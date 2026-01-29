El Salvador

Presidente de CONAMYPE valora positivamente acuerdo arancelario entre El Salvador y Estados Unidos

La reciente entrada en vigor del acuerdo abre nuevas oportunidades para la micro y pequeña empresa salvadoreña, favoreciendo la diversificación productiva y el acceso a mercados internacionales estratégicos

Paul Steiner, destaca el potencial
Paul Steiner, destaca el potencial de internacionalización de las MYPE salvadoreñas tras acuerdo comercial con Estados Unidos. (Cortesía: Conamype El Salvador)

El presidente de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa de El Salvador (CONAMYPE), Paul Steiner, valoró positivamente la firma del acuerdo comercial reciente entre El Salvador y Estados Unidos, destacando el potencial de crecimiento internacional para la MYPE salvadoreña.

Así lo destacó el funcionario público en el marco del Showroom de Oferta Exportable, evento que pretende enlazar productores salvadoreños y la exportación internacional.

“¡El anuncio del Acuerdo Comercial con EEUU y la eliminación de la tarifa de 10% fue muy bien recibido por las MYPE!”, expresó Steiner por medio de redes sociales.

Los vínculos comerciales entre El Salvador y Estados Unidos han estado marcados por un histórico flujo de exportaciones, especialmente en el ámbito alimenticio y textil.

La consolidación de este nuevo acuerdo responde a un proceso de apertura gradual, donde la micro y pequeña empresa busca ingresar a mercados que hasta ahora estaban limitados por barreras logísticas y comerciales.

Desde la CONAMYPE, este impulso exportador se considera fundamental para diversificar la economía salvadoreña y fortalecer el tejido productivo interno durante el tiempo venidero.

Acuerdo comercial facilita exportaciones y promueve inversión extranjera

El acuerdo comercial entre El Salvador y Estados Unidos, firmado el 29 de enero, elimina el arancel del 10% sobre las exportaciones salvadoreñas, siendo el primero en todo el Hemisferio Occidental .

Con la firma del acuerdo
Con la firma del acuerdo se fortalecen las relaciones comerciales entre ambos países. (Cortesía: Casa Presidencial)

Los sectores textil, plástico y agrícola destacan entre los principales exportadores hacia Estados Unidos, y con la reducción de aranceles, estos rubros podrán ampliar su participación en el mercado estadounidense al contar con menores costos de exportación.

El acuerdo también contempla incentivos para la inversión extranjera en El Salvador, especialmente en sectores exportadores y manufactureros.

En dicho evento reunió a la ministra de Economía, Maria Luisa Hayem, y al representante comercial estadounidense, Jamieson Greer.

Presencia internacional y oportunidades comerciales en el Showroom de Oferta Exportable de CONAMYPE

Durante la realización del Showroom de Oferta Exportable, CONAMYPE brindó un espacio comercial para que micro y pequeñas empresas del sector alimenticio mostrar su oferta exportable a casas comercializadoras y empresas compradoras nacionales e internacionales que buscan identificar productos alimenticios salvadoreños con perspectivas de inserción en mercados externos.

La asistencia de estos representantes facilita encuentros comerciales, permite analizar la oferta de las micro y pequeñas empresas y abre posibilidades de negocio que contribuyen a fortalecer la presencia internacional del sector productivo salvadoreño.

Entre las firmas invitadas figuran Duran Villegas Corporation, desde California, centrada en la importación de productos para el mercado latino, especialmente aquellos de origen centroamericano; Melaras Group, con base en Florida y experiencia en marcas étnicas y alimentos con valor agregado; BE1, de Israel, enfocada en café empacado para nichos especializados; y Distribuidora La Unión, de Honduras, dedicada a la comercialización de productos alimenticios en Centroamérica.

El evento Showroom de Oferta
El evento Showroom de Oferta Exportable en fortalece vínculos con firmas extranjeras interesadas en productos salvadoreños. (Cortesía: Conamype El Salvador)

El evento también reúne a micro y pequeñas empresas nacionales del sector alimenticio, entre ellas Samaritana / San Valentín, S.A. de C.V., Típicos Nicole, El Salvador Sí Exporta, Pekamaya, Eggcelent, Chocolate Tetonalli, Comali, Café de Don Justo, Piternoni, MELHER, S.A. de C.V., NUTRIZ, Talpa Traste A.A.S. y La Choza.

Estas compañías presentan alimentos típicos, café, cacao, salsas gourmet, dulces tradicionales y productos con valor agregado.

De acuerdo con CONAMYPE, la participación en el Showroom tiene como finalidad impulsar la oferta exportable nacional, fortalecer las cadenas productivas y crear nuevas oportunidades de vinculación comercial en el ámbito internacional.

La micro y pequeñas empresas salvadoreñas, especialmente del sector alimenticio. La comisión organiza este espacio con el objetivo de acercar la oferta nacional a casas comercializadoras y compradores de Estados Unidos, Israel, Honduras y otros mercado.

CONAMYPE pone a disposición de las micro y pequeñas empresas información actualizada sobre sus programas y convocatorias a través de su sitio web oficial: www.conamype.gob.sv. Las MYPE interesadas pueden consultar la plataforma para conocer las iniciativas disponibles y los requisitos de participación.

