Wandy Peralta y Gregory Soto refuerzan a República Dominicana para el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Con las incorporaciones de Wandy Peralta y Gregory Soto, el equipo dirigido por Albert Pujols apuesta por un bullpen renovado y experimentado, buscando superar las eliminaciones tempranas y pelear nuevamente por el título internacional en marzo próximo

La incorporación de Wandy Peralta y Gregory Soto al equipo nacional de República Dominicana refuerza de manera significativa el cuerpo de relevistas rumbo al Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Este torneo, que iniciará en marzo y celebrará su sexta edición, marcará una nueva oportunidad para que la selección dirigida por Albert Pujols recupere el protagonismo internacional, tras la eliminación temprana en 2023 a pesar de contar con un plantel repleto de estrellas.

Ambos lanzadores zurdos han sido confirmados para participar, aportando su experiencia en las Grandes Ligas y ofreciendo opciones tácticas valiosas para el bullpen del equipo dominicano. Wandy Peralta, tras una destacada campaña con los San Diego Padres, registró una efectividad de 3.14 en 71.2 entradas lanzadas.

Este desempeño lo posiciona como una ficha clave para enfrentar bateadores zurdos y asumir un rol central en momentos decisivos del certamen. Por su parte, Gregory Soto, quien en 2025 lanzó con los Baltimore Orioles y los New York Mets, acumuló una efectividad de 4.18 en 60.1 entradas, con 70 ponches y 24 boletos. Su trayectoria frente a escenarios de presión representa un aporte fundamental para el conjunto caribeño.

El manager Albert Pujols contará, no obstante, con una nómina que, si bien ostenta nombres de primer nivel, presenta bajas significativas. La ausencia de José Ramírez por motivos personales se suma a la de figuras como Elly De La Cruz, Rafael Devers, Teoscar Hernández y Víctor Robles, quienes ya han sido descartados para este torneo. Aún queda pendiente la confirmación de Framber Valdez, lanzador zurdo que permanece en la agencia libre y cuyo futuro será determinante para el equipo.

El plantel dominicano buscará dejar atrás la decepción de 2023 y hacer valer sus condiciones de favorito en el Grupo D, que compartirá en Miami junto a Venezuela, Israel, Nicaragua y Países Bajos. El debut está previsto para el 6 de marzo contra Nicaragua en el loanDepot park de Miami, seguido por encuentros ante Países Bajos, Israel y Venezuela en días posteriores según el cronograma oficial del torneo.

La importancia estratégica de las nuevas incorporaciones radica en la flexibilidad táctica que ofrece contar con brazos experimentados y sólidos en un formato corto de competencia. Según la información suministrada para este anuncio, la selección confía en nombres como Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr., Fernando Tatís Jr. y Ketel Marte para liderar un equipo que, pese a las ausencias, mantiene la aspiración de avanzar a la segunda ronda y retomar la senda de triunfos internacionales.

Historia de Dominicana en el Clásico Mundial

El historial de República Dominicana en el Clásico Mundial refleja momentos de gloria y frustración: se consagró campeón en 2013, alcanzó semifinales en 2006, pero fue eliminada en la primera ronda en 2009 y 2023, y en la segunda ronda en 2017. En la actualidad, el conjunto ocupa el duodécimo lugar del ranking mundial de la Clasificación de béisbol masculino de la WBSC.

El torneo se desarrollará en cuatro sedes internacionales: Miami, Houston, Tokio y San Juan de Puerto Rico, con 20 equipos participantes. Los dominicanos debutarán en Miami, donde Pujols hará su estreno como mánager en esta competencia, después de conquistar la pasada Serie del Caribe celebrada en México en 2025.

República Dominicana buscará recuperar protagonismo
En el contexto de su trayectoria internacional, la selección dominicana acumula experiencia tanto en Juegos Olímpicos como en el propio Clásico Mundial. Tras lograr el sexto lugar en los Juegos Olímpicos de 1992, obtuvo la medalla de bronce en Tokio 2020 al vencer a Corea del Sur, demostrando la capacidad de obtener resultados en escenarios exigentes.

La expectativa alrededor del bullpen dominicano crece ante la inminencia del torneo y la mirada puesta en regresar al podio internacional, impulsados por el talento de sus figuras y la solidez que aportan Peralta y Soto a la estructura defensiva del equipo.

