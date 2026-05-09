BCIE confirma apoyo financiero y técnico a Costa Rica tras toma de posesión de Laura Fernández

El BCIE reafirma su papel como principal socio financiero de Costa Rica para impulsar el desarrollo sostenible ahora bajo el mandato de Laura Fernández. (Cortesía: Presidencia de la República Dominicana)

En el marco del traspaso de mandos en Costa Rica realizado este viernes, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) reiteró su respaldo al país. En un contexto marcado por la llegada al poder Ejecutivo de Laura Fernández, la institución destacó su compromiso con el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de los costarricenses, según se desprende de un comunicado oficial.

El anuncio destaca la disposición del BCIE para colaborar técnica y financieramente con la administración entrante. La presidenta ejecutiva del banco, Gisela Sánchez, expresó “Reiteramos nuestra total disposición de trabajar con el Gobierno entrante y acompañar de manera técnica y financiera las prioridades estratégicas que contribuyan al crecimiento económico inclusivo, la generación de prosperidad y el desarrollo en armonía con el medio ambiente, como ejes fundamentales del desarrollo sostenible”.

PUBLICIDAD

Estas palabras, recogidas en el comunicado institucional, refuerzan la estrategia del banco de posicionarse como aliado clave para la transformación económica y social de la nación tica.

El compromiso financiero y técnico del BCIE continuará en Costa Rica ahora con el mandato de Laura Fernández. (Cortesía: )

Durante los últimos años, Costa Rica ha recibido más de USD 3,925 millones en aprobaciones de financiamiento por parte del BCIE. Estas inversiones se han destinado a proyectos de infraestructura, saneamiento, salud y seguridad, apuntando a sectores que el banco considera fundamentales para el bienestar colectivo y la competitividad nacional.

PUBLICIDAD

Entre los proyectos emblemáticos figura la ampliación y mejora del corredor vial Ruta 1, que recibió USD 770 millones de apoyo, así como el Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI), al que se asignaron USD 700 millones.

El respaldo del BCIE se ha extendido también al ámbito del transporte público, con el financiamiento completo del tren eléctrico de pasajeros, resultado de alianzas con socios globales. Esta apuesta por la movilidad sostenible se complementa con iniciativas en materia hídrica, donde el proyecto de abastecimiento de agua para la Bajura y programas de saneamiento de aguas residuales han ocupado un lugar central en la agenda de cooperación.

PUBLICIDAD

El BCIE financiará la modernización del ICE y el tren eléctrico de pasajeros, priorizando la innovación y sostenibilidad en Costa Rica. (Cortesía: Banco de Integración Económica)

Además, el fortalecimiento del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) ha sido otro de los objetivos respaldados por el banco, que identifica en la diversificación energética y la modernización de servicios públicos una vía para impulsar la resiliencia y el crecimiento económico.

Según detalla el propio BCIE, estas operaciones históricas reflejan una visión integral del desarrollo, en la que la sostenibilidad ambiental, la equidad social y la eficiencia económica convergen como pilares de intervención.

PUBLICIDAD

Apoyo continuo a proyectos prioritarios

El comunicado del BCIE enfatiza el interés de la entidad en mantener una relación estrecha con el Gobierno entrante, con la promesa de acompañar los proyectos que surjan como prioridad en la nueva gestión.

En un acto realizado en el Estadio Nacional de Costa Rica, Laura Fernández asumió como nueva presidenta. (Cortesía: Banco Centroamericano de Integración Económica)

La continuidad del respaldo financiero y técnico del BCIE será, según la propia institución, una constante en la cooperación durante el mandato de Fernández, a fin de asegurar que las inversiones en infraestructura, movilidad, agua y energía respondan a los retos contemporáneos del desarrollo sostenible.

PUBLICIDAD

El despliegue de estos fondos y su impacto en distintas regiones del país serán objeto de seguimiento durante el nuevo periodo gubernamental, conforme a los lineamientos acordados entre ambas partes.