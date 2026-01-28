El Salvador

¿Alcanza el salario mínimo en El Salvador frente al aumento de precios?

El 68.1% de los salvadoreños percibe un alza en los precios de la canasta básica, según encuesta, lo que ha obligado a numerosos hogares a reducir su consumo o sacrificar productos básicos

La más reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana (UCA) revela que el aumento del 12% al salario mínimo decretado en junio de 2025 ha tenido un impacto limitado, según la percepción de la población salvadoreña. El estudio muestra una opinión dividida respecto a los beneficios reales de este ajuste en los ingresos, luego de seis meses de vigencia.

De acuerdo con el reporte del Iudop, el 19% de los encuestados considera que el incremento al salario mínimo benefició mucho a la población, mientras que el 23.4% respondió que benefició algo. La mayoría, sin embargo, opina que el efecto ha sido menor: el 33.1% cree que ha beneficiado poco y el 21.5% que no ha beneficiado en nada.

Uno de los aspectos centrales del sondeo radica en las causas que explican la percepción de insuficiencia del salario mínimo. El 30.8% de los consultados indica que “todo está más caro”, mientras que el 20.7% atribuye la insuficiencia al “alto costo de la vida”. Además, el 19.4% señala que aunque aumentan los salarios, también suben los precios de los productos básicos, y el 10.4% afirma que el costo de las necesidades del hogar excede el ingreso mínimo.

El estudio también puntualiza que el 68.1% de la población percibe un aumento en los precios de la canasta básica, compuesta por bienes como frijol, maíz, azúcar, leche o huevos. De ese grupo, el 75.2% declaró que el alza de precios ha afectado su situación económica familiar. De hecho, el 41.8% de los hogares ha tenido que dejar de comprar algún alimento debido al encarecimiento, siendo la leche (14.9%), los frijoles (12.8%) y los huevos (8.2%) los principales productos sacrificados.

Según la encuesta del Iudop, el 44% de los hogares identifica a los alimentos como el principal gasto mensual, seguido por los servicios básicos (26.4%) y los medicamentos (10.2%). El ingreso mínimo resulta insuficiente para el 32.5% de los hogares, que deben recurrir a estrategias como pedir prestado (15.5%), recibir ayuda de familiares (20.9%) o realizar trabajos adicionales (11.4%) para cubrir sus necesidades.

En cuanto a la percepción sobre el ingreso necesario para asegurar un nivel de vida adecuado, la población estima que cada hogar debería recibir aproximadamente 891.78 dólares mensuales, es decir, unos 289.54 dólares por persona, considerando un promedio de 3.08 personas por hogar, según el Censo 2024.

Salvadoreños creen que la situación mejorará

Las expectativas económicas para 2026 muestran matices, según los datos de la encuesta. Al preguntar sobre la situación económica del país para el próximo año, el 39% de los encuestados cree que mejorará, el 34.5% espera que permanezca igual y el 24.1% anticipa un empeoramiento.

En el plano familiar, el 38.5% considera que su economía personal mejorará, el 41.6% prevé que no habrá cambios y el 15.4% teme un deterioro. Cuando se explora el sentimiento general hacia el futuro, un 70.3% manifiesta esperanza, mientras que un 26.4% expresa temor.

De acuerdo con los resultados del estudio, la economía sigue siendo el principal problema que percibe la ciudadanía, con un 28.4% que así lo declara, seguido por el alto costo de la vida (8.4%) y el desempleo (8.1%). El 63.8% de la población afirma que el costo de la vida aumentó durante 2025 y el 38.7% considera que el desempleo también subió en ese periodo.

El informe del Iudop concluye que la economía se mantiene como el principal problema del país, aunque un 31% reporta alguna mejora en su economía familiar durante el 2025.

