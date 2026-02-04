Día Mundial contra el Cáncer: “Si estamos viendo síntomas estamos tarde”

Especialistas del Centro Internacional de Cáncer alertan sobre el aumento de incidencia de cáncer en mujeres salvadoreñas, especialmente de mama y cervicouterino. (Freepik)

Las tendencias recientes de cáncer en El Salvador han generado preocupación entre los especialistas, quienes advirtieron este cuatro de febrero, la creciente importancia de la prevención y el diagnóstico temprano.

Flor Cuéllar, cirujana oncóloga, y Finlander Rosales, oncólogo clínico del Centro Internacional de Cáncer, destacaron que varios tipos de cáncer se presentan cada vez más temprano y con elevada incidencia en mujeres salvadoreñas.

Los orígenes de este llamado global a la lucha contra el cáncer se remontan a la decisión conjunta de la Organización Mundial de la Salud y la Unión Internacional contra el Cáncer, quienes establecieron el cuatro de febrero de 2000 como Día Mundial contra el Cáncer.

El objetivo ha sido insistir en que los países adopten estrategias de prevención, dado el peso que esta enfermedad tiene para la salud pública y la creciente evidencia sobre su vínculo con entornos, estilos de vida y factores genéticos.

El lema “Unidos por lo único”, vigente para el período 2025-2027, subraya la necesidad de personalizar los tratamientos y comprender que cada paciente enfrenta realidades clínicas y emocionales diversas.

La necesidad crítica de prevención

Durante la conversación a través de una entrevista televisiva, el especialista Finlander Rosales subrayó la complejidad de las causas del cáncer, que pueden incluir tanto predisposición genética como influencias ambientales y hábitos individuales.

Confirmó que existen tipos de cáncer con fuerte carga hereditaria, como los de colon, mama y linfomas. No obstante, precisó que no todos los cánceres responden a factores genéticos, por lo que identificar los antecedentes familiares resulta esencial para el control médico.

Por su parte, Flor Cuéllar explicó que en El Salvador la incidencia es más elevada en mujeres, especialmente en cáncer de mama y cervicouterino, aunque la frecuencia varía según el órgano afectado.

Subrayó que las mujeres tienden a buscar controles de manera más regular, lo que podría sesgar las estadísticas, pero insistió en que las tendencias muestran un crecimiento preocupante de la enfermedad en ambos sexos.

Aunque en la actualidad se habla mucho sobre el papel que tiene el estrés en el desarrollo de esta enfermedad la ciencia no demuestra que sea una causa directa de cáncer, aunque que eleva el cortisol, facilita estados inflamatorios y puede contribuir, junto con otros factores, a crear un terreno propicio para desarrollar la enfermedad.

Los especialistas sostienen que el impacto negativo del estrés radica en su capacidad para favorecer el sedentarismo, la mala alimentación y otros comportamientos de riesgo.

Rosales añadió que los ambientes laborales exigentes y prolongados también incrementan el riesgo, no solo de cáncer sino de enfermedades cardiovasculares. En este sentido, destacan factores como la obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo, el consumo excesivo de alcohol y la exposición a toxinas ambientales como causas determinantes.

Advirtió sobre la influencia del entorno doméstico, citando el ejemplo de niños expuestos constantemente al humo del tabaco en el hogar.

La radiación ultravioleta constituye otra amenaza significativa, especialmente en trabajadores expuestos al sol. Cuéllar afirmó que en los últimos meses ha atendido casos de cáncer de piel en extranjeros que residen o visitan zonas costeras del país, en particular surfistas y personas que olvidan proteger áreas como las orejas y la espalda.

En cuanto a la edad y los patrones emergentes, Cuéllar destacó que el cáncer de estómago y de mama está apareciendo cada vez más en pacientes jóvenes, entre 25 y 45 años, lo que evidencia la urgencia de anticipar el diagnóstico y no subestimar síntomas ni riesgos por cuestiones de edad.

La carga genética y los hábitos de vida como la alimentación, el sedentarismo y el tabaquismo se identifican como factores clave en el desarrollo de cáncer en El Salvador. 17/10/2022 Cáncer de mama SALUD HOSPITAL LA LUZ

Síntomas de alerta y exámenes preventivos

Ambos especialistas coincidieron en que la aparición de síntomas suele indicar una etapa avanzada de la enfermedad. “Si estamos viendo síntomas estamos tarde”, advirtió Flor Cuéllar.

Explicó que alteraciones como protuberancias en el cuerpo, dificultad para tragar, cambios en el patrón intestinal o la persistencia de dolores y sangrados anormales deben motivar la consulta médica inmediata.

Cuéllar subrayó la importancia de los tamizajes ginecológicos anuales a partir del inicio de la vida sexual y de las mamografías a partir de los 40 años. Mencionó que el acceso a estudios de detección temprana es posible en el país, haciendo un llamado para que las personas prioricen estos controles. Alertó, además, sobre la tendencia a postergar la consulta, remarcando que la detección en estadios iniciales incrementa considerablemente la tasa de curación.

Entre los síntomas clave, Rosales mencionó la pérdida de peso inexplicable y el crecimiento acelerado de lesiones en la piel, especialmente en zonas poco expuestas al sol.

Sostuvo que la detección tardía suele estar vinculada con desarrollo de metástasis, comprometiendo la posibilidad de un tratamiento exitoso. Remarcó la necesidad de mantener la vigilancia médica y la atención ante cualquier cambio inusual en el organismo.

Rosales concluyó que “entre más temprano hacemos el diagnóstico, entre más temprana está la enfermedad, la tasa de cura es alta y el paciente puede seguir disfrutando su condición de vida”.