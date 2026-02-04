Así será la experiencia desde cada localidad en los conciertos de Shakira en El Salvador

El 'Volúmen 2' de la gira de Shakira inició con una velada a tono mexicano (Ocesa)

A tres días del inicio de la residencia centroamericana de Shakira en el Estadio Jorge “Mágico” González, la expectativa crece entre los fanáticos salvadoreños. La artista colombiana prepara cinco conciertos en San Salvador y la organización ya definió cómo se verá la distribución de localidades que recibirán a miles de asistentes.

Las zonas Ultra, Platinum, VIP de pie, Preferencial, General, Tribuna baja, Tribuna alta y Tribuna baja (visión limitada) ofrecerán experiencias muy distintas dentro del estadio.

A través de diferentes videos que han circulado en las últimas horas se muestra como el escenario se ubicará en uno de los extremos del estadio, frente a las áreas Ultra y Platinum, que forman el núcleo más próximo a la artista.

La zona Ultra, rectangular y central, y Platinum, en posición lateral, concentran la mayor cercanía al espectáculo. El área VIP de pie se extiende justo detrás, marcada en dorado en los planos oficiales, y permitirá que los asistentes se ubiquen alrededor de las secciones más exclusivas, con libertad de movimiento y sin asientos asignados.

En cambio las zonas Preferencial y General ocupan las gradas laterales y opuestas al escenario, respectivamente, dirigidas a quienes buscan una visión panorámica o central. Tribuna baja y Tribuna alta se encuentran en los costados, ubicadas a diferentes alturas para ofrecer alternativas de perspectiva y precio.

La Tribuna baja (visión limitada) se sitúa junto al escenario y detrás de estructuras técnicas, lo que puede restringir parcialmente la visualización del show.

La organización y los canales de venta, como Fun Capital y TodoTicket El Salvador, detallaron que los boletos se distribuyen en ocho zonas diferenciadas con precios que van desde 45 hasta 275 dólares, dependiendo de la proximidad y el tipo de experiencia.

Por ejemplo, Ultra Platinum y Platinum ofrecen asientos numerados y acceso preferencial, mientras que la zona VIP de pie permite una interacción directa con el ambiente del campo, sin ubicación fija.

El plano oficial, difundido en redes y medios salvadoreños muestra que cada sector del estadio dispone de accesos diferenciados y control de aforo para garantizar la seguridad y la comodidad de los asistentes.

La residencia de Shakira en San Salvador representa la única parada centroamericana de la gira “Las mujeres ya no lloran World Tour”, según confirmaron los organizadores. El primer concierto tendrá lugar este 07 de febrero, seguido por funciones el 8, 14 y 15, todas en el mismo recinto.

La llegada de Shakira a San Salvador no solo transformará el estadio Jorge “Mágico” González. A tres días del primer concierto, el país se prepara para recibir a miles de turistas regionales y extranjeros, atraídos por la única residencia de la artista en Centroamérica. Según datos del Ministerio de Turismo, se estima que el 12% de los asistentes vendrán desde el extranjero, generando una ocupación hotelera plena y una fuerte demanda de servicios turísticos y de transporte local.

El Salvador busca posicionarse como un destino atractivo y seguro para el turismo internacional, combinando la experiencia de los conciertos con rutas culturales, playas y gastronomía. Entre las principales recomendaciones para quienes viajan desde otros países figuran:

Visitar el centro histórico de San Salvador y recorrer su oferta museística, catedrales y mercados tradicionales.

Disfrutar de las playas de surf en El Tunco y El Zonte , muy valoradas por turistas internacionales.

Explorar la Ruta de Las Flores , un circuito de pueblos con arquitectura colonial, café de altura y actividades de aventura en la montaña.

Conocer la zona del Golfo de Fonseca y La Unión, una de las nuevas apuestas para el turismo costero y de naturaleza.

Acceder a paquetes turísticos especiales que incluyen traslado desde el aeropuerto, hospedaje, entradas al concierto y recorridos por los principales atractivos del país.