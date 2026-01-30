El Salvador

La ministra de Vivienda de El Salvador destaca el papel clave de la vivienda en la lucha contra la pobreza, en foro CAF

La ministra de Vivienda Michelle Sol expuso logros en financiamiento y acceso crediticio, resaltando programas que facilitan la adquisición de inmuebles y promueven el bienestar de familias en situación vulnerable, con bajos índices de mora

Guardar
Michelle Sol, ministra de Vivienda
Michelle Sol, ministra de Vivienda de El Salvador, destaca la importancia de la seguridad y el acceso a servicios básicos para revitalizar comunidades marginadas. (@AgendaCAF)

La discusión sobre el acceso a la vivienda digna en América Latina ha cobrado renovada fuerza en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, realizado esta semana en Panamá.

Durante el encuentro autoridades, representantes de organismos internacionales y líderes del sector privado coincidieron en señalar que la vivienda trasciende lo social y se consolida como herramienta esencial para el desarrollo económico y la reducción de brechas, al tiempo que requiere de innovación y recursos para ampliar su alcance.

En el cierre del panel de vivienda, Michelle Sol, ministra de Vivienda de El Salvador, subrayó que luego de seis años de gestión del presidente Nayib Bukele, la seguridad fue el punto de partida que permitió revitalizar comunidades que permanecían marginadas.

La funcionaria destacó que uno de los mayores desafíos persiste en el acceso a servicios básicos y condiciones precarias para quienes viven en extrema pobreza y continúan “pagando el agua más cara por barril” al no contar con conexión directa, lo cual perpetúa un círculo de exclusión.

Durante el foro , Sol remarcó que la transformación en el acceso a la vivienda solo es posible si el Estado, la empresa privada y el financiamiento convergen en una “articulación efectiva”.

Las líneas de crédito para
Las líneas de crédito para vivienda en El Salvador suman USD 1.700 millones, con índices de mora entre 0,9% y 2%, evidenciando el compromiso de los beneficiarios incluso en el sector informal. (@AgendaCAF)

En ese sentido, el gobierno implementó acciones como programas de créditos de vivienda sin prima y con tasas de interés del 4%, orientados a los sectores que no pueden aportar una entrada inicial, pero sí cubrir pagos mensuales con responsabilidad.

Según Sol, en seis años se han otorgado créditos por un total de USD 1,700 millones, con índices de mora que oscilan entre el “0,9% y el 2%”, pese a la participación de población del sector informal, lo que evidencia el compromiso de los beneficiarios.

Anacláudia Rossbach, secretaria ejecutiva de ONU-Habitat, intervino para enfatizar que la vivienda debe integrarse como eje de reducción de desigualdad. En sus palabras: “El mercado por sí solo no alcanza: solo llega a un 15% de la población”, sentenció Rossbach y llamó a promover mayor inversión, creatividad en esquemas de financiamiento y subsidios selectivos, al tiempo que resaltó la relevancia de productos habitacionales adaptados a los segmentos vulnerables.

La cita también reunió a líderes regionales como Tamara Paseyro, ministra de Vivienda de Uruguay, quien afirmó ante AgendaCAF: “La política de vivienda articula bienestar, potencia otras políticas sociales y multiplica derechos. Invertir hoy reduce costos futuros y habilita otros derechos, especialmente para la infancia”. Desde la sociedad civil, Juan José Ayerza, CEO de TECHO, agregó: “Familias han vivido hasta 32 años en viviendas precarias. Debemos garantizar desde el día uno viviendas adecuadas y progresivas”.

Ministros y líderes debatieron sobre
Ministros y líderes debatieron sobre cómo la vivienda digna impulsa el desarrollo y cómo la cooperación público-privada puede acelerar soluciones habitacionales. (@misol140)

El acceso a la vivienda se consolida como motor económico en El Salvador

Frente a estos desafíos, Sol indicó que El Salvador ha diseñado facilidades para que dos miembros de una familia puedan sumar ingresos al solicitar un crédito, permitiendo así el acceso a quienes de otro modo quedarían excluidos.

“La vivienda es como un trampolín para salir de la extrema pobreza, porque recordemos que la vivienda es algo aspiracional. Todos queremos algo más grande”, expresó Sol ante el Foro Económico. Insistió en que vivir temporalmente en una vivienda social posibilita el ahorro, ya que las familias dejan de perder bienes en asentamientos inseguros y pueden destinar esos recursos a cuotas habitacionales.

