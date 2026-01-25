El crucero Amadea llena de vida el puerto de Acajutla y pone a El Salvador en la ruta de los grandes viajes

El crucero Amadea arribó al Puerto de Acajutla consolidando a El Salvador como destino turístico internacional destacado. (Foto: @MITURElSalvador)

El arribo del crucero Amadea al Puerto de Acajutla, en Sonsonate, refleja el impulso que ha adquirido El Salvador como destino turístico internacional, después de profundas transformaciones en materia de seguridad y conectividad. A bordo de la embarcación, que llegó este sábado, viajan turistas de Alemania y Austria que recorren el país, incidiendo en la dinámica económica de las comunidades y proyectando la nueva imagen salvadoreña.

En el marco de la temporada 2025–2026, el Amadea se convierte en el cuarto crucero que atraca en puertos salvadoreños desde octubre de 2025, y según datos divulgados por la Secretaría de Prensa, se prevé que el flujo crezca hasta los primeros meses de 2026.

Los turistas de cruceros visitan destinos emblemáticos salvadoreños como Joya de Cerén, Casa Blanca, Cerro Verde y playas del occidente. (Video: @MITURElSalvador)

Esta afluencia consolidaría, según las autoridades, a El Salvador como un punto preferido para líneas de cruceros europeas y norteamericanas. Entre las visitas previstas por los cruceristas destacan rutas hacia lugares emblemáticos: Joya de Cerén, Casa Blanca, Cerro Verde, Santa Ana, Nahuizalco, Ataco y las playas del occidente.

Esta expansión en la oferta de destinos ha derivado en un efecto multiplicador para la economía local. Artesanos, empresas turísticas, guías y transportistas se benefician del arribo de miles de visitantes, quienes suelen disfrutar de excursiones de un día cuidadosamente gestionadas por las autoridades de turismo y portuarias (CEPA). El ente ha subrayado la fortaleza de la infraestructura y el nivel de seguridad, elementos que facilitan una experiencia satisfactoria y segura para los visitantes internacionales.

Las comunidades locales de Sonsonate ven un impulso económico por la llegada de turistas alemanes y austriacos en cruceros internacionales. (Foto: @MITURElSalvador)

El puerto de Acajutla mantiene su liderazgo como la principal terminal de cruceros en el país. No obstante, el puerto de La Unión ha comenzado a operar con embarcaciones turísticas, logrando así abrir la zona oriental a los visitantes extranjeros.

El auge reciente se enmarca en un proceso de modernización que ha resultado, de acuerdo con la Secretaría de Prensa, en que “El Salvador ahora se consolida como un país seguro y competitivo, capaz de recibir con altos estándares a visitantes internacionales”. Se destacó también “la confianza del sector turístico del mundo en el país”, evidenciada en el crecimiento del tráfico marítimo internacional.

El crucero más grande que ha recibido El Salvador

Entre las embarcaciones más recordadas que han visitado el país se encuentra el Norwegian Jewel, con 295 metros de eslora y 38 metros de manga, que arribó en abril de 2022 con más de 2,000 personas a bordo. Su llegada evidenció la capacidad del Puerto de Acajutla para recibir buques de gran envergadura y marcó un punto de inflexión para el turismo de cruceros tras la pandemia.

demostró la capacidad de la infraestructura portuaria salvadoreña para recibir grandes embarcaciones y promocionar la cultura local. (Foto: @SecPrensaSV)

Los pasajeros de este barco recorrieron el centro histórico de San Salvador, el Volcán de Santa Ana, Nahuizalco y Sonsonate, y la recepción incluyó tradiciones locales, como la presentación de los Historiantes de San Antonio Abad, promoviendo la cultura salvadoreña a escala internacional.

Los cruceros y la historia en El Salvador

La historia del turismo de cruceros en el país tiene raíces profundas: desde la década de los años treinta, barcos de la empresa Grace Line como el Santa Rosa y el Santa Paula solían atracar con visitantes estadounidenses, consolidando desde temprano el atractivo de la costa salvadoreña en la región.

En la temporada actual, otros cruceros como el Viking Sky también han traído contingentes significativos de turistas, con cerca de 1,000 visitantes en diciembre de 2025. Según CEPA, la llegada de buques de gran tamaño como el Norwegian Jewel ha reafirmado el potencial logístico y turístico de El Salvador, mientras la estabilidad y la hospitalidad siguen cautivando a las líneas internacionales.