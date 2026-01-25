El Salvador

El Salvador cuenta cada vez con más adultos mayores y menos jóvenes, según el censo 2024

El último censo nacional revela un crecimiento acelerado de la población mayor de 65 años y una reducción en el número de niños y jóvenes, lo que transforma la estructura social y plantea nuevos desafíos para el país

Guardar

El Censo de Población y Vivienda 2024 muestra que en El Salvador hay cada vez más personas mayores y menos jóvenes. El país tiene ahora alrededor de 6,029,976 habitantes, solo 5% más que en 2007, lo que indica que la población ya no crece como antes.

Por cada 100 niños y jóvenes menores de 14 años, hay 49 adultos mayores de 65. Este aumento de personas mayores se nota sobre todo en los departamentos de:

  • San Salvador
  • Chalatenango
  • Santa Ana.

Donde el porcentaje de adultos mayores supera el 50%. Tanto en las ciudades como en el campo, la tendencia es similar. En los últimos 17 años, la cantidad de personas mayores de 50 años creció un 63%, mientras que el número de menores de 19 años bajó un 31%. El grupo que más creció fue el de personas entre 90 y 94 años, que se duplicó en ese periodo.

Foto extraído del Banco Central
Foto extraído del Banco Central de Reserva

Esta transformación impacta en la vida diaria del país. Hay menos jóvenes que puedan trabajar y sostener la economía, y más adultos mayores que necesitan atención médica y apoyo social. Las familias y las comunidades deben adaptarse, ya que aumenta el número de hogares con personas mayores dependientes. Además, crece la demanda de servicios de salud especializados, residencias para adultos mayores y sistemas de pensión más sólidos.

El Estado y las organizaciones sociales señalan que es urgente fortalecer la red de cuidados y crear políticas para acompañar a esta población. Si no se actúa, la presión sobre los hospitales, las pensiones y la economía familiar seguirá en aumento.

El envejecimiento de la población cambia la forma en que las familias conviven, cómo se organizan las comunidades y qué tipo de infraestructura y servicios necesita el país.

El envejecimiento demográfico presiona los sistemas de salud, pensiones y redes de apoyo en El Salvador

Especialistas advierten que estos cambios generan presiones sobre el sistema de protección social, la provisión de servicios de salud y la economía nacional. La disminución de jóvenes en edad productiva implica una menor base laboral.

Mientras que la demanda de atención y servicios para adultos mayores crece sostenidamente. El informe oficial también indica que la estructura demográfica incide en la convivencia familiar, la organización comunal y la planificación de la infraestructura sanitaria y social.

Desde el gobierno y entidades como el Banco Central de Reserva (BCR), se reconoce que la tendencia observada en el censo anticipa desafíos de largo plazo para la sostenibilidad del sistema de pensiones y la cobertura médica. Diferentes expertos han señalado la necesidad de fortalecer la red de atención y diseñar estrategias específicas para el acompañamiento de la población mayor.

Una persona mayor se sienta
Una persona mayor se sienta sola en una sala iluminada suavemente, mirando pensativamente por la ventana. La imagen transmite una sensación de introspección y aislamiento, reflejando la realidad de muchos ancianos que enfrentan la soledad en sus hogares. En la mesa cercana, una taza de café y un periódico sugieren una rutina diaria tranquila pero solitaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros países de América Latina también atraviesan un proceso de envejecimiento poblacional similar al de El Salvador. Naciones como Costa Rica, Uruguay, Chile y Cuba muestran un aumento sostenido en el porcentaje de adultos mayores, una reducción en la natalidad y una mayor esperanza de vida.

Esta tendencia regional plantea desafíos compartidos en áreas como el sistema de pensiones, la atención en salud y la adaptación de las políticas públicas para responder a las nuevas necesidades de una población que envejece rápidamente.

Temas Relacionados

Censo BCRJóvenesNiñezCambios demográficosEnvejecimiento poblacional

Últimas Noticias

La policía desmantela red de cámaras ocultas del Barrio 18 en Ciudad de Guatemala

El hallazgo de equipos de videovigilancia instalados en domicilios permitió identificar mecanismos utilizados por el grupo para vigilar a autoridades y adversarios, dificultando la labor oficial y fortaleciendo su dominio territorial en la capital

La policía desmantela red de

30 personas resultaron quemadas con pólvora durante actividad religiosa en El Salvador

Comandos de Salvamento y Cruz Verde socorrieron a múltiples lesionados durante la tradicional quema de pólvora de Jesús Cautivo celebrada en el departamento de La Paz, en la zona central del territorio

30 personas resultaron quemadas con

Un migrante guatemalteco denuncia falta de información tras ser trasladado a Nuevo México

Un migrante guatemalteco, solicitante de asilo en Estados Unidos, denunció que fue trasladado por autoridades de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde Minnesota hasta un centro de detención en Nuevo México, en contra de una orden judicial que le permitía enfrentar su caso en el estado donde reside

Un migrante guatemalteco denuncia falta

La agenda bilateral entre Luis Abinader y José Antonio Kast refuerza estrategias en economía, infraestructura y educación

La visita de la delegación chilena a República Dominicana durante el fin de semana incluyó recorridos técnicos y reuniones con funcionarios dominicanos, lo que evidenció la voluntad de ambos gobiernos de intercambiar buenas prácticas sectoriales

La agenda bilateral entre Luis

Nuevo plan del Ministerio de Salud pondrá a disposición suero antiofídico en comunidades indígenas en Costa Rica

“Plan de Investigaciones Públicas en Territorios Indígenas” busca mejorar la calidad de la atención médica que brindan instituciones de salud en zonas de difícil acceso

Nuevo plan del Ministerio de

TECNO

Métodos eficaces para enfriar la

Métodos eficaces para enfriar la refrigeradora rápidamente

Robots que hacen tareas del hogar: el plan de Tesla para llevar Optimus al mercado en 2027

Cuatro estafas comunes en WhatsApp: desde un romance ideal hasta una oferta de trabajo que no existe

Por qué no deberías abrazar a tu perro según la IA, puede ser peligroso

Fortnite sorprende con skins de The Office: así puedes jugar como Michael Scott y Dwight Schrute

ENTRETENIMIENTOTELESHOW

Eagles alcanzan cuádruple diamante con

Eagles alcanzan cuádruple diamante con un disco histórico que redefine los récords de ventas en Estados Unidos

Las parejas de Brooklyn Beckham antes de casarse con Nicola Peltz

Dave Mustaine, del quiebre con Metallica al ADN de Megadeth: “Quería ser más pesado y rápido que ellos”

El k-drama “Bon Appétit, majestad” ingresó al ranking de las series más vistas en Netflix

Eric Dane generó preocupación por su estado de salud tras ausentarse de un evento en su honor

MUNDO

El régimen de Irán admitió

El régimen de Irán admitió que bloqueó internet para evitar la difusión de imágenes de la represión durante las protestas

El régimen iraní amenazó con imponer castigos “sin clemencia” a los manifestantes

Rusia afirmó que el ex dictador Maduro fue traicionado por su entorno: “Conocemos los nombres”

Los baños termales de los monos japoneses revelan una inesperada conexión entre comportamiento y salud microbiana

El gobierno de Irak anunció que procesará y juzgará a los terroristas del Estado Islámico trasladados desde Siria