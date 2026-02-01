San Salvador fue el escenario del concierto en honor a los 250 años de independencia de EE. UU.

La celebración del 250 aniversario de independencia de Estados Unidos reunió a 500 personas en el Palacio Nacional de San Salvador. Foto cortesía Embajada de Estados Unidos

San Salvador acogió el sábado por la noche un concierto especial en el Palacio Nacional para celebrar el inicio de las festividades del 250 aniversario de independencia de Estados Unidos. La Banda Militar de la Guardia Nacional de New Hampshire ofreció un repertorio musical variado ante unas 500 personas que acudieron al evento, que formó parte de una programación abierta al público salvadoreña en general con acceso mediante el costo de entrada habitual al recinto.

El evento se llevó a cabo en el marco de la iniciativa “Freedom 250”, una campaña que se extenderá durante todo el 2026, cuando Estados Unidos conmemorará oficialmente el segundo centenario y medio de la adopción de la Declaración de Independencia.

Según el programa, las celebraciones prevén una serie de actividades culturales, educativas y comunitarias que se desarrollaran en distintos puntos del país, con el objetivo de resaltar la diversidad, la historia compartida y los valores fundacionales del país norteamericano.

La campaña “Freedom 250” responde a la proximidad del 4 de julio de 2026, fecha emblemática para la historia de Estados Unidos, al recordar los dos siglos y medio del documento fundacional que sentó las bases de la república y estableció los principios de libertad así como derechos individuales.

Este aniversario busca no solo rememorar los hitos del pasado, sino también reconocer el aporte de todas las comunidades que han dado forma al país.

Naomi Fellows, de la Embajada de EE.UU. en El Salvador, destacó la fortaleza de la relación bilateral durante el evento. Foto cortesía Embajada de Estados Unidos

Un homenaje musical y diplomático

La 39° Banda Militar de la Guardia Nacional de New Hampshire, agrupación reconocida por representar a las Fuerzas Armadas estadounidenses en múltiples escenarios, fue la encargada de interpretar piezas cuidadosamente seleccionadas, pensadas para conectar con públicos de diferentes gustos y edades.

El programa incluyó composiciones que reflejaron la evolución musical de la nación y su evolución a través del tiempo.

Previo al inicio del concierto, Naomi Fellows, encargada de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador, subrayó la importancia de la celebración para la relación bilateral.

En declaraciones oficiales, Fellows afirmó: “El concierto es un testimonio de la amistad duradera, los valores compartidos entre Estados Unidos y El Salvador. Juntos, honramos nuestras historias, miramos hacia un futuro de trabajo conjunto, innovación y respeto mutuo”.

Además, Fellows destacó el carácter multifacético de los lazos entre ambos países al manifestar: “La relación bilateral entre los Estados Unidos y El Salvador es una, una relación increíblemente fuerte. Es una relación que abarca muchísimos años de historia y cubre no solo temas políticos, sino también un lazo entre nuestras economías y nuestras gentes”.

Las futuras actividades de 'Freedom 250' priorizarán la inclusión y el reconocimiento de aportes diversos a la identidad estadounidense. Foto cortesía Embajada de Estados Unidos

Proyección de valores y cooperación

Las conmemoraciones por los 250 años de independencia buscan no solo celebrar la historia estadounidense, sino subrayar el compromiso con el fortalecimiento de alianzas internacionales y la promoción de la cultura y la creatividad como motores de la prosperidad global.

De acuerdo con la información oficial difundida, las futuras actividades en el marco de “Freedom 250” priorizarán la inclusión y el reconocimiento de las contribuciones de personas de todos los orígenes o condiciones sociales a la conformación de la identidad nacional.

Dentro del discurso institucional, destaca la voluntad de los organizadores de abrir espacios para el diálogo y la cooperación, en un contexto regional en el que la diplomacia cultural se convierte en una plataforma clave para consolidar relaciones duraderas y fomentar el entendimiento mutuo. El evento del Palacio Nacional ilustró esa apuesta: una celebración que trasciende la música y el protocolo para convertirse en gesto de acercamiento y reconocimiento mutuo.