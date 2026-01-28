El gobierno de El Salvador inicia distribución de paquetes escolares a estudiantes del sector público

El Gobierno de El Salvador inicia la entrega de 1.2 millones de paquetes escolares para estudiantes del sector público. (Cortesía: SecPrensaSV)

El Gobierno de El Salvador inició este martes la distribución de paquetes escolares para estudiantes del sector público, una acción que busca garantizar materiales indispensables desde el primer día de clases.

Así lo informó Karla Trigueros, Ministra de Educación de El Salvador, recalcando que los suministros llegarán a los alumnos durante el mes de febrero.

El plan incluye computadoras o tabletas, uniformes, calzado y útiles completos, en respuesta a la instrucción presidencial de asegurar la igualdad de oportunidades para la niñez y adolescencia salvadoreña.

“Nos encontramos trabajando más 1,200 personas solo en este lugar. Tenemos muchas iguales en todo el territorio salvadoreño y ya tenemos la logística de entrega. Ya comenzamos a mandar paquetes escolares este día, acercarlos a los centros escolares. Para poder entregarlos durante el mes de inicio del año escolar”, apuntó Trigueros durante una entrevistas con medios locales.

La ministra Karla Trigueros supervisa la logística con 1,200 personas involucradas. (Cortesía: SecPrensaSV)

De igual manera, la funcionaria apuntó que se ha planificado una entrega de 1.2 millones de paquetes a lo largo de 5,000 escuelas a nivel nacional.

“Vamos de acuerdo a lo establecido, estamos muy contentos por eso, le podemos decir a los padres de los estudiantes del sistema público de este país, su paquete va a llegar durante el primer mes de el inicio del año escolar”, remarcó la ministra.

Puntos de cambio habilitados para ajuste de tallas de uniformes y calzado

Como parte del proceso, el Ministerio de Educación (Mined) informó que estarán habilitados múltiples puntos de cambio en todo el país. Estos espacios permitirán a los padres de familia ajustar tallas de uniformes y calzado, en caso de que los artículos entregados no se adapten al crecimiento o necesidades de los estudiantes.

Los centros de cambio estarán ubicados estratégicamente cerca de las escuelas para facilitar el acceso a las familias.

“Tendremos lugares de cambio por si alguien llega a una talla, que mi hijo creció, que el piecito le creció, me entregan el zapato que no era de la talla y nosotros le damos la adecuada”, informó Trigueros.

Y agregó: “Por ejemplo, mi hijo es talla seis y nosotros dentro del paquete escolar entregamos talla cinco, usted agarra su zapato talla cinco, lo lleva y le entregamos la talla correcta que sería la seis. Estarán en todos los centros de cambio, habrán muchos”.

Lineamientos para la entrega de tablets y laptops a estudiantes en 2026

El Mined anunció los lineamiento para la entrega de tablets y laptops a estudiantes del sistema público durante el 2026, como parte de la estrategia de modernización educativa del país.

Según la información oficial, los estudiantes de nuevo ingreso serán los principales beneficiarios, sin importar si provienen del sistema privado, del extranjero o de modalidades educativas alternas.

La distribución de dispositivos electrónicos se realizará en grados específicos. Los alumnos que ingresen a Parvularia 4 y 1.º grado recibirán una tablet, mientras que los que ingresen a 4.º grado y 1.º año de Bachillerato recibirán una laptop.

Los estudiantes que ya cuentan con un dispositivo lo conservarán hasta que les corresponda uno nuevo, de acuerdo con el ciclo de renovación establecido.

La distribución de paquetes escolares incluye computadoras, tabletas, uniformes, calzado y útiles escolares completos en 2024. (Cortesía: SecPrensaSV)

El ente gubernamental recalcó que todos los alumnos de nuevo ingreso recibirán el dispositivo correspondiente al grado al que ingresan. Además, subrayó que los dispositivos entregados podrán ser conservados por los estudiantes hasta terminar su escolaridad, permitiendo su uso en estudios superiores o en el ámbito laboral.

Entre los puntos destacados, la institución aclaró que no es obligación devolver los dispositivos al centro educativo una vez finalizado el ciclo escolar. Los cambios de tablet o laptop únicamente se realizarán cuando corresponda, según el grado de avance del estudiante.

Esta política busca garantizar la continuidad en el acceso a la tecnología educativa, promoviendo la igualdad de oportunidades y facilitando el aprendizaje digital para la niñez y juventud salvadoreños.