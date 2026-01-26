El Salvador

El presidente electo de Chile pospone su visita a El Salvador por suspensión de vuelos en Estados Unidos

La postergación de los traslados del jefe de Estado electo ocurre tras reportarse una interrupción de conexiones aéreas provocada por el clima adverso, en medio de su gira internacional previa a la toma de posesión oficial

Guardar
Imagen destacada
Imagen destacada

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, decidió posponer su visita prevista para este lunes a El Salvador ante la suspensión masiva de vuelos en Estados Unidos causada por condiciones meteorológicas adversas.

Durante su paso por República Dominicana, donde llegó tras obtener más del 58 % en las recientes elecciones, Kast mantuvo un encuentro con el mandatario Luis Abinader antes de dirigirse a Miami, donde el vuelo realizó una parada técnica.

En paralelo, el equipo del presidente electo busca opciones para restablecer la agenda en El Salvador, que incluía una reunión con el presidente Nayib Bukele y una visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión con capacidad para 40,000 internos.

Posteriormente, Kast viajará a Panamá para participar en la sesión inaugural del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, evento organizado por CAF – banco de desarrollo de América Latina y el Caribe y que contará con la asistencia de varios líderes regionales, incluyendo a José Raúl Mulino, Luiz Inácio Lula da Silva, Rodrigo Paz, Daniel Noboa, Bernardo Arévalo y Andrew Holness.

El presidente electo de Chile,
El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, del Partido Republicano, durante un discurso al celebrar los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Santiago el 14 de diciembre de 2025. Los votantes chilenos eligieron a José Antonio Kast, el presidente más derechista en 35 años de democracia, con un contundente 58% de los votos, mientras que su rival Jeannette Jara reconoció su derrota, según los resultados oficiales del 14 de diciembre de 2025. (Foto de Eitan ABRAMOVICH / AFP)

El próximo 11 de marzo, Kast asumirá la presidencia, sustituyendo a Gabriel Boric y convirtiéndose en el primer mandatario de extrema derecha y el noveno desde el regreso de la democracia en Chile. Padre de nueve hijos y de ideología ultraconservadora, Kast continúa ajustando su itinerario en medio de las complicaciones logísticas.

Trayectoria política de Kast

La confirmación de José Antonio Kast Rist como presidente electo de Chile para el periodo 2026-2030 representa el punto culminante de una larga carrera en la política nacional, marcada por su paso por el Congreso y una serie de campañas presidenciales.

El Partido Republicano oficializó su candidatura el 8 de enero de 2025, y Kast logró imponerse en la segunda vuelta realizada el 14 de diciembre con 7.254,850 votos, equivalentes al 58.16% de los sufragios, según la reseña de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.

Este resultado fue posible tras haber asegurado el segundo lugar en la primera vuelta presidencial de 2025, donde recibió 3.097,717 votos (23,92%). Kast compitió bajo la bandera del Partido Republicano, formación que fundó en enero de 2020 y presidió hasta 2022. Esta victoria refleja la consolidación de un liderazgo que maduró a lo largo de varias décadas y que ya lo había visto como candidato en los procesos electorales de 2017 y 2021.

En las elecciones de 2021, Kast había alcanzado el balotaje tras obtener 1.961,122 votos (27.91%) en primera vuelta y 3.649,647 votos (44.13%) en el balotaje, siendo superado por Gabriel Boric Font, quien obtuvo 4.620,671 votos (55.87%).

Hijo de migrantes alemanes que se radicaron en Chile a fines de los años 50, el nuevo presidente proviene de una familia de fuerte vocación pública. Es hermano de Miguel Kast Rist, quien ocupó cargos relevantes durante el régimen militar, y tío de destacados políticos como el senador Felipe Kast y el exdiputado Pablo Kast.

La vida académica y profesional de José Antonio Kast inicia en el Colegio Alemán de Santiago y continúa en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde obtuvo su licenciatura en 1991 tras presentar una tesis sobre los derechos políticos y de prensa en el pensamiento de José Victorino Lastarria Santander.

Temas Relacionados

José Antonio KastChileEl SalvadorPolíticaPresidente electoNayib Bukele

Últimas Noticias

El Salvador consolida alianzas estratégicas con Singapur para potenciar sectores clave de la economía

Las áreas de energía renovable, dispositivos médicos y semiconductores figuran entre los ejes de cooperación priorizados por ambas naciones en el marco del primer foro de inversiones celebrado entre representantes públicos y privados

El Salvador consolida alianzas estratégicas

María José Gutiérrez representará El Salvador en Reina Hispanoamericana 2026

Un proceso de preparación integral y la selección oficial impulsaron la estrategia nacional, que incorpora entrenamiento técnico, proyección social y participación activa de expertos, consolidando el papel salvadoreño en eventos de alcance hispanoamericano

María José Gutiérrez representará El

El ajuste inflacionario modifica los límites fiscales en República Dominicana para 2026

Las nuevas disposiciones de la administración tributaria repercuten en los umbrales de exenciones para viviendas, operaciones inmobiliarias y regímenes simplificados, afectando tanto a ciudadanos como a empresas de distintos sectores económicos

El ajuste inflacionario modifica los

CK Hutchison evalúa una venta fragmentada de sus puertos, incluidos Balboa y Cristóbal en Panamá

Los puertos panameños han sido citados en el debate internacional sobre control de infraestructuras estratégicas, una afirmación rechazada por el Gobierno de Panamá

CK Hutchison evalúa una venta

La aerolínea Iberia incrementa en un 23 % la oferta de asientos entre Madrid y República Dominicana

La compañía aérea Iberia proyecta superar las 400.000 plazas en 2026 en la ruta Madrid-República Dominicana, tras un acuerdo con el Ministerio de Turismo dominicano que fortalece la conectividad y anticipa impactos positivos para el turismo

La aerolínea Iberia incrementa en

TECNO

Laurie Santos, la gurú de

Laurie Santos, la gurú de la felicidad, asegura que las redes sociales “lo empeoran todo”

Army Bomb de BTS: cómo funciona el lightstick oficial en sus conciertos

Transferencias con Bre-B: estas son las amenazas de phishing y códigos QR que debes conocer

Expertos revelan las claves para lograr una desintoxicación digital efectiva y sostenible

Advierten que los directores generales que demoren en adoptar la IA arriesgan la supervivencia de sus empresas

ENTRETENIMIENTOTELESHOW

Natalie Portman critica a los

Natalie Portman critica a los Premios Oscar por desairar a las directoras en las nominaciones de 2026

Los secretos detrás de la grabación de “All By Myself” de Céline Dion: “Cantaba como si sintiera cada palabra”

“Fue lo más aterrador que me ocurrió durante una película”, la dura experiencia que marcó a Jodie Foster en su infancia

Melissa Gilbert relató cómo vivió la detención de su esposo Timothy Busfield: “Este es un tiempo extraordinariamente difícil”

Un millón de dólares que se convirtió en leyenda: la historia detrás del supuesto rechazo de ZZ Top a afeitarse

MUNDO

El portaaviones USS Abraham Lincoln

El portaaviones USS Abraham Lincoln ingresó en aguas de Medio Oriente en plena escalada entre Estados Unidos y el régimen iraní

Las sorprendentes historias reales de quienes sobrevivieron en islas desiertas inspiran al cine y la literatura

Zelensky dijo que podrían celebrarse nuevas reuniones con Rusia y Estados Unidos esta semana

Filipinas expresó alarma ante China por la escalada de las tensiones diplomáticas

Europa impulsa el mayor polo mundial de energía limpia en el mar del Norte