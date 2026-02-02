El Salvador

Los fuertes vientos ocasionan daños materiales en distintas zonas de El Salvador

Las ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora provocaron el desprendimiento de techos en viviendas y centros educativos, además de dejar una persona lesionada y causar interrupciones en servicios de energía en departamentos como La Libertad y Sonsonate

Fuertes vientos en El Salvador
Fuertes vientos en El Salvador dañaron viviendas y centros escolares en Sonsonate y La Libertad, dejando una menor herida y múltiples afectados. Foto cortesía redes sociales

Fuertes vientos en El Salvador provocaron daños materiales en varias regiones durante la madrugada de este lunes, cuando ráfagas que alcanzaron hasta 70 kilómetros por hora arrancaron los tejados de cuatro apartamentos y un centro escolar en Sonsonate y La Libertad.

Al menos una menor resultó con lesiones leves, mientras las autoridades activaron protocolos de emergencia debido al impacto en viviendas e infraestructura pública.

En las últimas semanas, El Salvador ha enfrentado una inestabilidad atmosférica marcada por vientos intensos, fenómeno que también ha afectado a países vecinos como Guatemala.

En ese país se han reportado caídas de árboles, vallas publicitarias y desprendimiento de techos, especialmente en la región de Escuintla. Este tipo de eventos meteorológicos suele intensificarse durante los primeros meses del año debido a variaciones estacionales en los sistemas de alta presión, lo que incrementa la vulnerabilidad de edificaciones con estructuras ligeras y expuestas.

El Centro Educativo Comunidad Valle
El Centro Educativo Comunidad Valle Nuevo suspendió clases tras la pérdida de su techo como medida de seguridad para estudiantes y personal. Foto cortesía Tu Onda Club

Daños en la infraestructura salvadoreña

Entre los incidentes más severos, habitantes de una vivienda de alquileres múltiples en Zaragoza, departamento de La Libertad, sufrieron el desprendimiento de todo el techo en plena madrugada, suceso que dejó a una menor con heridas superficiales y que obligó a los socorristas a intervenir en el lugar. El resto de los ocupantes logró salir ileso.

El Centro Educativo Comunidad Valle Nuevo de Acajutla, en Sonsonate, también perdió el techo a causa de las ráfagas y daños en su infraestructura. Las clases fueron suspendidas inmediatamente para por la seguridad de estudiantes y personal, de forma inmediata las autoridades no se han pronunciado sobre este hecho. Mientras tanto, en las cercanías del puente Amayito, en Santa Ana, una vivienda con estructura de lámina evidenció afectaciones similares.

En áreas urbanas de San Salvador Centro, los vientos causaron la caída de una antena sobre una valla publicitaria en la intersección entre la prolongación de la avenida Masferrer Norte y la alameda Juan Pablo II. Personal de Protección Civil Municipal acordonó el paso peatonal para evitar accidentes adicionales.

Usuarios de redes sociales informaron la caída de un rótulo publicitario en el kilómetro 26 de la carretera hacia el Puerto de La Libertad, bloqueo que impidió el tránsito por ambos sentidos durante varias horas.

Además, al menos dos árboles colapsaron en el mismo departamento, afectando la circulación vehicular en diferentes puntos durante la madrugada. Protección Civil no ha brindado un balance de las emergencias atendidas hasta el cierre de esta nota.

Caídas de rótulos publicitarios y
Caídas de rótulos publicitarios y árboles en la carretera hacia el Puerto de La Libertad obstaculizaron el tránsito y requirieron intervención de socorristas. Foto cortesía Protección Civil

Recomendaciones preventivas

El Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales exhortó a la población a mantenerse informada sobre el pronóstico del clima proporcionado por el Ministerio de Medio Ambiente y a tomar medidas preventivas pertinentes.

Para quienes participan en actividades marítimas, aéreas, pesca artesanal o deportiva, la institución recomendó evaluar las condiciones meteorológicas y seguir las directrices emitidas por la Dirección General de Protección Civil.

La frecuencia de incidentes comparables en la región, como el reportado en Escuintla, en Guatemala, confirma que los episodios de vientos extremos no respetan fronteras y ponen a prueba los sistemas de alerta temprana y la infraestructura de ambos países.

