El Salvador

El Salvador ofrece apoyo al nuevo gobierno de Costa Rica en la lucha contra el crimen organizado

“Estamos dispuestos a colaborar, a dar todo el apoyo y la asistencia técnica que requiera el gobierno de Laura Fernández para que pueda salir exitoso en esta lucha contra el crimen organizado”, afirmó Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador

Guardar
Google icon

El Salvador respalda la administración de Laura Fernández y propone reforzar la cooperación bilateral en materia de seguridad regional, de acuerdo con el vicepresidente Félix Ulloa. (Cortesía: Un Nuevo Diario)

La toma de posesión de Laura Fernández en Costa Rica, celebrada este viernes, contó con la presencia de Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador, quien transmitió un mensaje enfocado en la cooperación bilateral para enfrentar el impacto del crimen organizado.

Ulloa, en representación de la administración salvadoreña, ofreció apoyo técnico y colaboración en materia de seguridad al nuevo Ejecutivo costarricense, alineando así las prioridades de ambos países frente al avance de las estructuras criminales en la región.

PUBLICIDAD

Durante una entrevista con El Nuevo Diario, el vicepresidente salvadoreño destacó el respaldo total a la nueva mandataria. “Estamos dispuestos a colaborar, a dar todo el apoyo y la asistencia técnica que requiera el gobierno de Laura Fernández para que pueda salir exitoso en esta lucha contra el crimen organizado”, afirmó el funcionario.

Ulloa también aprovechó para contrastar el contexto actual con situaciones del pasado en las que, según relató, la cooperación entre ambos países resultó limitada por cuestiones políticas.

PUBLICIDAD

El Salvador respalda la administración de Laura Fernández y propone reforzar la cooperación bilateral en materia de seguridad regional. (Cortesía: Facebook)
El Salvador respalda la administración de Laura Fernández y propone reforzar la cooperación bilateral en materia de seguridad regional. (Cortesía: Facebook)

Cuando nosotros quisimos contribuir con el pueblo de Costa Rica en aquella tragedia que hubo de la inundación, la vieja política se opuso y rechazaba la ayuda de El Salvador. Ahora son nuevos tiempos y Laura, la nueva política, está dando muestras de que va a haber ese reforzamiento de relaciones, que tenemos muchos proyectos en común, que compartimos ese mismo desafío de llevar la seguridad a nuestros pueblos”, sostuvo el vicepresidente.

Y añadió: “Nosotros compartimos el mismo desafío, llevar la seguridad a nuestros pueblos”.

El Salvador ha implementado en los últimos años políticas de seguridad orientadas al combate directo de pandillas y organizaciones criminales, logrando notoriedad internacional por sus resultados y por la severidad de algunas medidas.

Ulloa ofreció trasladar esa experiencia a la administración de Fernández, quien ha hecho de la seguridad pública uno de los ejes centrales de su plataforma política.

Dos soldados con uniformes de camuflaje y cascos se dan la mano. En medio, sobre una mesa, se ven paquetes de drogas, dinero, radios y celulares incautados.
El Salvador se comprometió a brindar colaboración técnica y transferencia de experiencia en políticas contra el crimen organizado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mano dura y reformas institucionales

En su primer discurso como presidenta, Fernández abordó la preocupación por la inseguridad y el crimen organizado en el territorio costarricense. “Una respuesta de mano dura porque es lo que ustedes esperan. No me temblará el pulso para enfrentar el crimen organizado”, declaró Fernández ante una audiencia que mostró respaldo a sus palabras.

La nueva mandataria instó a reformar el funcionamiento del sistema judicial y cuestionó la liberación de personas acusadas de delitos graves. “Pero eso no servirá de nada si los jueces siguen soltando a los delincuentes peligrosos”, advirtió la mandataria.

Laura Fernández asumió la presidencia de Costa Rica remarcando la seguridad pública como eje principal de su gobierno. (Cortesía: EFE)

Además, Fernández anunció que en breve inaugurará “una megacárcel y uno de los más modernos centros de vigilancia policial del mundo”, con el objetivo de reforzar la capacidad operativa del Estado frente al crimen organizado y el narcotráfico.

La oferta del Gobierno de El Salvador representa un paso relevante en la política de cooperación regional, ya que ambas naciones centroamericanas comparten la prioridad de reducir los índices de criminalidad y fortalecer los instrumentos estatales en materia de justicia y prevención.

