La Comisión de Hacienda emite dictamen favorable para crédito de $135 millones dirigido a obras de movilidad en San Salvador

La Comisión emitió dictamen favorable. El documento pasará a su respectiva discusión la sesión plenaria. /(YSKL)

La Asamblea Legislativa de El Salvador avanza hacia la aprobación de un préstamo de $135 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), orientado al Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana (PIVMU) – Fase I.

Ayer, la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto emitió dictamen favorable para el anteproyecto que nace a iniciativa del Presidente de la República, Nayib Bukele, a través del Ministerio de Hacienda.

Esta iniciativa, que tiene como objetivo mejorar la conectividad y reducir los tiempos de traslado en el área Metropolitana de San Salvador y en el municipio de La Libertad Este, contempla importantes inversiones en obras de ampliación, mejoramiento vial y construcción de pasos a desnivel.

El propósito, según la presentación oficial realizada el pasado jueves ante el pleno legislativo, es mejorar la capacidad vial específicamente en los distrito de Nuevo Cuscatlán y en los corredores viales del Área Metropolitana de San Salvador.

El plan financiero propuesto establece que el préstamo del BCIE tendría un plazo máximo de 20 años, con un período de gracia de cuatro años a partir del primer desembolso. Las amortizaciones se realizarían mediante cuotas semestrales consecutivas, siguiendo el calendario que determine el organismo multilateral. Dentro de las condiciones financieras, figura una tasa de interés compuesta por una referencia que se debe revisar cada seis meses y un margen inicial estimado en 250 puntos básicos, susceptible de ajustes a lo largo de la vigencia del acuerdo.

Los diputados discutirán mañana el dictamen favorable para su respectiva aprobación. /(Asamblea Legislativa)

Además, el contrato estipula una comisión de compromiso anual equivalente al 0.25% sobre los saldos no desembolsados y una comisión administrativa del 0.25% del monto total, exigible al efectuarse el primer desembolso.

Durante la sesión de trabajo de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, el director general de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Marlon Herrera, destacó ante la Comisión que los recursos facilitarían intervenciones enfocadas en el fortalecimiento de la infraestructura vial y la movilidad urbana. Según Herrera, el programa apunta a disminuir los costos operativos para la población y los sectores productivos, junto con la reducción de los tiempos de traslado, como parte de una estrategia integral de desarrollo vial.

El Ministerio de Hacienda presentó ante los diputados el desglose de las obras a financiar: ampliación y mejoramiento de la red vial, ejecución de sistemas de drenaje y construcción de nuevos pasos a desnivel en puntos estratégicos del área metropolitana. Estas intervenciones buscan responder a las demandas en materia de transporte y accesibilidad en una zona con alto flujo vehicular y actividad económica.

El BCIE aprobó el préstamo en junio de 2025. La institución financiera detalló que el proyecto también comprende infraestructura resiliente al cambio climático, barreras naturales, procesos de formación en mantenimiento resiliente al clima, tecnologías constructivas sostenibles y sistemas de drenaje optimizados.

De acuerdo con el banco, se gestionan $30 millones de confinanciamiento del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional.

Luego que el dictamen favorable cuente con la aprobación del pleno legislativo, el contrato de préstamo deberá regresar a la Asamblea Legislativa para su ratificación definitiva. Además, la vigencia de la disposición legal quedará sujeta a su publicación en el Diario Oficial.