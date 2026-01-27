El Salvador

Fuga de agua potable provoca interrupción del servicio en la zona occidental del territorio salvadoreño

La fuga fue reportada en horas de la madrugada de este martes en la planta de bombeo Sapoapa 1, en Santa Ana Centro de forma paralela se están realizando trabajos de mantenimiento otros dos departamentos

La fuga de agua potable
La fuga de agua potable en la planta Sapoapa 1 de Santa Ana provocó la suspensión del suministro en el occidente de El Salvador. Foto cortesía ANDA

Las autoridades de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) informaron durante la madrugada de este martes sobre una “fuerte fuga” de agua potable en la planta de bombeo Sapoapa 1, situada en el departamento de Santa Ana, al occidente de El Salvador.

Los equipos técnicos trabajan en la reparación de la infraestructura afectada, lo que obligó a suspender el suministro de agua potable desde primeras horas del día en la zona. La autónoma aseguró que se están realizando las labores necesarias para restablecer el servicio “cuanto antes”.

Mientras se llevan a cabo las intervenciones, la población afectada puede solicitar abastecimiento mediante camión cisterna contactando al Call Center 915 o por WhatsApp 7838-1462. No se ha establecido una fecha para la restitución del servicio en Santa Ana, así como en otros puntos intervenidos.

ANDA puso a disposición de
ANDA puso a disposición de los habitantes de Santa Ana camiones cisterna y líneas directas para solicitar abastecimiento de agua potable temporal. Foto cortesía ANDA

En Armenia, Sonsonate, también en la zona occidental, ANDA reportó trabajos de mantenimiento electromecánico en la planta de bombeo que abastece al distrito, lo que ha provocado deficiencias en el suministro en las colonias Alicia, Divina Providencia, La Providencia, San Fernando, San Gerónimo, Rosa Elvira y Lotificaciones El Espino y El Progreso.

En paralelo, en el cantón El Carmen, en el departamento de La Unión, el personal técnico realiza mantenimiento electromecánico en la planta de bombeo República de Korea, afectando el servicio en los barrios El Chile, El Calvario, Las Flores y en el municipio Centro, en la Colonia Villa Hermosa, Lotificación Amaya y en otras áreas aledañas.

Horas más tarde la autónoma informó que una brigada de trabajadores se encontraba en la región metropolitana debido a un derrame de agua potable en Urbanización Cima II, en San Salvador Centro.

Las autoridades no han proporcionado una fecha preliminar para la normalización del suministro en los tres departamentos antes mencionados. Las reparaciones en el sistema de alcantarillado incluyen la sustitución de tuberías dañadas o con antigüedad superior a 30 años.

Según ANDA, estos daños se registran con mayor frecuencia en el área Metropolitana de San Salvador, Santa Ana y San Miguel.

Las autoridades de ANDA aún
Las autoridades de ANDA aún no definieron una fecha para restablecer el servicio de agua potable en ninguna de las tres zonas afectadas por las fugas. Foto cortesía ANDA

Datos brindados por funcionarios de ANDA correspondientes a años anteriores indican que el 60% del agua potable producida y distribuida en el país se pierde antes de llegar a los hogares, debido principalmente al deterioro de tuberías de cemento con más de 50 años de funcionamiento, que no recibieron ningún tipo de mantenimiento.

Entre los problemas históricos que enfrenta la institución se encuentran las conexiones ilegales, la falta de medición y trabajos no autorizados que generan nuevas fugas adicionales en otras zonas.