El acceso a la vivienda
El acceso a la vivienda en América Latina es clave para el desarrollo económico y la reducción de desigualdades sociales, según el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026. (@misol140)

En cuanto a la cooperación público-privada, Sol reiteró que el Estado actúa en la práctica como socio del sector privado, agilizando permisos y habilitando nuevas inversiones. No obstante, reconoció como reto pendiente la necesidad de mayores fondos para ampliar la oferta habitacional y construir proyectos a largo plazo, manteniendo condiciones de acceso inclusivas.

La articulación entre gobiernos, empresas e instituciones internacionales sigue siendo objeto de debate y acción, mientras América Latina enfrenta la tarea ineludible de adaptar la oferta de vivienda a las necesidades y posibilidades de los sectores más desfavorecidos.

Temas Relacionados

ViviendaAmérica LatinaMichelle SolJuan José AyerzaTECHOEl SalvadorDesarrollo económicoForoEconómicoALC2026

Últimas Noticias

Frente Amplio impulsa ley que prohíbe aspiraciones políticas a grandes morosos de la Caja del Seguro Social del Costa Rica

Iniciativa plantea la reforma del Código Electoral para impedir la postulación de quienes adeuden sumas importantes a la seguridad social y no cuenten con un convenio vigente de pago

Frente Amplio impulsa ley que

Ministerio de Salud confirma segundo caso de Chikungunya en Costa Rica

Autoridades de salud refuerzan las labores de vigilancia epidemiológica en Esparza, Puntarenas, localidad donde también había sido reportado un contagio semanas atrás

Ministerio de Salud confirma segundo

Nepotismo reabre el debate político en Honduras tras los primeros nombramientos de Nasry Asfura

La polémica en torno al nepotismo ha irrumpido con fuerza en los primeros días del gobierno de Nasry “Tito” Asfura Zablah, situando el tema en el centro de la agenda política nacional de Honduras

Nepotismo reabre el debate político

Casa por cárcel para el exvicepresidente panameño José Gabriel Carrizo tras imputación penal

La decisión se tomó tras una audiencia marcada por el debate sobre un posible fuero vinculado al Parlacen y un análisis patrimonial que sustenta la imputación fiscal

Casa por cárcel para el

República Dominicana: Primera dama imparte clase en escuela pública

Un grupo de niños de cuarto de primaria recibió una lección sobre moral y ética de la esposa del presidente, en el marco de una estrategia oficial para fortalecer la formación cívica en los centros educativos del país

República Dominicana: Primera dama imparte

TECNO

Los motivos por los que

Los motivos por los que uno de cada cinco usuarios de iPhone rechaza actualizar a iOS 26

Este celular tiene una batería que promete hasta dos días de autonomía y resistencia a golpes

No tires tu teléfono viejo: conviértelo en una consola retro definitiva de PlayStation, Xbox y Game Boy

Al menos 150 canales de Telegram difunden desnudos deepfake generados por IA, revela informe

Capcom anuncia Resident Evil 9 para Switch 2 y prepara remakes de la saga para este año

ENTRETENIMIENTO

Robbie Williams mostró su lado

Robbie Williams mostró su lado más humano: “Creí que ser una estrella del pop, famoso y exitoso, iba a arreglarme”

El trastorno mental que sufre Khloé Kardashian y afecta su vida romántica

La historia detrás del legendario collar Taj Mahal de Elizabeth Taylor que Margot Robbie llevó a la alfombra roja

Dave Mustaine reveló por qué fue su última pelea con James Hetfield y aclaró que no volvieron a hablar

Hizo un voto de pobreza y se declara “extremista católico”: así vive hoy el actor de Alfalfa en “Pequeños Traviesos” tras alejarse de Hollywood

MUNDO

Alerta en Nueva Zelanda: la

Alerta en Nueva Zelanda: la crisis climática agrava los deslizamientos de tierra

La demanda minorista en China dispara el precio de la plata y el oro: el mercado vive su mayor volatilidad desde 1979

Trump afirmó que Hamas “parece” dispuesto a desarmarse mientras Estados Unidos presiona por la segunda fase del alto el fuego

Cruzó continentes, sobrevivió a mudanzas y volvió del olvido: la increíble travesía de un libro infantil que reapareció en Virginia tras 36 años

La sorprendente historia detrás de los patines de hielo: de huesos antiguos a tecnología de vanguardia