San Salvador despliega operativo especial por la residencia centroamericana de Shakira

(Foto cortesía de Frente a Frente)

La ciudad de San Salvador se prepara para recibir a miles de asistentes en el primer concierto de Shakira el próximo 5 de febrero en el estadio Mágico González. La Dirección de Desechos Sólidos de la alcaldía de San Salvador Centro ha puesto en marcha un operativo especial de limpieza para el evento, según explicó Germán Muñoz, director de la dependencia, durante una entrevista de televisión.

Muñoz detalló que el plan incluye la instalación de más de 100 basureros en los alrededores del estadio, así como la coordinación para colocar recipientes en el interior. “Si no tenemos un lugar donde depositar la basura, posteriormente termina en los tragantes y se genera inundación”, precisó el funcionario.

El operativo desplegará 80 trabajadores para atender la limpieza inmediata en el perímetro del estadio, que abarca desde la colonia Flor Blanca, la 25 Avenida hasta la avenida Francisco Gavidia. Este cuadrante fue seleccionado por la afluencia masiva de personas y vehículos esperada, ya que, según Muñoz, “es un evento que no solo involucra a El Salvador, sino a toda Centroamérica, México e incluso visitantes de Estados Unidos”.

(Foto cortesía de Desechos Sólidos).

Limpieza en tres fases y refuerzo en zonas turísticas ante la residencia de Shakira

La estrategia de limpieza contempla tres turnos: antes, durante y después del espectáculo. “Trabajamos de lunes a domingo y nuestros planes siempre tienen tres fases: el antes, el durante y el después. Así, en menos de 24 horas tras el concierto, la zona debe quedar limpia”, sostuvo Muñoz.

El dispositivo no se limita al estadio. El funcionario indicó que se reforzarán las labores de limpieza en las zonas turísticas y hoteles aledaños, especialmente en la Zona Rosa y el centro histórico, puntos que suelen recibir un flujo importante de turistas durante este tipo de eventos. Además, se brindará cobertura en hoteles donde se alojarán parte de las delegaciones y acompañantes de la artista. “Prácticamente los hoteles están completamente agotados”, añadió.

El director subrayó que el operativo forma parte de una política municipal de atención a eventos masivos, replicada en otros espectáculos previstos para este año. “Vamos a estar de carácter permanente reforzando la limpieza en el centro histórico, porque el turismo previo o después del concierto se incrementa”, afirmó Muñoz.

(Foto cortesía de Prensa San Salvador).

La alcaldía de San Salvador Centro aspira a que la ciudad proyecte una imagen de orden y limpieza ante el público local y extranjero, combinando acciones preventivas y reactivas en cada jornada de alto impacto.

Logística para la residencia de Shakira y atención a visitantes

Por su parte, Alejandra Durán, directora de Cosatur, señaló en una entrevista radial que se ha conformado un equipo específico para atender la logística de los visitantes relacionados con la residencia de Shakira.

“Nosotros concentrarnos en atender a todos los visitantes que nos soliciten atender, por supuesto, eso implica desde la logística de recibirlos en el aeropuerto, estando en el territorio, particularmente para la residencia Shakira, hay un equipo que está liderándose, que están viendo incluso cuántas habitaciones están quedando en cada hotel, de manera de ir diciéndole o recomendándole a las personas que llaman a dónde puede ir reservando, porque ya no están viendo, ya están cuidados todos”, explicó.

(Foto cortesía de Secretaría de Prensa)

Durán agregó que, ante la alta demanda hotelera, parte de los asistentes se están hospedando en el oriente del país, en departamentos como La Unión y San Miguel. Para facilitar el traslado, se están organizando servicios que transportarán a los asistentes desde estos puntos hasta la residencia Shakira.

Para evitar inconvenientes por el estacionamiento, se han implementado restricciones en zonas como la 45 Avenida Sur. La funcionaria confirmó que los equipos organizadores y de logística ya se encuentran en la ciudad, preparados para acompañar el desarrollo del evento y de los próximos conciertos programados.