El discurso de Fernández coincidió con la política de seguridad implementada en los últimos años por el mandato de Nayib Bukele, caracterizada por una postura inflexible frente al crimen organizado.

Temas Relacionados

Laura FernándezCosta RicaCrimen OrganizadoCooperación RegionalEl SalvadorFélix Ulloa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

BCIE confirma apoyo financiero y técnico a Costa Rica tras toma de posesión de Laura Fernández

El Banco Centroamericano de Integración Económica reafirmó su compromiso con Costa Rica y destacó la aprobación de más de USD 3,925 millones para proyectos durante los últimos años

BCIE confirma apoyo financiero y técnico a Costa Rica tras toma de posesión de Laura Fernández

La dictadura de Ortega entrega el mercado nicaragüense a China bajo el disfraz de un acuerdo comercial

La eliminación de aranceles entre Nicaragua y China profundiza una alianza que críticos califican de asimétrica, dejando a la economía local expuesta a la competencia de la industria china sin condiciones equitativas

La dictadura de Ortega entrega el mercado nicaragüense a China bajo el disfraz de un acuerdo comercial

República Dominicana: El ITLA incorpora nuevas carreras y presenta primer tecnólogo en semiconductores y microelectrónica

La ampliación de la oferta académica incluye programas orientados a las áreas de innovación tecnológica y creatividad digital, en respuesta a las prioridades del sector productivo nacional y a una estrategia estatal de desarrollo industrial

República Dominicana: El ITLA incorpora nuevas carreras y presenta primer tecnólogo en semiconductores y microelectrónica

Deuda pública en Centroamérica: fuerte exposición a mercados internacionales y contrastes en el manejo local

El reciente informe fiscal de la Cepal reciente revela que las naciones centroamericanas presentan distintos niveles de exposición debido a la variedad de fuentes de financiamiento de sus compromisos estatales y la diversificación monetaria

Deuda pública en Centroamérica: fuerte exposición a mercados internacionales y contrastes en el manejo local

Las pequeñas y medianas empresas de Guatemala acceden a más de US$3.3 millones para proyectos sostenibles

La iniciativa respaldada por organismos internacionales permitió a empresas acceder a financiamiento y asistencia técnica, facilitando la implementación de tecnologías limpias y la generación de oportunidades laborales en distintas ramas productivas del país

Las pequeñas y medianas empresas de Guatemala acceden a más de US$3.3 millones para proyectos sostenibles

TECNO

Confiar en la IA para resolver problemas nos hace más propensos a fracasar sin esta tecnología, según estudio

Confiar en la IA para resolver problemas nos hace más propensos a fracasar sin esta tecnología, según estudio

Una solución para los centros de datos: placas de cobre que reducen hasta el 98% de consumo energético

Investigadores crean un chip cerebral híbrido: fusionaron 70.000 neuronas vivas con componentes electrónicos

Esta nueva tecnología procesa 250 kilos de baterías usadas de autos eléctricos por hora para recuperar metales valiosos

Cómo crear actualizaciones de estado en WhatsApp sin abrir la app

ENTRETENIMIENTO

Cómo una discusión entre David Cross y Bill Maher puso en duda el valor real de los premios Emmy

Cómo una discusión entre David Cross y Bill Maher puso en duda el valor real de los premios Emmy

Vince, el personaje de Rápidos y Furiosos que demuestra que la saga nunca olvida sus propios detalles

“Interpretar a Rhodey fue el viaje más largo y extraño de mi vida”, confesó Don Cheadle sobre su paso por Marvel

Foo Fighters regresan con su nuevo álbum y una promesa: “No dejaremos que la muerte tenga la última palabra”

De Avatar a Black Sabbath: la inteligencia artificial redefine los límites creativos del cine moderno

MUNDO

8 años de litigio y 102 millones de dólares: el fallo que protegió el legado de Robert Indiana

8 años de litigio y 102 millones de dólares: el fallo que protegió el legado de Robert Indiana

Un asesor del líder supremo iraní comparó el poder de controlar el estrecho de Ormuz con una bomba atómica

Lo que revelan las discretas celebraciones del Día de la Victoria en Rusia sobre Putin y la guerra en Ucrania

De leones a lava volcánica: los maratones más extraordinarios del mundo de 2026 y 2027

Donald Trump dijo que aguarda la respuesta de Irán a su propuesta para la paz y advirtió que analiza “un camino diferente”