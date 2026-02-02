El Salvador

Entrega masiva de paquetes escolares impulsa la matrícula en centros educativos públicos en El Salvador

El programa de reconstrucción y equipamiento, junto con el suministro de insumos escolares y tecnología, ha promovido un crecimiento sostenido en la inscripción escolar, particularmente en municipios afectados históricamente por la violencia

Desde el inicio de su gestión, el gobierno salvadoreño ha entregado 1.2 millones de dispositivos electrónicos y planea sumar 400,040 más este año. Foto cortesía Secretaría de Prensa

En El Salvador, las autoridades del Ministerio de Educación han iniciado este lunes el año lectivo con la amplia distribución de paquetes escolares y equipo tecnológico en las escuelas públicas, abarcando unos 1.2 millones de estudiantes en todo el país. El programa, que se extenderá durante todo el mes, se enfoca en asegurar que cada alumno reciba uniformes, calzado y materiales escolares completos.

La estrategia de entregar insumos escolares de forma masiva y gratuita comenzó en 2010 como un esfuerzo para sostener la matricula en el sistema educativo público.

Con el tiempo, el plan incluyó la dotación de tabletas y computadoras, buscando reducir la brecha tecnológica y mejorar la calidad de la educación. Estas políticas han respondido a una problemática histórica: la deserción escolar relacionada con la pobreza, la inseguridad y la falta de incentivos para la permanencia estudiantil.

El contexto social de ciudades como Soyapango, antes señaladas por elevados niveles de violencia, agravaba los desafíos para el acceso educativo.

La integración de nuevas tecnologías y la mejora en los paquetes entregados han producido un impacto directo en la matrícula. Reina Claribel Velázquez, directora del Centro Escolar Reino de Dinamarca en Soyapango, San Salvador, indicó que la matrícula en su institución aumentó de 700 a más de 900 estudiantes en un solo año.

Velázquez subrayó la relevancia de crear un entorno digno: “Cerramos el año pasado con 700 alumnos y ahora estamos por sobrepasar los 900 estudiantes”.

El Ministerio de Educación de El Salvador distribuye paquetes escolares y equipo tecnológico a 1.2 millones de estudiantes en el país. Foto cortesía Secretaría de Prensa

La titular de Educación, Karla Trigueros, confirmó durante la apertura del ciclo escolar que la entrega de paquetes se mantendrá operativa todo el mes debido a que algunos centros escolares en el interior del país tienen difícil acceso: “Durante todo este mes estaremos entregando el paquete escolar en todo el país, garantizando que cada alumno tenga su uniforme, zapatos y útiles escolares”. Trigueros añadió que este modelo responde a la visión nacional del desarrollo educativo: “Esto es hacia donde vamos caminando como país, este es el modelo de las escuelas que queremos a nivel nacional”.

Por su parte, Carlos Roberto Ramírez Lima, director del Centro Escolar República de Panamá, también destacó la tendencia al alza en la matrícula: su escuela pasó de tener 258 estudiantes el año pasado a mantener inscripciones activas durante el actual periodo escolar.

Foto cortesía Secretaría de Prensa
Foto cortesía Secretaría de Prensa

Renovación y modernización de los centros escolares

Solo unas horas antes, el presidente Nayib Bukele oficializó recientemente la entrega de 70 centros escolares renovados, parte del programa Dos Escuelas por Día, que busca modernizar tanto la infraestructura como el equipamiento educativo en todo el país. Bukele detalló los avances: “De este programa, Dos Escuelas por Día, ya tenemos quinientas... Bueno, quinientas cuatro que están ya en construcción y mañana serán quinientas seis. Pasado mañana serán quinientas ocho”.

Bukele también criticó abiertamente el estado anterior de muchas escuelas públicas, describiendo condiciones “tristes, deplorables, que se están cayendo básicamente o están hechas de lámina”, una referencia directa a la falta de mantenimiento estructural de décadas pasadas.

Previamente se habían entregado 1.2 millones de dispositivos electrónicos desde el inicio de la gestión gubernamental, este año se pretende agregar 400,040 unidades adicionales. Esto marca un giro hacia la digitalización que busca fortalecer competencias tecnológicas desde edades tempranas.

El gobierno de Nayib Bukele
El gobierno de Nayib Bukele inauguró recientemente 70 centros escolares renovados y avanza con el programa Dos Escuelas por Día. Foto cortesía Secretaría Presidencia

Contenido y logísticas de los paquetes escolares

El paquete escolar que reciben los estudiantes incluye materiales adaptados a cada nivel: libros, cuadernos gruesos, lápices, colores, lapiceros, plumones, tijeras, dos uniformes y un par de zapatos. De acuerdo con la ministra Trigueros, en caso de requerir cambio de talla en uniforme o calzado, cada centro escolar dispone de unidades adicionales para efectuar las sustituciones necesarias, con el objetivo de evitar cualquier barrera en la asistencia.

La entrega temprana y sistemática en instituciones como el Centro Escolar Reino de Dinamarca, que abarca desde educación parvularia hasta bachillerato, funcionó como prueba piloto de la logística de distribución. Este proceso ha sido replicado a lo largo del sistema público nacional.

En años recientes, la vinculación entre inversión gubernamental en recursos materiales y el incremento sostenido de matrícula ha servido como indicador del éxito de la política educativa implementada. El plan iniciado abarca tanto la mejora de escuelas como la garantía de conectividad para los alumnos.

