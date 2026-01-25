El Salvador

1,600 personas serán beneficiadas con servicio de agua en la zona oriental de El Salvador

Las localidades de La Paz y La Rinconada contarán con suministro regular tras la implementación de nuevas obras de perforación de pozo y expansión de redes, coordinadas por la Dirección de Obras Municipales (DOM) en La Unión Norte

La instalación de 317 acometidas
La instalación de 317 acometidas domiciliares garantiza suministro directo de agua a viviendas beneficiadas del proyecto hídrico. Foto cortesía DOM

Más de 1,600 personas accederán al servicio de agua potable en las comunidades de La Paz y La Rinconada, ubicadas en el municipio de Bolívar, departamento de La Unión Norte, luego de la puesta en marcha de un proyecto coordinado por la Dirección de Obras Municipales (DOM).

Esta nueva etapa de abastecimiento hídrico se integró como parte de las intervenciones simultáneas en más de 50 localidades salvadoreñas.

Avances y características de los proyectos de agua

Según datos de la DOM, la primera fase del proyecto en Bolívar incluyó la perforación de un pozo con más de 250 metros de profundidad para acceder a fuentes subterráneas. En una segunda etapa, que está por iniciar, avanzan con la construcción de un tanque con capacidad de 25 metros cúbicos.

Este tanque será equipado con una bomba sumergible de 16 galones por minuto, diseñada para distribuir agua a lo largo de siete kilómetros de tubería. El sistema permitirá conectar 317 acometidas domiciliares, garantizando el acceso directo a las viviendas beneficiadas.

El pozo perforado de más
El pozo perforado de más de 250 metros en Bolívar y el tanque de 25 metros cúbicos mejoran el abastecimiento de agua potable. Foto cortesía DOM

Este enfoque multisectorial no es aislado. En las últimas semanas, la DOM entregó proyectos similares en el cantón El Cerrito, Nahuizalco, en el departamento de Sonsonate Norte, lo que favoreció a más de 800 hogares.

Trabajos de instalación y puesta en marcha de sistemas de agua potable también se han realizado en San Bartolomé Perulapía del departamento de Cuscatlán, Sociedad en Morazán, en el distrito de Guaymango en Ahuachapán, El Porvenir y Texistepeque ambos en el departamento de Santa Ana, así como en Jutiapa en Cabañas.

Actualmente, la DOM supervisa 35 proyectos adicionales de desarrollo hídrico en otras regiones del país.

Los problemas para abastecerse de agua potable en El Salvador responde a factores estructurales de infraestructura. Previamente la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) comunicó en varias ocasiones que una proporción alta del suministro se pierde por fugas, lo cual impacta a amplias zonas del país, incluidas las regiones orientales.

Ante las interrupciones en la red general de distribución, numerosos residentes han recurrido al abastecimiento mediante camiones cisterna, coordinados a través de los canales oficiales de ANDA.

Las autoridades informaron que los habitantes de la región oriental acceden a las pipas de ANDA a través del Call Center 915 o mediante mensajes en WhatsApp para sobrellevar las interrupciones en el servicio de agua potable.

Unas manos intentan recoger el
Unas manos intentan recoger el mínimo caudal de agua que sale de un grifo, símbolo de la creciente escasez y crisis hídrica que enfrentan ciudades alrededor del mundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desarrollo vial y fortalecimiento de infraestructuras

En paralelo con los proyectos de agua, se han completado dos iniciativas viales en la zona de Bolívar, con superficies de asfalto y adoquín que superan los 10 kilómetros entre el cantón desvío Los Morenos y el núcleo urbano del distrito.

En el conjunto del departamento de La Unión, la gestión de la DOM comprende ya más de 60 proyectos, de los cuales 38 se encuentran finalizados.

Entre las obras terminadas en zonas rurales se incluyen la pavimentación de 31 calles que sobrepasan los 70 kilómetros de longitud, la entrega de un puente en Lislique, la construcción de un salón de usos múltiples en Yayantique, la habilitación de una unidad de salud en San José La Fuente, la edificación de un centro escolar en El Molino, Concepción de Oriente, así como la reciente apertura del mercado municipal.

