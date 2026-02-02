El sector exportador salvadoreño proyecta un crecimiento anual sostenido del 10 % en bienes y servicios

El Puerto de Acajutla se posiciona como uno de los principales puntos de importaciones y exportaciones salvadoreñas. Foto cortesía CEPA

“Nuestra apuesta es un 10% de crecimiento sostenido anual en exportaciones”. Así lo afirmó la presidenta de COEXPORT, Silvia Cuéllar, al exponer las expectativas para el sector en entrevista con el programa Frente a Frente de TCS. La dirigente explicó que la meta de la gremial es alcanzar ese incremento de forma continua, integrando tanto bienes como servicios.

Cuéllar subrayó que el crecimiento debe ser constante: “Eso no quiere decir que un año sí y otro año no”. Actualmente, el sector reporta incrementos que oscilan entre siete y ocho por ciento, pero el objetivo es consolidar un avance estable y superior. “Yo creo que lo podemos lograr. En COEXPORT estamos apostándole a lograrlo”, insistió.

Para alcanzar ese ritmo, la gremial ha solicitado al Gobierno condiciones específicas que permitan potenciar la actividad exportadora. Cuéllar recordó que durante una visita reciente al presidente de la República, el gremio planteó cuatro demandas inmediatas: mejoras sustanciales en el puerto, actualización de la legislación de zonas francas —con énfasis en ampliar el tiempo de los beneficios—, la implementación de una estrategia exportadora y la consolidación de un consejo sectorial. “Ya se está montando”, afirmó sobre este último punto.

El cuarto requerimiento se centró en la infraestructura vial: la presidenta hizo énfasis en la necesidad de adecuar las carreteras que conducen a los puestos fronterizos. “Si tú querés pasar rápido por la frontera, solo tenés dos carriles”, advirtió. Aunque se han impulsado certificaciones de operador confiable, la capacidad sigue siendo insuficiente. El propio mandatario, según relató, reconoció la urgencia de intervenir en esos tramos viales. Para Cuéllar, esta respuesta exige una visión de largo plazo.

Silvia Cuéllar, Presidenta de COEXPORT. (Foto: Frente a Frente)

En cuanto al destino de las exportaciones, Estados Unidos se mantiene como el principal mercado, absorbiendo más de 34% de las ventas externas. Le sigue la región centroamericana, que ha superado el 40% del total y sigue en ascenso. “Solo ahí sumás más de 70%. 73, 74”, detalló la presidenta de COEXPORT.

Cuéllar resaltó que, en años anteriores, la suma entre Estados Unidos y la región llegaba a 80% o 85%. La diferencia, según explicó, obedece a un proceso de diversificación de mercados. Cada vez más empresas buscan nuevos destinos. Suramérica figura entre los focos emergentes: la gremial ha establecido vínculos con Colombia y Ecuador, y tiene prevista una nueva reunión con Perú. El intercambio es “en ambas vías”, subrayó.

A pesar de las exigencias de calidad, Europa empieza a abrirse como destino para productos confeccionados en el país. “Estamos viendo ya productos nuestros de confección, que están en pasarelas en Europa”, destacó Cuéllar, quien señaló también el avance de los productos nostálgicos, especialmente en España, Italia e Inglaterra. México, por su parte, sigue siendo un mercado de gran interés, aunque su aporte ha crecido “un poquito, no tanto”. Esta semana, COEXPORT sostendrá reuniones para analizar oportunidades de expansión en ese país.

Uno de los avances más recientes corresponde a la agilización de la devolución del IVA a los exportadores. Cuéllar anunció que el sistema ya se encuentra en funcionamiento y que, a partir de este mes, los reintegros se realizan en efectivo, dejando atrás el esquema anterior basado en letras del tesoro o créditos.

La presidenta concluyó que el diálogo con las autoridades continuará en las próximas semanas para identificar otras áreas de mejora. El sector servicios, dijo, se mantiene “a la orden del día” como una de las apuestas prioritarias para el crecimiento sostenido de las exportaciones.

Comportamiento de las exportaciones en 2025

“Las exportaciones salvadoreñas en bienes cerraron el año con un monto de 6.500 millones de dólares, superando la cifra alcanzada en 2023 y confirmando una tendencia positiva para el sector productivo nacional”, afirmó la presidenta de COEXPORT, Silvia Cuéllar, durante una entrevista en el programa Frente a Frente de TCS. La dirigente explicó que, aunque la meta era llegar a los 7.000 millones, el resultado final refleja un crecimiento del 3 % respecto al año anterior, cuando las exportaciones sumaron 6,300 millones.

