El Salvador

El Ilopango Air Show 2026 arranca motores en El Salvador con espectáculos y causa benéfica para hospital infantil

Este año, el show aéreo más grande de Latinoamérica vuelve con acrobacias impactantes, conciertos y mucha adrenalina, todo con el objetivo de apoyar a los niños del Hospital Nacional de Niños 'Benjamín Bloom'

Guardar
El Ilopango Air Show 2026
El Ilopango Air Show 2026 se consolida como el evento aéreo civil más grande de Latinoamérica, fusionando espectáculo, turismo y aportes sociales. (Foto: Ilopango Airshow Oficial)

El Ilopango Air Show 2026, presentado como “el show aéreo civil más grande de Latinoamérica”, destacó este año tanto por su aporte al turismo como por la renovación de su dispositivo de logística y movilidad, según informó la Secretaría de Prensa de la Presidencia.

Bajo el lema “Cielos al límite”, la nueva edición del evento consolidó su perfil de tradición anual e impacto social, al tiempo que sumó innovaciones en gestión vehicular y espectáculos internacionales.

Dispositivo vehicular especial

El viceministro Nelson Reyes subrayó la importancia de la planificación previa para todos los visitantes.

“Este fin de semana, sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero, se tendrá el Ilopango Air Show 2026, por lo que tendremos un dispositivo de gestión en el bulevar del Ejército. La recomendación para los asistentes es que planifiquen su viaje para evitar inconvenientes”, afirmó Reyes a través de los canales oficiales.

El Airshow Ilopango 2026 contará
El Airshow Ilopango 2026 contará con un dispositivo vehicular especial los días 31 de enero y 1 de febrero. (foto: @SecPrensaSV)

Sobre el esquema de movilidad, la Secretaría de Prensa de la Presidencia detalló: “El acceso de asistentes se habilitará a través de rutas señalizadas desde la Calle Antigua Panamericana, el Bulevar del Ejército Nacional y la Calle Antigua al Matazano, con puntos de referencia como la Colonia Santa Lucía y la Residencial Bosques de la Paz”.

La entidad explicó también que “se dispondrán áreas de parqueo para asistentes cerca del Monumento a la Fuerza Aérea Salvadoreña, la Fuerza Aérea de El Salvador y el Parque Central de Ilopango”. Además, confirmó la participación de “grúas VMT para apoyo vehicular y orientación durante el evento”.

El espectáculo sumará atracciones que incluyen “globo aerostático y avión dirigible con vuelos al atardecer”, además de un show de “acrobacias aéreas con pilotos internacionales de gran trayectoria y también pilotos nacionales civiles y militares”.

La programación integró una exhibición de paracaidismo con pirotecnia, shows especiales de helicópteros, espectáculo nocturno de drones y fuegos artificiales, así como conciertos con artistas internacionales.

El Air Show nació para impulsar la aviación civil y militar, evolucionando en más de 30 años hacia un certamen internacional de relevancia. (Video: Ministerio de la Defensa Nacional)

Un show con más de tres décadas en el cielo

El Air Show, que nació hace más de tres décadas para promover la aviación civil y militar en El Salvador, redobló su apuesta por el desarrollo turístico y la difusión de la cultura aeronáutica nacional, a lo largo de sus más de 30 años, evolucionó de exhibiciones locales a un evento internacional que atrae a pilotos de renombre, ofreciendo acrobacias, paracaidismo y espectáculos pirotécnicos.

En cifras, el evento congregó a una audiencia de miles de personas, consolidándose como uno de los “eventos de aviación extrema más importantes de Centroamérica”.

El dispositivo de movilidad ejecutado por el Viceministerio de Transporte incluyó rutas señalizadas y gestión en el bulevar del Ejército y zonas aledañas.

Cada edición combina la adrenalina de las maniobras aéreas con un propósito noble, consolidando al Air Show como un evento referente en la región.

Temas Relacionados

Ilopango Air ShowSecretaría de Prensa de la PresidenciaNelson ReyesViceministerio de TransporteEl SalvadorIlopangoAviaciónTurismoHospital Nacional de Niños Benjamín BloomFuerza Aérea Salvadoreña

Últimas Noticias

La seguridad es percibida como el mayor logro en El Salvador

La encuesta de la Universidad Centroamericana (UCA) revela que una amplia mayoría de la población ubica la reducción de hechos delictivos como el avance más significativo

La seguridad es percibida como

¿Cuáles son las modalidades de estafa utilizadas por criminales que afectan a los salvadoreños?

Diversos métodos de fraude afectan a la población salvadoreña, incluidos falsos secuestros por teléfono, engaños en redes sociales y fraudes en ventas digitales.

¿Cuáles son las modalidades de

El vuelco de una lancha en el lago Atitlán en Guatemala causa la muerte de dos turistas panameñas

Las tareas de localización y auxilio permitieron a los equipos de emergencia recuperar los cuerpos de las víctimas, cuya identidad no fue dada a conocer por las fuentes oficiales implicadas en el operativo

El vuelco de una lancha

Unión Europea anuncia cooperación inmediata y créditos históricos para Honduras tras investidura de Nasry Asfura

La toma de posesión de Nasry Asfura como presidente constitucional de Honduras estuvo marcada por un amplio respaldo de la comunidad internacional, cuyos representantes manifestaron su disposición de trabajar de manera inmediata con la nueva administración

Unión Europea anuncia cooperación inmediata

El sector del transporte aéreo sostiene 482,000 empleos en República Dominicana

La industria contribuyó con más de $9,000 millones al producto interno bruto en 2025, impulsada por el flujo de turistas extranjeros, las aerolíneas y los servicios vinculados al turismo y la infraestructura aeroportuaria

El sector del transporte aéreo

TECNO

Lo que se viene para

Lo que se viene para WhatsApp en 2026: menos fraudes, pagar para evitar publicidad y más

Ahora Google responde a tus búsquedas con lo mejor de su inteligencia artificial Gemini

Actualiza Windows 11 ya y recupérate de la falla crítica de Microsoft este 2026

Cuánto vale hoy un BlackBerry, el celular de los 2000 que buscaba personas

Apple estaría preparando el debut de Siri con Gemini de Google para febrero de 2026

ENTRETENIMIENTO

Michael J. Fox y Harrison

Michael J. Fox y Harrison Ford, sin filtro: la lucha contra el Parkinson, política y un reencuentro cargado de emoción

La historia de la niña de 8 años que nunca había escuchado sobre ‘Stranger Things’, pero obtuvo un papel en la serie

Así se siente Jennifer Aniston con Jim Curtis tras casi un año de relación: “Está muy agradecida y orgullosa”

¿Un nuevo capítulo? Dave Mustaine revive la antigua rivalidad y propone una gira Megadeth-Metallica

El ‘Skyscraper Live’ de Alex Honnold supera los 6 millones de visualizaciones en Netflix

MUNDO

Descubren en Norfolk una rara

Descubren en Norfolk una rara trompeta de guerra celta que arroja luz sobre rituales y tecnología de la Edad del Hierro

Australia sufre una ola de calor histórica con temperaturas cercanas a los 50 ℃

Uso de munición real y muertes por desangramiento: los testimonios de la brutal represión del régimen de Irán

Alerta en Occidente: el régimen de Kim Jong-un probó un lanzacohetes múltiple y amenazó con una nueva escalada nuclear

La guerra de Ucrania ya dejó cerca de dos millones de bajas militares en casi cuatro años de combate