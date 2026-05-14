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La posible sucesión de Keir Starmer agita el panorama político del laborismo británico

La renuncia del ministro de Sanidad desencadenó una pugna por el liderazgo laborista, mientras diversas figuras del partido consideran postularse como sucesoras de cara a los comicios generales de 2029.

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Starmer insiste en que continuará en el cargo pese a la presión interna de su propio partido. (Toby Melville/Pool Foto vía AP)
Starmer insiste en que continuará en el cargo pese a la presión interna de su propio partido. (Toby Melville/Pool Foto vía AP)

La renuncia de Wes Streeting como ministro de Sanidad abrió formalmente la disputa interna por el liderazgo laborista, con tres dirigentes que ya dan los primeros pasos para suceder a Keir Starmer antes de las elecciones generales previstas para 2029.

El primer ministro reemplazó a Streeting designando a James Murray, exministro de Hacienda, al frente de la cartera de Salud. Starmer, por su parte, insiste en que continuará en el cargo y descarta convocar una elección interna de liderazgo.

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Cualquier aspirante que quiera forzar unas primarias laboristas debe reunir el respaldo individual de al menos 81 diputados, equivalente a una quinta parte de los 403 parlamentarios del partido. Por el momento, ningún candidato ha demostrado públicamente contar con ese umbral de apoyo.

Si Starmer decidiera renunciar por voluntad propia, el proceso sería distinto: el partido abriría una elección de liderazgo sin necesidad de ese piso mínimo. Streeting dejó entreabierta esa puerta en su carta de dimisión al pedir un debate “con el mejor rango de candidatos posible” en lugar de proclamarse sucesor, lo que generó la lectura de que le estaría cediendo tiempo al primer ministro para salir en sus propios términos.

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Wes Streeting, exministro de Sanidad, fue el primero en moverse en la disputa por el liderazgo laborista. (REUTERS/Jack Taylor)
Wes Streeting, exministro de Sanidad, fue el primero en moverse en la disputa por el liderazgo laborista. (REUTERS/Jack Taylor)

Streeting fue el primero en moverse. Pertenece al ala modernizadora del partido, el mismo sector ideológico que Starmer, y su base de apoyo se concentra entre los diputados de la derecha interna. En la misma carta escribió: “Donde necesitamos visión, tenemos un vacío. Donde necesitamos dirección, tenemos rumbo”.

El exministro reconoció los logros del primer ministro en política exterior: “Usted ha demostrado valentía y capacidad de estadista en el escenario mundial, sobre todo al mantener a Gran Bretaña al margen de la guerra en Irán”. No obstante, sostuvo que el jefe de gobierno no debería terminar su mandato, sin postularse explícitamente como candidato a sucederlo.

Durante su gestión al frente del Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés), las listas de espera para citas médicas bajaron por quinto mes consecutivo, dato que probablemente utilizará si formaliza su candidatura.

Andy Burnham, alcalde de Gran Mánchester, confirma su intención de competir por el liderazgo laborista pese a no tener escaño parlamentario. (REUTERS/Temilade Adelaja)
Andy Burnham, alcalde de Gran Mánchester, confirma su intención de competir por el liderazgo laborista pese a no tener escaño parlamentario. (REUTERS/Temilade Adelaja)

El segundo candidato en posicionarse es Andy Burnham, conocido como el rey del Norte, quien lleva nueve años como alcalde del Gran Mánchester tras haber sido diputado entre 2001 y 2017. Su obstáculo inmediato: carece de escaño parlamentario, condición indispensable para aspirar al liderazgo.

El jueves, el diputado Josh Simmons anunció su intención de renunciar al escaño por la circunscripción de Makerfield, en la región de Mánchester, para que el alcalde “pueda regresar a su hogar”, en referencia al Parlamento de Westminster. Burnham confirmó su intención de presentarse a las elecciones parciales de Makerfield y publicó en X: “Crecí en esta zona y he vivido aquí durante 25 años. Me importa profundamente y me preocupo por su gente”.

Para poder disputar el liderazgo, Burnham deberá atravesar varias etapas: primero, el Comité Ejecutivo Nacional (NEC) laborista debe admitir su candidatura (en enero la bloqueó cuando lo intentó por otra circunscripción cercana a Mánchester, en un movimiento atribuido al propio Starmer). Luego deberá ganar el escaño en Makerfield, abandonar la alcaldía y reunir los 81 avales de diputados necesarios. Esta vez, una fuente cercana al primer ministro indicó que no se opondrá a su candidatura parlamentaria.

El ministro de Trabajo, Pat McFadden, advirtió del “riesgo político” que conlleva esta vía, mientras que Reform UK, el partido de derecha populista liderado por Nigel Farage, aseguró que “dará todo lo posible” para arrebatarles el escaño a los laboristas en Makerfield.

Angela Rayner despejó su situación fiscal y se suma a la disputa interna que amenaza el liderazgo de Starmer. (Chris Jackson/Pool via REUTERS)
Angela Rayner despejó su situación fiscal y se suma a la disputa interna que amenaza el liderazgo de Starmer. (Chris Jackson/Pool via REUTERS)

La ex viceprimera ministra Angela Rayner anunció el jueves haber llegado a un acuerdo con la Hacienda británica para resolver las dudas sobre su situación fiscal, que la obligaron a abandonar el Gabinete en septiembre. El arreglo allanaría su regreso a la primera línea política.

Rayner declaró al diario The Guardian que Starmer debería “reflexionar” sobre su postura, y añadió que estaba dispuesta a “participar” en cualquier elección para el liderazgo. A diferencia de Streeting, ella es una de las favoritas del sector del partido que considera que el gobierno se ha desviado demasiado de sus principios.

Una encuesta de LabourList publicada el jueves mostró que Starmer ganaría con amplitud a Streeting en unas hipotéticas primarias, pero que tanto Rayner como Burnham podrían arrebatarle el liderazgo. La presión sobre el primer ministro se intensificó tras las fuertes pérdidas laboristas en las elecciones locales y regionales de la semana pasada.

Starmer respondió al exministro con una carta en la que expresó su pesar por la salida y elogió su gestión del NHS. En ella manifestó su esperanza de que ambos puedan trabajar juntos para “infundir esperanza donde sus oponentes buscan la desesperación y unir a la gente donde buscan la división”.

Las cifras oficiales publicadas el mismo jueves mostraron que la economía británica creció un 0,6% en el primer trimestre del año, por encima de lo previsto. La ministra de Hacienda, Rachel Reeves, advirtió que el partido no debía poner en riesgo la estabilidad económica “sumiendo al país en el caos en un momento de conflicto mundial”.

(Con información de AP y EFE)

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