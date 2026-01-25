El Salvador

El desafío de transformar las pensiones en El Salvador: lo que se sabe y lo que se espera

A inicios de febrero, el gobierno salvadoreño debe presentar una ley que contemple un nuevo sistema previsional, tal como se lo exige el FMI

Guardar
Un hombre sostiene un cartel
Un hombre sostiene un cartel que dice "Exigimos pensiones dignas" durante una manifestación del Primero de Mayo en San Salvador, El Salvador, en 2024. REUTERS/Jessica Orellana

El sistema de pensiones en El Salvador enfrenta una transformación urgente y el gobierno salvadoreño avanza en un proyecto de ley que podría transformar la manera en que muchas familias planifican su retiro, el cual deberá presentar a la Asamblea Legislativa antes del 10 de febrero de este año, como parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Previo a la inminente reforma previsional, las autoridades salvadoreñas presentaron un estudio que da un panorama de cómo está el sistema de pensiones y plantea luces de lo que está por venir.

Lo que se sabe

El informe elaborado por la Superintendencia del Sistema Financiero y el FMI advierte que el país arrastra un déficit actuarial neto estimado en el 59% del Producto Interno Bruto (PIB) para el periodo 2024-2070, poniendo en duda la sostenibilidad del esquema actual.

El documento, divulgado por el Ministerio de Hacienda y analizado por diversos expertos, sostiene que la reforma previsional se ha convertido en una prioridad para el Estado salvadoreño.

El sistema se compone de dos regímenes principales. El Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP), vigente desde 1998, opera con cuentas individuales obligatorias administradas por Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs). Los trabajadores formales y sus empleadores realizan aportes equivalentes al 16% del salario. El segundo régimen, el Sistema de Pensiones Público (SPP), funciona como un esquema cerrado y de reparto para quienes cotizaban antes de 1998.

El logotipo del Fondo Monetario
El logotipo del Fondo Monetario Internacional (FMI) se ve fuera del edificio de la sede en Washington 4 de septiembre de 2018. REUTERS/Yuri Gripas

Según la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), la mayor parte de los afiliados al SAP tiene una densidad de cotización baja. Solo el 36% de los afiliados de entre 20 y 55 años cotizó durante todos los meses de 2024, mientras que la mayoría opta por el retiro en un solo pago cuando no alcanza los 25 años de aportes.

Además, el 57% de los pensionados recibe la pensión mínima, lo que refleja la insuficiencia de los ahorros acumulados y la baja frecuencia de cotizaciones.

El estudio conjunto con el FMI señala que el fondo administrado por las AFPs ascendía a 15,995.7 millones de dólares (48.7% del PIB) al cierre de 2024, pero este patrimonio se debilita por el aumento de pasivos y la concentración de inversiones en deuda estatal. Cerca del 73% del portafolio previsional está invertido en instrumentos emitidos por el Estado, lo que genera nuevas obligaciones fiscales a futuro.

Lo que se espera...

Las proyecciones demográficas acentúan el desafío. La tasa de fertilidad actual, ubicada en 1.8 hijos por mujer, y el aumento de la longevidad, anticipan un rápido envejecimiento de la población. De acuerdo con el informe citado por Reuters, la razón de dependencia caerá de 8.2 personas en edad de trabajar por cada adulto mayor en 2024 a solo 2.3 en 2070.

La estructura actual, asociada al
La estructura actual, asociada al envejecimiento acelerado y baja densidad de aportes, incrementará la carga financiera del Estado, de acuerdo al estudio actuarial. REUTERS/José Cabezas

La presión sobre las finanzas públicas se agravará, ya que el gasto en pensiones crecerá del 5.3% al 8.4% del PIB, según la Superintendencia del Sistema Financiero. Además, el Valor Presente Neto (VPN) del déficit del SAP alcanza el 45.4% del PIB, mientras que el régimen público suma un déficit adicional del 13.6%.

El agotamiento de la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), fondo colectivo que cubre a quienes terminan sus ahorros individuales, se prevé para 2026, lo que podría dejar a miles de jubilados dependiendo exclusivamente del respaldo estatal.

El documento técnico también alerta que las proyecciones actuales solo contemplan los flujos previsionales, sin incluir el peso de los intereses y el repago de la deuda previsional. “El sistema enfrentará una carga financiera creciente que el Estado deberá atender con recursos fiscales adicionales o mediante una reforma estructural”, detalla el informe.

Frente a este panorama, la expectativa apunta a una reforma que contemple las siguientes claves:

  1. Ampliar las fuentes de financiamiento del sistema de pensiones.
  2. Incrementar la densidad de cotización entre los trabajadores.
  3. Reducir la dependencia del sistema de pensiones respecto a la deuda estatal.
  4. Evaluar incentivos para promover la formalización laboral.
  5. Ampliar la cobertura previsional para trabajadores independientes.
  6. Revisar la edad de jubilación.
  7. Revisar los parámetros de cálculo de las pensiones.
En 2024, existían 8.2 personas
En 2024, existían 8.2 personas en edad de trabajar por cada adulto mayor (65+). Eso caerá a 2.3 para 2070, según el informe. Foto de Archivo

Por el momento, el gobierno de El Salvador no ha presentado una propuesta concreta, aunque distintos sectores han coincidido en la urgencia de una reforma integral.

