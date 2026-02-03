El Salvador

La Comisión de Hacienda emite dictamen favorable para crédito de $135 millones dirigido a obras de movilidad en San Salvador

La estrategia proyectada contempla intervenciones que buscan optimizar la conectividad y agilizar los desplazamientos, con recursos provenientes de un crédito internacional sujeto a condiciones establecidas en el contrato en discusión.

Guardar
La Comisión emitió dictamen favorable.
La Comisión emitió dictamen favorable. El documento pasará a su respectiva discusión la sesión plenaria. /(YSKL)

La Asamblea Legislativa de El Salvador avanza hacia la aprobación de un préstamo de $135 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), orientado al Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana (PIVMU) – Fase I.

Ayer, la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto emitió dictamen favorable para el anteproyecto que nace a iniciativa del Presidente de la República, Nayib Bukele, a través del Ministerio de Hacienda.

Esta iniciativa, que tiene como objetivo mejorar la conectividad y reducir los tiempos de traslado en el área Metropolitana de San Salvador y en el municipio de La Libertad Este, contempla importantes inversiones en obras de ampliación, mejoramiento vial y construcción de pasos a desnivel.

El propósito, según la presentación oficial realizada el pasado jueves ante el pleno legislativo, es mejorar la capacidad vial específicamente en los distrito de Nuevo Cuscatlán y en los corredores viales del Área Metropolitana de San Salvador.

El plan financiero propuesto establece que el préstamo del BCIE tendría un plazo máximo de 20 años, con un período de gracia de cuatro años a partir del primer desembolso. Las amortizaciones se realizarían mediante cuotas semestrales consecutivas, siguiendo el calendario que determine el organismo multilateral. Dentro de las condiciones financieras, figura una tasa de interés compuesta por una referencia que se debe revisar cada seis meses y un margen inicial estimado en 250 puntos básicos, susceptible de ajustes a lo largo de la vigencia del acuerdo.

Los diputados discutirán mañana el
Los diputados discutirán mañana el dictamen favorable para su respectiva aprobación. /(Asamblea Legislativa)

Además, el contrato estipula una comisión de compromiso anual equivalente al 0.25% sobre los saldos no desembolsados y una comisión administrativa del 0.25% del monto total, exigible al efectuarse el primer desembolso.

Durante la sesión de trabajo de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, el director general de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Marlon Herrera, destacó ante la Comisión que los recursos facilitarían intervenciones enfocadas en el fortalecimiento de la infraestructura vial y la movilidad urbana. Según Herrera, el programa apunta a disminuir los costos operativos para la población y los sectores productivos, junto con la reducción de los tiempos de traslado, como parte de una estrategia integral de desarrollo vial.

El Ministerio de Hacienda presentó ante los diputados el desglose de las obras a financiar: ampliación y mejoramiento de la red vial, ejecución de sistemas de drenaje y construcción de nuevos pasos a desnivel en puntos estratégicos del área metropolitana. Estas intervenciones buscan responder a las demandas en materia de transporte y accesibilidad en una zona con alto flujo vehicular y actividad económica.

El BCIE aprobó el préstamo en junio de 2025. La institución financiera detalló que el proyecto también comprende infraestructura resiliente al cambio climático, barreras naturales, procesos de formación en mantenimiento resiliente al clima, tecnologías constructivas sostenibles y sistemas de drenaje optimizados.

De acuerdo con el banco, se gestionan $30 millones de confinanciamiento del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional.

Luego que el dictamen favorable cuente con la aprobación del pleno legislativo, el contrato de préstamo deberá regresar a la Asamblea Legislativa para su ratificación definitiva. Además, la vigencia de la disposición legal quedará sujeta a su publicación en el Diario Oficial.

Temas Relacionados

Asamblea Legislativa El SalvadorÁrea Metropolitana San SalvadorBanco Centroamericano de Integración EconómicaMinisterio de Hacienda El SalvadorInfraestructura VialMovilidad Urbana

Últimas Noticias

El Tribunal Supremo Electoral, de El Salvador, habilita preenrolamiento para jóvenes que cumplirán 18 años en 2027

La nueva medida permitirá que quienes alcancen la mayoría de edad poco antes de las elecciones puedan registrarse con anticipación en el padrón electoral y obtener el DUI gratuito en cualquier DUICentro del país

El Tribunal Supremo Electoral, de

La CIDH condena los recientes motines y toma de rehenes en cárceles de Guatemala e insta al gobierno a prevenirlos

Las recientes crisis en centros penitenciarios guatemaltecos llevan a la comisión a solicitar acciones a las autoridades nacionales para prevenir incidentes similares y reforzar la protección de internos y empleados tras graves hechos de violencia

La CIDH condena los recientes

Los accidentes de tránsito incrementan en El Salvador y dejan dos fallecidos

El saldo de los accidentes registrados en diferentes regiones incluye a peatones y conductores implicados, lo que ha derivado en un incremento del 34% en personas lesionadas y mayores demoras en rutas principales

Los accidentes de tránsito incrementan

Policía guatemalteca ha expulsado a ocho pandilleros salvadoreños en lo que va de 2026

Incidentes recientes evidencian retos adicionales que autoridades deben evaluar mientras surgen estructuras criminales en territorios limítrofes y estrategias de expulsión enfrentan recursos inéditos en el delito organizado

Policía guatemalteca ha expulsado a

Regreso a clases 2026: El Salvador apuesta por la nutrición infantil en las escuelas públicas

La nueva estrategia alimentaria contempla la entrega de productos básicos como cereal de maíz, leche en polvo y frijol en más de cinco mil centros educativos, priorizando el desarrollo saludable de niños y adolescentes

Regreso a clases 2026: El

TECNO

Si tu celular se queda

Si tu celular se queda sin batería en días de calor, estas apps pueden ser la causa

Para qué sirve el modo ECO del aire acondicionado y cuánto dinero puedes ahorrar al activarlo

Meta, TikTok y Snapchat van a juicio por primera vez: son acusados de generar adicción en niños

Mozilla activa funciones con IA para todos, pero dejó un botón para apagar cualquier seguimiento del navegador

Netflix bloquea su app este febrero de 2026 en estos televisores

ENTRETENIMIENTO

Todo sobre “Stranger Things: Relatos

Todo sobre “Stranger Things: Relatos del 85″: tráiler, fecha de estreno y más

El insólito accidente doméstico de Jacob Elordi que puso en jaque a Cumbres Borrascosas

Murió Chuck Negron, el líder y vocalista de Three Dog Night

La exnovia de Bad Bunny mostró su apoyo al cantante tras victoria en los Grammy 2026

Halle Berry denuncia la falta de oportunidades a pesar de ganar el Oscar y advierte a Cynthia Erivo: “No cambió nada mi carrera”

MUNDO

China detuvo a un reconocido

China detuvo a un reconocido periodista por investigar la corrupción en el Partido Comunista

Se reanuda el juicio del siglo en el Vaticano por el escándalo financiero del cardenal Becciu

Arrestaron a dos sospechosos de intentar sabotear buques de la Armada alemana en Hamburgo

El jefe de la OTAN viajó a Ucrania para respaldar a Zelensky en una jornada marcada por masivos ataques rusos

Zelensky denunció nuevos bombardeos masivos de Putin durante el invierno más crudo en años: “Está optando por el terror”