Los 51 jóvenes de la promoción del Centro Supérate Fundación Poma egresan con distinciones

La décima tercera promoción del Centro Supérate Fundación Poma gradúa a 51 jóvenes comprometidos con la excelencia educativa. (Foto: @FundacionPoma)

Con la llegada de la décima tercera promoción del Centro Supérate Fundación Poma, un grupo de 51 jóvenes finaliza una etapa formativa marcada por la excelencia y el compromiso.

Esta generación, respaldada por el acompañamiento de Fundación Poma, refleja el impacto de una iniciativa que, desde 2011, ha impulsado la formación de 584 estudiantes provenientes de institutos nacionales. La gran mayoría de los nuevos egresados continuará sus estudios superiores, mientras que el resto optará por iniciar una vida laboral.

Según los datos difundidos por Fundación Poma, los graduados de este año fortalecieron cuestiones clave como inglés, informática y valores durante su paso por el centro.

Gabriela Poma remarcó que “los conocimientos técnicos que adquirieron aquí se complementan con otras habilidades, actitudes y valores que los acompañarán durante toda la vida: la gestión del tiempo, el trabajo en equipo, el liderazgo, la integridad, la responsabilidad y la solidaridad”.

Destacó, además, que el promedio de calificación en el programa fue de 8.65, mientras que el promedio de notas en los centros escolares alcanzó 8.69.

Entre los logros individuales resalta que cuatro estudiantes obtuvieron calificación perfecta en la certificación Excel y uno en programación. Dos egresados alcanzaron la mención cum laude, distinción otorgada por el programa empresarial Supérate.

Respecto al futuro académico de la promoción, 15 estudiantes cuentan con becas universitarias para cursar sus carreras en instituciones como la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN) y la Escuela de Comunicaciones Mónica Herrera. Otros 17 graduandos postularon al programa Becas al Talento, implementado por la fundación, para acceder a estudios universitarios o técnicos.

Desde 2011, el programa ha impulsado la formación de 584 estudiantes provenientes de institutos nacionales en El Salvador. (Foto: @FundacionPoma)

Gabriela Poma resaltó frente a los nuevos egresados la importancia de mantener la fidelidad a los valores aprendidos durante su formación: “En los momentos de éxito, así como en los de dificultad, manténganse fieles a sus valores; ellos siempre serán su mejor brújula”.

Poma también instó a los jóvenes a mirar hacia atrás y reconocer su propio avance frente a las dudas iniciales sobre su capacidad para enfrentar retos como el aprendizaje de inglés, la informática y la adaptación académica.

Durante la ceremonia, la fundación subrayó la labor de sus docentes, liderados por Ernesto Orellana, y el trabajo del equipo administrativo, fundamentales para el éxito del programa.

Además, se reconoció la gestión de Juanita Zelaya como directora ejecutiva, responsable de consolidar el impacto positivo en la comunidad beneficiaria.

La labor de docentes y la gestión de Juanita Zelaya como directora ejecutiva fueron claves para el impacto positivo de la Fundación Poma. (Foto: @FundacionPoma)

El Programa Supérate extiende sus acciones educativas a estudiantes de San Salvador, Santa Tecla, Zaragoza, Colón y San José Villanueva. Concebido para aportar capacitación adicional a jóvenes de entornos públicos, su objetivo es ampliar las opciones de cada estudiante tanto en la educación superior como en la inserción al ámbito laboral.

En palabras de Gabriela Poma, el cierre de este ciclo representa tanto el mérito de los alumnos como la entrega de las familias: “A los familiares de los graduandos que hoy nos acompañan, también les extiendo nuestro reconocimiento por animar a sus jóvenes a salir adelante, por acompañarlos con paciencia y cariño y por su sacrificio para que ellos tengan mejores oportunidades”. Señaló.

Quince graduados cuentan con becas universitarias en la ESEN y la Escuela de Comunicaciones Mónica Herrera. (Foto: @FundacionPoma)

asimismo, el compromiso de la fundación para que futuras promociones sigan accediendo a oportunidades formativas y exhortó a los egresados a compartir lo adquirido: “Los invito a retribuir con generosidad, gratitud y constancia lo que aquí han recibido”.

La promoción que hoy culmina su paso por el Centro Supérate Fundación Poma deja así una muestra tangible de cómo la formación integral y el acompañamiento pueden transformar proyectos de vida, abriendo nuevas rutas para quienes buscan superarse.