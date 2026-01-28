El Ilopango Air Show 2026 arranca motores en El Salvador con espectáculos y causa benéfica para hospital infantil

El Ilopango Air Show 2026 se consolida como el evento aéreo civil más grande de Latinoamérica, fusionando espectáculo, turismo y aportes sociales. (Foto: Ilopango Airshow Oficial)

El Ilopango Air Show 2026, presentado como “el show aéreo civil más grande de Latinoamérica”, destacó este año tanto por su aporte al turismo como por la renovación de su dispositivo de logística y movilidad, según informó la Secretaría de Prensa de la Presidencia.

Bajo el lema “Cielos al límite”, la nueva edición del evento consolidó su perfil de tradición anual e impacto social, al tiempo que sumó innovaciones en gestión vehicular y espectáculos internacionales.

Dispositivo vehicular especial

El viceministro Nelson Reyes subrayó la importancia de la planificación previa para todos los visitantes.

“Este fin de semana, sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero, se tendrá el Ilopango Air Show 2026, por lo que tendremos un dispositivo de gestión en el bulevar del Ejército. La recomendación para los asistentes es que planifiquen su viaje para evitar inconvenientes”, afirmó Reyes a través de los canales oficiales.

El Airshow Ilopango 2026 contará con un dispositivo vehicular especial los días 31 de enero y 1 de febrero. (foto: @SecPrensaSV)

Sobre el esquema de movilidad, la Secretaría de Prensa de la Presidencia detalló: “El acceso de asistentes se habilitará a través de rutas señalizadas desde la Calle Antigua Panamericana, el Bulevar del Ejército Nacional y la Calle Antigua al Matazano, con puntos de referencia como la Colonia Santa Lucía y la Residencial Bosques de la Paz”.

La entidad explicó también que “se dispondrán áreas de parqueo para asistentes cerca del Monumento a la Fuerza Aérea Salvadoreña, la Fuerza Aérea de El Salvador y el Parque Central de Ilopango”. Además, confirmó la participación de “grúas VMT para apoyo vehicular y orientación durante el evento”.

El espectáculo sumará atracciones que incluyen “globo aerostático y avión dirigible con vuelos al atardecer”, además de un show de “acrobacias aéreas con pilotos internacionales de gran trayectoria y también pilotos nacionales civiles y militares”.

La programación integró una exhibición de paracaidismo con pirotecnia, shows especiales de helicópteros, espectáculo nocturno de drones y fuegos artificiales, así como conciertos con artistas internacionales.

El Air Show nació para impulsar la aviación civil y militar, evolucionando en más de 30 años hacia un certamen internacional de relevancia. (Video: Ministerio de la Defensa Nacional)

Un show con más de tres décadas en el cielo

El Air Show, que nació hace más de tres décadas para promover la aviación civil y militar en El Salvador, redobló su apuesta por el desarrollo turístico y la difusión de la cultura aeronáutica nacional, a lo largo de sus más de 30 años, evolucionó de exhibiciones locales a un evento internacional que atrae a pilotos de renombre, ofreciendo acrobacias, paracaidismo y espectáculos pirotécnicos.

En cifras, el evento congregó a una audiencia de miles de personas, consolidándose como uno de los “eventos de aviación extrema más importantes de Centroamérica”.

El dispositivo de movilidad ejecutado por el Viceministerio de Transporte incluyó rutas señalizadas y gestión en el bulevar del Ejército y zonas aledañas.

Cada edición combina la adrenalina de las maniobras aéreas con un propósito noble, consolidando al Air Show como un evento referente en la región.