Los próximos días serán decisivos para definir los lineamientos de un nuevo sistema que permita garantizar el pago de las pensiones futuras y la estabilidad fiscal del país.

Las pensiones salvadoreñas en 10 cifras:

  1. Déficit actuarial neto estimado: 59% del PIB para el periodo 2024-2070.
  2. Patrimonio administrado por las AFP: $15,995.7 millones al 31 de diciembre de 2024.
  3. Participación del fondo de pensiones en el PIB: 48.7% en 2024 (descenso desde 51.8% en 2022).
  4. Porcentaje del portafolio invertido en deuda estatal: 73%.
  5. Cobertura del SAP: 2.1 millones de afiliados activos al cierre de 2024.
  6. Densidad de cotización plena: Solo 36% de los titulares entre 20 y 55 años cotizaron los 12 meses de 2024.
  7. Proporción de pensionados con pensión mínima: 57%.
  8. Tasa de fertilidad: 1.8 hijos por mujer.
  9. Razón de dependencia actual: 8.2 personas en edad de trabajar por cada adulto mayor en 2024; proyectada a 2.3 en 2070.
  10. Gasto en pensiones proyectado: Subirá del 5.3% al 8.4% del PIB entre 2024 y 2070.

Temas Relacionados

PensionesEl SalvadorFMIAFPsTrabajadores

Últimas Noticias

La popularidad de Bukele impulsa análisis sobre elegibilidad de extranjeros para la presidencia guatemalteca

Las disposiciones de la constitución guatemalteca aseguran el acceso a la nacionalidad por origen, pero exigen residencia formal, cumplimiento migratorio y arraigo comprobable para aspirar al cargo máximo, según especialistas consultados

La popularidad de Bukele impulsa

Cancelaciones de vuelos y aislamiento: el día a día de los dominicanos bajo la nieve

Viajeros, estudiantes y familias se organizan para sobrellevar la emergencia invernal más desafiante de los últimos años en varias ciudades

Cancelaciones de vuelos y aislamiento:

El gobierno dominicano entrega a un ciudadano solicitado por la justicia de Massachusetts

El traslado del ciudadano fue realizado bajo estrictos protocolos de seguridad tras una orden judicial, en cumplimiento de tratados internacionales vigentes entre ambos países y con participación de agencias estadounidenses en la recepción del acusado

El gobierno dominicano entrega a

El presidente electo de Honduras designa a Mireya Agüero como canciller

La decisión se produce en medio de presiones por legitimidad y crisis económica, mientras el nuevo mandatario adelanta medidas de austeridad y nombra a su equipo principal antes de asumir el cargo oficial

El presidente electo de Honduras

El Salvador cuenta cada vez con más adultos mayores y menos jóvenes, según el censo 2024

El último censo nacional revela un crecimiento acelerado de la población mayor de 65 años y una reducción en el número de niños y jóvenes, lo que transforma la estructura social y plantea nuevos desafíos para el país

El Salvador cuenta cada vez

TECNO

Contraseñas seguras: recomendaciones clave y

Contraseñas seguras: recomendaciones clave y cómo generarlas fácilmente con un gestor

¿Tu teléfono tiene infrarrojo?: descubre cómo comprobarlo y las funciones que podrías aprovechar

Un nuevo rival para Starlink: la empresa espacial de Jeff Bezos entra al negocio del internet satelital

Métodos eficaces para enfriar la refrigeradora rápidamente

Robots que hacen tareas del hogar: el plan de Tesla para llevar Optimus al mercado en 2027

ENTRETENIMIENTOTELESHOW

Eagles alcanzan cuádruple diamante con

Eagles alcanzan cuádruple diamante con un disco histórico que redefine los récords de ventas en Estados Unidos

Las parejas de Brooklyn Beckham antes de casarse con Nicola Peltz

Dave Mustaine, del quiebre con Metallica al ADN de Megadeth: “Quería ser más pesado y rápido que ellos”

El k-drama “Bon Appétit, majestad” ingresó al ranking de las series más vistas en Netflix

Eric Dane generó preocupación por su estado de salud tras ausentarse de un evento en su honor

MUNDO

Purga en el régimen de

Purga en el régimen de China: las primeras versiones sobre la caída y detención del general de mayor rango

Netanyahu anunció la reapertura del paso de Rafah una vez que se recuperen los restos del último rehén israelí en Gaza

El régimen de Irán admitió que bloqueó internet para evitar la difusión de imágenes de la represión durante las protestas

El régimen iraní amenazó con imponer castigos “sin clemencia” a los manifestantes

Rusia afirmó que el ex dictador Maduro fue traicionado por su entorno: “Conocemos los nombres”