos./(Entrevista AM)

Durante 2026, el Centro Nacional de Registros (CNR) de El Salvador prevé estrechar su relación con la Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS), con el objetivo de facilitar trámites y promover la innovación en la apertura de negocios vinculados al sector de alimentos y gastronomía. La iniciativa busca optimizar la experiencia de los usuarios mediante la integración de servicios en plataformas digitales, según explicó Camilo Trigueros, director ejecutivo del CNR, en la entrevista AM, de Canal 10.

La estrategia implica la próxima interconexión entre el sistema del CNR y la SRS, lo que permitirá a los usuarios gestionar, desde un solo canal electrónico, tanto la constitución de empresas como los permisos regulatorios sanitarios necesarios para operar restaurantes y negocios del sector alimentario. “La interconexión con la Superintendencia de Regulación Sanitaria atenderá la alta demanda de trámites para establecimientos gastronómicos y simplificará los procesos para los empresarios”, aseguró Trigueros. Este avance responde al aumento sostenido de solicitudes en el rubro, donde las marcas relacionadas con gastronomía crecieron un 18% en 2025, de acuerdo con cifras oficiales.

La integración tecnológica se realizará a través de la plataforma creaempresa.gob.sv, que ya agrupa trámites del Ministerio de Hacienda, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y el Ministerio de Trabajo. Con la incorporación de la SRS, los emprendedores podrán tramitar la inscripción de empresas, la obtención del Número de Identificación Tributaria (NIT) y el registro sanitario de sus establecimientos en un solo proceso, todo de manera digital. Trigueros detalló que esta ventana ha sido clave para la reducción de tiempos y costos en la formalización de negocios.

Este es uno de los
Este es uno de los sectores que ha registrado crecimiento con el aumento de turistas y visitantes que llegan al país, según han informado las autoridades de Turismo en El Salvador. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

El funcionario sostuvo que “la digitalización y la interoperabilidad institucional forman parte de una visión estratégica que apunta a consolidar a El Salvador como un destino atractivo para la inversión empresarial”. El CNR reportó que actualmente uno de cada cuatro trámites se realiza de manera completamente electrónica, y que el 70% de las solicitudes se resuelven en menos de 24 horas. El funcionario recalcó que la colaboración con la SRS responde a la demanda de los usuarios y a la necesidad de agilizar los procesos en sectores que registran mayor dinamismo.

El CNR también contempla la expansión de servicios de asesoría personalizada a través de la ventanilla virtual “Conecta Servicios” y la incorporación de nuevas funcionalidades orientadas a mejorar la experiencia del usuario. La institución ha invertido en infraestructura tecnológica y en la capacitación de personal para atender la creciente demanda. Asimismo, planea extender la cobertura de estos servicios a más regiones del país en 2026.

La tendencia de inversión extranjera y local en el sector gastronómico y de alimentos se refleja en el crecimiento de registros empresariales y de marcas, según datos del CNR. Trigueros mencionó que “la simplificación de trámites y la interconexión entre instituciones públicas permiten que los emprendedores dediquen más tiempo a desarrollar sus negocios y menos a la burocracia”.

La visión estratégica del CNR para 2026 incluye la ampliación de la digitalización, la implementación de inteligencia artificial en procesos internos y la actualización del marco legal para el sector inmobiliario y comercial. Trigueros informó que la institución trabaja en la automatización de más de 140 servicios electrónicos y en la creación de un data “warehouse” para el análisis predictivo de la demanda de trámites.