Este avance se percibe tanto en bienes como en servicios. Cuéllar subrayó que, si bien la estadística oficial de servicios aún no está completa, la suma total de exportaciones podría acercarse a los 14.000 millones de dólares al integrar ambos rubros. Destacó la importancia de este volumen para la economía salvadoreña, señalando que, aunque las remesas alcanzaron los 9.000 millones, el monto exportado contribuye de manera decisiva a la estabilidad de la balanza de divisas y a la generación de empleo.

Las exportaciones acumularon 3.846,3 millones de dólares entre enero y julio, un 44,5 % más que los 2.661,4 millones exportados en el mismo lapso de 2020. EFE/Jeon Heon-Kyun/Archivo

Consultada sobre los sectores que impulsaron este crecimiento, también detalló que la agroindustria lideró el desempeño exportador. “Agroindustria, porque ahí tomamos en cuenta productos como el azúcar y el café. El café estuvo bien, los precios del café estuvieron bien este año”, apuntó. En segundo lugar, mencionó el rubro de alimentos y bebidas, que mostró un dinamismo especial en la región centroamericana y abrió espacio para productos de alta calidad reconocidos por los importadores internacionales.

El sector plástico también fue calificado como pujante y en proceso de diversificación. Según la presidenta de COEXPORT, las empresas han realizado inversiones para innovar en materiales y procesos, enfocados en la sostenibilidad ambiental. “Ahora usted ve un montón de modificaciones que han hecho, que los hacen amigables al medio ambiente”, comentó.

La industria de metalmecánica y la de papel y cartón completan la lista de rubros con mayor crecimiento en el último año, mientras que la confección y los textiles presentaron matices distintos entre producción y exportación.

En cuanto a alimentos y bebidas, Cuéllar describió un panorama variado. “Es una combinación”, explicó al referirse a la oferta exportadora. El segmento de snacks y productos nostálgicos —como las típicas boquitas, galletas rellenas, dulces y confites— se ha transformado para responder a los gustos de mercados como el estadounidense y el europeo. “La industria alimenticia se ha ido diversificando considerablemente”, subrayó.

Ejemplificó con la evolución de la panadería, que ha sofisticado productos como la semita para adaptarse a los hábitos de consumo internacionales. La oferta incluye también tamales, riguas, fruta congelada, jaleas, miel cremada, bebidas en polvo como horchata y cebada, y la tradicional rosa de Jamaica.

En el caso de las bebidas, Cuéllar mencionó la importancia de las gaseosas y las bebidas tradicionales, así como el procesamiento y empaque de frijoles, que se importan de países como Estados Unidos y Nicaragua para luego ser preparados y exportados. El portafolio se complementa con tés preparados y productos en polvo, destinados tanto al mercado nostálgico como al consumidor estadounidense y europeo.

De acuerdo con un comunicado emitido este lunes por el Banco Central de Reserva (BCR), solo en diciembre se exportó bienes y servicios por 499,2 millones de dólares. EFE/Mast Irham/Archivo

La presidenta de COEXPORT insistió en que la demanda internacional ha impulsado a las empresas a innovar, sumar valor agregado y explorar nuevos canales de comercialización. Destacó también el crecimiento de las ventas en línea y el uso de marketplaces como Amazon, donde los productos salvadoreños ya encuentran un espacio relevante y se preparan estrategias específicas para fortalecer esa presencia.

Respecto a los retos, Cuéllar fue contundente al señalar que el sector agrícola no ha crecido y que El Salvador depende de importaciones para suplir parte de la demanda. Sin embargo, reconoció el aporte del café y el azúcar como excepciones dentro del agro.

La apuesta del país, aseguró, se dirige cada vez más a los servicios: “La aeronáutica va para arriba, todo este proyecto que se tiene de incrementar la actividad en mantenimiento de naves, tecnologías de información y call centers”. Según sus palabras, los call centers han abierto nuevas oportunidades de empleo y de generación de divisas, y el turismo también se perfila como un motor fundamental, con casi 4.000 millones de dólares generados en el último año.