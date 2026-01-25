El Salvador cuenta cada vez con más adultos mayores y menos jóvenes, según el censo 2024

El Censo de Población y Vivienda 2024 muestra que en El Salvador hay cada vez más personas mayores y menos jóvenes. El país tiene ahora alrededor de 6,029,976 habitantes, solo 5% más que en 2007, lo que indica que la población ya no crece como antes.

Por cada 100 niños y jóvenes menores de 14 años, hay 49 adultos mayores de 65. Este aumento de personas mayores se nota sobre todo en los departamentos de:

San Salvador

Chalatenango

Santa Ana.

Donde el porcentaje de adultos mayores supera el 50%. Tanto en las ciudades como en el campo, la tendencia es similar. En los últimos 17 años, la cantidad de personas mayores de 50 años creció un 63%, mientras que el número de menores de 19 años bajó un 31%. El grupo que más creció fue el de personas entre 90 y 94 años, que se duplicó en ese periodo.

Foto extraído del Banco Central de Reserva

Esta transformación impacta en la vida diaria del país. Hay menos jóvenes que puedan trabajar y sostener la economía, y más adultos mayores que necesitan atención médica y apoyo social. Las familias y las comunidades deben adaptarse, ya que aumenta el número de hogares con personas mayores dependientes. Además, crece la demanda de servicios de salud especializados, residencias para adultos mayores y sistemas de pensión más sólidos.

El Estado y las organizaciones sociales señalan que es urgente fortalecer la red de cuidados y crear políticas para acompañar a esta población. Si no se actúa, la presión sobre los hospitales, las pensiones y la economía familiar seguirá en aumento.

El envejecimiento de la población cambia la forma en que las familias conviven, cómo se organizan las comunidades y qué tipo de infraestructura y servicios necesita el país.

El envejecimiento demográfico presiona los sistemas de salud, pensiones y redes de apoyo en El Salvador

Especialistas advierten que estos cambios generan presiones sobre el sistema de protección social, la provisión de servicios de salud y la economía nacional. La disminución de jóvenes en edad productiva implica una menor base laboral.

Mientras que la demanda de atención y servicios para adultos mayores crece sostenidamente. El informe oficial también indica que la estructura demográfica incide en la convivencia familiar, la organización comunal y la planificación de la infraestructura sanitaria y social.

Desde el gobierno y entidades como el Banco Central de Reserva (BCR), se reconoce que la tendencia observada en el censo anticipa desafíos de largo plazo para la sostenibilidad del sistema de pensiones y la cobertura médica. Diferentes expertos han señalado la necesidad de fortalecer la red de atención y diseñar estrategias específicas para el acompañamiento de la población mayor.

Una persona mayor se sienta sola en una sala iluminada suavemente, mirando pensativamente por la ventana. La imagen transmite una sensación de introspección y aislamiento, reflejando la realidad de muchos ancianos que enfrentan la soledad en sus hogares. En la mesa cercana, una taza de café y un periódico sugieren una rutina diaria tranquila pero solitaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros países de América Latina también atraviesan un proceso de envejecimiento poblacional similar al de El Salvador. Naciones como Costa Rica, Uruguay, Chile y Cuba muestran un aumento sostenido en el porcentaje de adultos mayores, una reducción en la natalidad y una mayor esperanza de vida.

Esta tendencia regional plantea desafíos compartidos en áreas como el sistema de pensiones, la atención en salud y la adaptación de las políticas públicas para responder a las nuevas necesidades de una población que envejece rápidamente.