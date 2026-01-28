El alpinista Jaime Viñals comparte su experiencia en El Salvador a través de su nuevo manuscrito

El guatemalteco presentó en San Salvador su nuevo libro, en el cual relata las historias de sus expediciones. /Cortesía

El alpinista guatemalteco Jaime Viñals presentó recientemente su libro Legado de Cumbres en El Salvador, en un acto que congregó a diferentes figuras, entre ellos líderes de opinión, deportistas y autoridades locales. El evento marcó la llegada al país de una obra que explora el liderazgo, la resiliencia y el propósito de vida a partir de las vivencias del primer centroamericano que ha conquistado las Siete Cumbres.

Viñals compartió ante los asistentes los principales conceptos de su libro, centrados en cómo trasladar las lecciones de la montaña al ámbito personal y profesional. La publicación, que ya circula en librerías de la región, incluye episodios inéditos de sus expediciones y reflexiones sobre la toma de decisiones bajo presión, el trabajo en equipo y la superación de límites personales.

Nacido en la Ciudad de Guatemala, en 1966, Viñals es biólogo egresado de la Universidad de San Carlos. Inició su carrera deportiva en la década de 1980 y, tras años de preparación física y mental, alcanzó en 2001 la cima del Everest. Este ascenso lo convirtió en el primer guatemalteco y centroamericano en lograr esa hazaña, según publicó la BBC Mundo.

Además del Everest, Viñals completó la ascensión de las Siete Cumbres, el desafío que implica escalar la montaña más alta de cada continente. Solo 120 personas en el mundo han conseguido esa proeza, de acuerdo con información de National Geographic. Posteriormente, el alpinista extendió su reto y concluyó la trilogía mundial: Siete Cumbres, Siete Volcanes y Siete Islas más altas del planeta, un logro sin precedentes para un deportista latinoamericano.

Su nuevo manuscrito fue presentado en Skydeck Millennium ante deportistas, amigos y amantes del alpinismo en el país. /Cortesía

Durante la presentación del manuscrito en San Salvador, el autor subrayó que “Legado de Cumbres” busca ser más que un testimonio de aventura extrema. “Quiero motivar a los lectores a identificar y conquistar sus propias cumbres, en el trabajo, la familia o el entorno social”, expresó Viñals. El libro aborda metodologías para enfrentar la adversidad y la importancia de la autodisciplina, la perseverancia y el liderazgo en condiciones adversas.

A lo largo de su trayectoria, el alpinista ha escalado más de 300 montañas en 42 países distintos. Entre sus logros figuran el ascenso al Kilimanjaro (África), Elbrus (Europa), Denali (América del Norte), Aconcagua (América del Sur), Kosciuszko (Oceanía), Macizo Vinson (Antártida) y el monte Carstensz (Oceanía). También ha liderado expediciones educativas y de sensibilización en temas ambientales y sociales.

Además de su faceta deportiva, Viñals es conferencista internacional y autor de siete libros, en los que aborda liderazgo, resiliencia y trabajo en equipo. Ha impartido charlas en empresas y universidades de América y Europa, donde expone cómo la mentalidad de montaña puede aplicarse en contextos empresariales, educativos y de desarrollo humano. Según Prensa Libre, el guatemalteco ha recibido reconocimientos como la Orden del Quetzal, la máxima distinción civil en Guatemala, y fue distinguido como Embajador de Buena Voluntad por organismos internacionales.

El evento de lanzamiento en El Salvador ofreció a los asistentes la oportunidad de dialogar con el autor, intercambiar experiencias y obtener ejemplares firmados. Empresarios, deportistas y funcionarios destacaron el valor inspirador del testimonio de Viñals.

“Legado de Cumbres” ya está disponible en librerías y plataformas digitales. Con esta publicación, Jaime Viñals consolida una trayectoria dedicada a superar fronteras físicas y mentales, y a compartir las enseñanzas de la montaña con públicos de toda América Latina.