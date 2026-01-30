El presidente electo de Chile llegó a El Salvador para conocer experiencia carcelaria local

José Antonio Kast prioriza cooperación y seguridad en su gira internacional por Centroamérica antes de asumir la presidencia de Chile. (@PresidenciaSV)

José Antonio Kast llegó a El Salvador este jueves en la noche para culminar su gira por América Central, donde fue recibido por autoridades locales en el aeropuerto y saludado oficialmente por el gobierno de Nayib Bukele, quien destacó la visita como una oportunidad para estrechar la cooperación y avanzar en una agenda conjunta de desarrollo y seguridad entre ambos países.

El presidente electo de Chile señaló que su presencia en territorio salvadoreño forma parte de los preparativos previos al 11 de marzo, anticipando trabajo y estableciendo contactos clave para el inicio de su mandato.

La gira internacional de Kast por Centroamérica ha estado marcada por gestiones diplomáticas orientadas a fortalecer la cooperación y la agenda de seguridad entre Chile y El Salvador.

En las próximas horas, Kast tiene previsto reunirse con el presidente Bukele y evaluar junto a ministros salvadoreños la experiencia de gestión penitenciaria local.

Una de las actividades consideradas más relevantes en su agenda es la posible visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una megacárcel inaugurada en 2023, ubicada en Tecoluca (San Vicente Sur), que, según datos oficiales, cuenta con una capacidad total para 40,000 internos.

El Cecot, la megacárcel de El Salvador, cuenta con capacidad para 40.000 internos y se posiciona como referente regional en políticas penitenciarias. (@joseantoniokast)

El mandatario chileno enfatizó la importancia de que su futura ministra de Seguridad, la exfiscal Trinidad Steinert, sostenga encuentros con el ministro salvadoreño Gustavo Villatoro, a fin de conocer de primera mano el modelo carcelario empleado por El Salvador.

La agenda del presidente electo incluyó también una escala en Panamá, donde participó el miércoles en el Foro Económico Internacional América y el Caribe 2026. En ese marco, Kast abogó por una “unidad latinoamericana” basada en la comprensión del rol de los gobiernos y una superación de la polarización política: “La política no puede seguir un campo de batalla permanente mientras los ciudadanos pagan el costo”, según consignaron Diario Uchile y Radio Universidad de Chile.

Además advirtió: “Mientras relativizamos el crimen, el crimen se organiza. Mientras ideologizamos la economía, el empleo desaparece. No hay una conspiración externa que explique esto”, afirmaciones reproducidas por esos medios.

Tras su gira por Centroamérica, Kast viajará a Bruselas, Roma y Budapest antes de regresar a Chile para iniciar un receso previo a su asunción. (@PresidenciaSV)

Visita en Panamá

Durante su estancia en Panamá, Kast contempló reuniones con la Cámara de Comercio local, además de encuentros previstos con el presidente panameño José Raúl Merino y el presidente de Bolivia Rodrigo Paz.

Electo el 14 de diciembre de 2025 con el 58,15 % de los votos en segunda vuelta (frente al 23,93 % conseguido en la primera ronda), José Antonio Kast Rist cumple una agenda internacional que se prolongará inmediatamente después por Europa.

Tras su paso por El Salvador y posterior retorno a Chile, el presidente electo viajará a Bruselas, capital de Bélgica, como primer destino europeo. Posteriormente, tiene programado dirigirse a Roma (Italia), donde evalúa un posible encuentro con la primera ministra Giorgia Meloni, con la que ya mantuvo reuniones previas y a la que podría invitar al traspaso de mando.

El cierre de la gira europea de Kast está previsto en Budapest (Hungría). Finalizado el periplo internacional, el mandatario regresará a Chile e iniciará un receso en el sur del país entre el 7 y el 17 de febrero.