El Salvador

Ocho personas resultaron con quemaduras por pólvora durante festividades religiosas en El Salvador

Las recientes actividades religiosas en Zacatecoluca y Candelaria finalizaron con lesiones entre asistentes, por lo que equipos de emergencia intervinieron de inmediato durante las tradicionales procesiones que se realizan con figuras cargadas de pirotecnia

Ocho personas sufrieron quemaduras durante
Ocho personas sufrieron quemaduras durante las festividades religiosas del Torito Pinto en La Paz y Cuscatlán, El Salvador. Foto cortesía

Al menos ocho personas sufrieron quemaduras la noche del lunes durante celebraciones religiosas en los departamentos de La Paz y Cuscatlán en El Salvador, en el marco de la tradicional quema de pólvora conocida como “Torito Pinto”.

Según Comandos de Salvamento, seis víctimas se registraron en Zacatecoluca, mientras que otras dos recibieron atención en el municipio de Candelaria, ambas localidades ubicadas en la zona central del país.

Emergencias atendidas

Comandos de Salvamento, seccional Zacatecoluca confirmó que entre los heridos en La Paz figuran Ronald Adonay, Ezequiel Ayala, Anderson Antonio, Gerson Gonzales, Josué David Osorio y José ángel Rivas Gámez. La institución no proporcionó detalles sobre la gravedad de las lesiones específicas, aunque precisó que correspondieron principalmente a quemaduras leves.

De forma paralela en el municipio de Candelaria, en Cuscatlán, se registraron dos personas con quemaduras de primer grado tras la manipulación o cercanía con pólvora encendida.

Ambas víctimas recibieron atención inmediata en el lugar por parte de los equipos del Cuerpo de Salvamento y Rescate. Los hechos ocurrieron durante las actividades principales de las fiestas patronales, que movilizaron a fieles y espectadores.

La quema de pólvora en
La quema de pólvora en las fiestas patronales expone cada año a cientos de salvadoreños a riesgos de quemaduras. Foto cortesía Comandos de Salvamento

El pasado 25 de enero, se registró una emergencia similar en Zacatecoluca: al menos 30 personas resultaron con quemaduras durante la tradicional quema en honor a Jesús Cautivo, ratificando el carácter recurrente de estos incidentes durante festividades religiosas en el país.

Las festividades del “Torito Pinto” y otras actividades similares tienen profundas raíces en la cultura salvadoreña y el calendario religioso de la iglesia católica.

Estas celebraciones, que incluyen la manipulación de grandes cantidades de material pirotécnico, constituyen una tradición de más de un siglo en honor a figuras religiosas como la Virgen de Candelaria.

Los “Toritos” son armazones metalicos cargados de fuegos artificiales a través de las calles por jovenes de la comunidad, mientras multitudes acompañan la procesión entre música y rezos, como símbolo de agradecimiento por favores concedidos.

Estas representaciones, aunque forman parte de la identidad cultural de las comunidades y atraen a cientos de participantes, implican riesgos considerables año tras año.

El uso de material pirotécnico en espacios concurridos exige la presencia constante de cuerpos de socorro y equipos de primera respuesta, una medida implementada por las autoridades locales para mitigar los efectos de posibles accidentes.

El 55% de las emergencias
El 55% de las emergencias por quemaduras en 2024 están relacionadas con la manipulación de pirotecnia en el país. Foto cortesía Cuerpos de Salvamento

Panorama nacional y emergencias recientes

Datos del Ministerio de Salud (Minsal) publicados hasta la segunda semana de enero reflejan que 135 personas han requerido atención de emergencia por quemaduras en lo que va de año a nivel nacional. Desde el boletín epidemiológico oficial se destacó que el 55% de estos casos están ligados a la manipulación de fuegos artificiales. Alrededor de 47% de las heridas corresponden a quemaduras de primer nivel, es decir, afectan únicamente la capa superficial de la piel.

Un reporte reciente señaló que 56 casos involucraron a personas entre 10 y 29 años, lo que resalta la alta exposición de los grupos jóvenes frente a este tipo de riesgos asociados a celebraciones religiosas y populares.

