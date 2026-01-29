El Salvador

El Banco Central de Reserva de El Salvador adquiere 9,298 onzas troy de oro por 50 millones de dólares

Con esta segunda operación en el periodo reciente, el banco central amplía su proporción de oro, respaldando la confianza en el sistema financiero y la resiliencia ante riesgos de precios globales

El Banco Central de Reserva (BCR) de El Salvador concretó una nueva adquisición de 9,298 onzas troy de oro en los mercados internacionales, con un valor aproximado de 50 millones de dólares estadounidenses, como parte de su estrategia para incrementar y diversificar sus reservas, de acuerdo con información oficial divulgada este 29 de enero.

Según el comunicado del BCR, esta operación representa la segunda compra de oro realizada en el periodo reciente. De acuerdo a la información divulgada, entre septiembre de 2025 y enero de 2026, El Salvador ha comprado un total de 23,297 onzas troy de oro, incrementando sus tenencias de oro de 58,105 a 67,403 onzas troy con un valor estimado en $360 millones.

La entidad busca reforzar la estabilidad macroeconómica del país y consolidar la confianza en su sistema financiero. El informe subraya que la adquisición responde a una política institucional de fortalecimiento patrimonial, manteniendo una estrategia prudente en la gestión de activos internacionales.

La autoridad monetaria detalló que el volumen total de oro en sus reservas internacionales ascendió a 19,288 onzas troy tras la nueva transacción. El valor de esta última compra se estimó en 50 millones de dólares estadounidenses, cantidad que refleja la intención del Banco Central de Reserva de El Salvador de ampliar la proporción de oro dentro de su portafolio de activos.

El presidente de El Salvador
El presidente de El Salvador reaccionó con ese mensaje, a través de su cuenta de X, sobre la compra de oro. (Foto: @nayibbukele)

El comunicado oficial del BCR incluye una gráfica comparativa que muestra la evolución de las tenencias de oro de la entidad. El documento señala: “La compra de oro fortalece la posición financiera del país y contribuye a una mayor estabilidad ante fluctuaciones en los mercados internacionales”, según consta en el texto difundido por la institución.

De acuerdo con el Banco Central de Reserva, la diversificación de reservas mediante adquisiciones de metales preciosos busca mitigar los riesgos asociados a las variaciones en los precios internacionales y mantener la solidez del respaldo financiero nacional.

El organismo indicó que evaluará continuamente nuevas oportunidades para fortalecer su portafolio, en línea con las mejores prácticas internacionales.

La adquisición, realizada en enero de 2026, se suma a la política de incrementar la participación de activos considerados refugio, como el oro, dentro de las reservas oficiales del país centroamericano. El BCR recalcó que sus decisiones responden a criterios técnicos y a la vigilancia constante de las condiciones de los mercados globales.

Imagen de archivo de lingotes
Imagen de archivo de lingotes de oro en la planta de la firma Argor-Heraeus en Mendrisio, Suiza. 13 julio 2022. REUTERS/Denis Balibouse

Precios récord del oro

El anuncio del BCR ocurre en el contexto en el que el precio del oro superó los 5,600 dólares por onza, estableciendo un nuevo récord en los mercados internacionales mientras los inversores intensifican la búsqueda de activos considerados refugio ante el aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

Este giro no solo impulsó a la plata y el platino a valores históricos; también presionó al alza al petróleo, que reaccionó ante el despliegue de una flota estadounidense en el Golfo Pérsico y las advertencias militares de la administración Trump, según informó Infobae.

La sesión del jueves culminó con una fuerte volatilidad en los principales mercados de materias primas. El oro al contado subió un 2.2%, y cerró en 5,516.71 dólares la onza después de haber alcanzado un máximo de 5.594,82 dólares en la jornada.

Los futuros del oro para entrega en febrero en Estados Unidos avanzaron un 4%, situándose en 5,509.6 dólares, tras tocar un récord de 5,626.8 dólares, datos que evidencian el repunte sostenido de este metal precioso, que ya acumula un aumento superior al 27% en el año y un 28% solo en enero.

