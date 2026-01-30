La ministra de Vivienda de El Salvador destaca el papel clave de la vivienda en la lucha contra la pobreza, en foro CAF

Michelle Sol, ministra de Vivienda de El Salvador, destaca la importancia de la seguridad y el acceso a servicios básicos para revitalizar comunidades marginadas. (@AgendaCAF)

La discusión sobre el acceso a la vivienda digna en América Latina ha cobrado renovada fuerza en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, realizado esta semana en Panamá.

Durante el encuentro autoridades, representantes de organismos internacionales y líderes del sector privado coincidieron en señalar que la vivienda trasciende lo social y se consolida como herramienta esencial para el desarrollo económico y la reducción de brechas, al tiempo que requiere de innovación y recursos para ampliar su alcance.

En el cierre del panel de vivienda, Michelle Sol, ministra de Vivienda de El Salvador, subrayó que luego de seis años de gestión del presidente Nayib Bukele, la seguridad fue el punto de partida que permitió revitalizar comunidades que permanecían marginadas.

La funcionaria destacó que uno de los mayores desafíos persiste en el acceso a servicios básicos y condiciones precarias para quienes viven en extrema pobreza y continúan “pagando el agua más cara por barril” al no contar con conexión directa, lo cual perpetúa un círculo de exclusión.

Durante el foro , Sol remarcó que la transformación en el acceso a la vivienda solo es posible si el Estado, la empresa privada y el financiamiento convergen en una “articulación efectiva”.

Las líneas de crédito para vivienda en El Salvador suman USD 1.700 millones, con índices de mora entre 0,9% y 2%, evidenciando el compromiso de los beneficiarios incluso en el sector informal. (@AgendaCAF)

En ese sentido, el gobierno implementó acciones como programas de créditos de vivienda sin prima y con tasas de interés del 4%, orientados a los sectores que no pueden aportar una entrada inicial, pero sí cubrir pagos mensuales con responsabilidad.

Según Sol, en seis años se han otorgado créditos por un total de USD 1,700 millones, con índices de mora que oscilan entre el “0,9% y el 2%”, pese a la participación de población del sector informal, lo que evidencia el compromiso de los beneficiarios.

Anacláudia Rossbach, secretaria ejecutiva de ONU-Habitat, intervino para enfatizar que la vivienda debe integrarse como eje de reducción de desigualdad. En sus palabras: “El mercado por sí solo no alcanza: solo llega a un 15% de la población”, sentenció Rossbach y llamó a promover mayor inversión, creatividad en esquemas de financiamiento y subsidios selectivos, al tiempo que resaltó la relevancia de productos habitacionales adaptados a los segmentos vulnerables.

La cita también reunió a líderes regionales como Tamara Paseyro, ministra de Vivienda de Uruguay, quien afirmó ante AgendaCAF: “La política de vivienda articula bienestar, potencia otras políticas sociales y multiplica derechos. Invertir hoy reduce costos futuros y habilita otros derechos, especialmente para la infancia”. Desde la sociedad civil, Juan José Ayerza, CEO de TECHO, agregó: “Familias han vivido hasta 32 años en viviendas precarias. Debemos garantizar desde el día uno viviendas adecuadas y progresivas”.

Ministros y líderes debatieron sobre cómo la vivienda digna impulsa el desarrollo y cómo la cooperación público-privada puede acelerar soluciones habitacionales. (@misol140)

El acceso a la vivienda se consolida como motor económico en El Salvador

Frente a estos desafíos, Sol indicó que El Salvador ha diseñado facilidades para que dos miembros de una familia puedan sumar ingresos al solicitar un crédito, permitiendo así el acceso a quienes de otro modo quedarían excluidos.

“La vivienda es como un trampolín para salir de la extrema pobreza, porque recordemos que la vivienda es algo aspiracional. Todos queremos algo más grande”, expresó Sol ante el Foro Económico. Insistió en que vivir temporalmente en una vivienda social posibilita el ahorro, ya que las familias dejan de perder bienes en asentamientos inseguros y pueden destinar esos recursos a cuotas habitacionales.

El acceso a la vivienda en América Latina es clave para el desarrollo económico y la reducción de desigualdades sociales, según el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026. (@misol140)

En cuanto a la cooperación público-privada, Sol reiteró que el Estado actúa en la práctica como socio del sector privado, agilizando permisos y habilitando nuevas inversiones. No obstante, reconoció como reto pendiente la necesidad de mayores fondos para ampliar la oferta habitacional y construir proyectos a largo plazo, manteniendo condiciones de acceso inclusivas.

La articulación entre gobiernos, empresas e instituciones internacionales sigue siendo objeto de debate y acción, mientras América Latina enfrenta la tarea ineludible de adaptar la oferta de vivienda a las necesidades y posibilidades de los sectores más desfavorecidos.