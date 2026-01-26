El Salvador

Las inversiones en salud pública mejoran atención y diagnósticos en El Salvador

La llegada de equipamiento avanzado, recursos médicos y nuevas áreas en hospitales nacionales ha permitido brindar una asistencia más adecuada y oportuna, ampliando la capacidad de respuesta ante la demanda ciudadana

El Hospital Nacional Zacamil cuenta con unidades renovadas, áreas de emergencia pediátrica ampliadas y tecnología avanzada para el diagnóstico. En San Salvador, el centro ha incorporado nuevos equipos y espacios que permiten brindar atención médica especializada y manejar un mayor volumen de pacientes en condiciones críticas.

Este salto en infraestructura y servicios marca una diferencia tangible en el sistema de salud pública.

La ampliación de la capacidad se refleja en las cifras: en seis meses, la unidad de emergencia médico-quirúrgica registró 28,000 atenciones. Según el médico Wilfredo Martínez, antes el hospital tenía una capacidad “bien reducida” para pacientes hospitalizados. Ahora, la atención es más cómoda y adecuada: “Hemos visto que hay una mayor comodidad para que ellos estén en condiciones más necesarias”.

Como parte de una inversión del Gobierno y el respaldo del Banco Mundial mediante el proyecto de respuesta a la emergencia por el COVID-19. La llegada de equipamiento moderno, mejoras en la infraestructura y capacitación para el personal médico se percibe en cada área del hospital. El despliegue de recursos ha sido visible y sostenido.

Desde la perspectiva médica, el avance es igualmente notorio. El Dr. Omar Rivas destaca: “Hemos logrado darle atención a pacientes en estado crítico, los cuales no pudieran tener la oportunidad de recibir una atención o ser atendidos. Se los hemos podido brindar en esta área”. Para la Dra. Kency Turcios, el proyecto ha impactado tanto en la calidad médica como en la formación profesional: “Este proyecto ha contribuido al desarrollo, que ha tenido un gran cambio en cuanto a infraestructura, adquisición de equipos de alta calidad, y eso también ha contribuido a mejorar el diagnóstico de los pacientes. Y en lo personal, pues también he tenido la oportunidad de prepararme mejor profesionalmente”.

El Hospital Nacional Zacamil en
El Hospital Nacional Zacamil en San Salvador amplió su unidad de emergencia pediátrica e incorporó moderna tecnología diagnóstica. (Foto: @FranAlabi)

Así lo destacó el Banco Mundial, subrayando que la institución “pasó de enfrentar limitaciones a convertirse en un referente de atención moderna y accesible”. La declaración fue publicada en la red social X.

Según el organismo internacional, el hospital, que anteriormente operaba con recursos y capacidades restringidas, ahora es identificado como un modelo de atención médica avanzada y de fácil acceso para la población salvadoreña.

Préstamos en proyecto de respuesta a emergencias por COVID-19

El Banco Mundial aprobó en abril de 2020 un préstamo de USD 20 millones para fortalecer la respuesta de El Salvador ante la pandemia de COVID-19, orientado a la modernización de la infraestructura hospitalaria y la mejora de la atención en el sistema de salud pública. En el anuncio oficial, la directora del Banco Mundial para Centroamérica, Seynabou Sakho, directora de Operaciones y Estrategias del organismo afirmó: “Trabajamos muy de cerca con los países para apoyar su respuesta a la pandemia del Covid-19 (coronavirus), con el objetivo de salvar vidas y detectar, prevenir y atender contagios”.

De acuerdo con la información proporcionada por la institución, el Proyecto de respuesta a la emergencia Covid-19 en El Salvador permitió la inversión en equipos hospitalarios como ventiladores, respiradores, sistemas de monitoreo de signos vitales, camas y equipamientos para unidades de cuidados intensivos. Además, se destinaron fondos a la adquisición de insumos médicos, como medicinas y vacunas, junto a implementos para la protección del personal sanitario.

El proyecto permitió invertir en
El proyecto permitió invertir en equipos hospitalarios clave como ventiladores, respiradores y sistemas de monitoreo de signos vitales. (Foto: @FranAlabi)

El préstamo contempló también la capacitación de profesionales de la salud en hospitales públicos, así como el desarrollo de campañas de comunicación y educación sanitaria, con materiales adaptados a poblaciones vulnerables. El financiamiento fue aprobado con un plazo de veinticinco años y un período de gracia de cinco años.

En una fase posterior, el Banco Mundial complementó este apoyo con un financiamiento adicional de USD 100 millones en junio de 2022, asignado a la compra de vacunas, suministros y refuerzo de la infraestructura hospitalaria.

Entre las inversiones realizadas se encuentran la instalación de equipos especializados en hospitales como el de Nueva Concepción, Chalatenango, y la adquisición de tecnología médica avanzada, como un emisor de Rayos X para tomografía computarizada y equipos informáticos.

Estas acciones han contribuido a la transformación de hospitales públicos, como el Hospital Nacional Zacamil, citados por el Banco Mundial como referentes de atención moderna y accesible en el país.

