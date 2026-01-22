El Salvador

Un nuevo grupo de estudiantes inicia formación en ITCA-FEPADE con becas del gobierno de El Salvador

Un grupo conformado por más de 400 jóvenes de distintas regiones ha comenzado su trayectoria académica en áreas técnicas, de ingeniería y licenciatura gracias a un programa estatal de apoyos educativos impulsados por la Dirección de Integración

Más de 400 estudiantes inician
Más de 400 estudiantes inician su estudio superior en ITCA- FEPADE. (Foto: Dirección de Integración)

Una nueva etapa educativa ha comenzado para más de 400 jóvenes salvadoreños que ahora forman parte de ITCA-FEPADE. Estos estudiantes han accedido a carreras técnicas, de ingeniería y licenciaturas gracias a un programa de becas impulsado por la Dirección de Integración y respaldado por el Gobierno de El Salvador.

El convenio firmado entre ambas instituciones ha permitido que jóvenes de todo el país elijan entre la sede central de Santa Tecla o las regionales de Santa Ana y San Miguel. Este acuerdo, según la Dirección de Integración, “abre las puertas a una transformación educativa real”, que ya no es solo una declaración de intenciones, sino un proceso visible y tangible.

El rector Carlos Arriola dio la bienvenida a los nuevos estudiantes y los animó a aprovechar cada oportunidad. “Ustedes han demostrado que saben alcanzar sus metas”, afirmó el rector en su mensaje inicial, destacando el mérito y la constancia de quienes lograron superar todos los requisitos del proceso formativo durante el bachillerato.

El convenio entre ITCA-FEPADE y
El convenio entre ITCA-FEPADE y la Dirección de Integración permite a estudiantes elegir entre las sedes de Santa Tecla, Santa Ana y San Miguel. (Foto: Dirección de Integración)

Además de su carrera principal, cada estudiante recibirá formación complementaria en áreas como inglés y tecnología aplicada, lo que, según los organizadores, busca forjar profesionales con “herramientas para un mundo globalizado y de altas exigencias”. La meta es que la nueva generación de egresados cuente con una preparación integral, capaz de responder a los desafíos actuales del mercado laboral.

La experiencia de bienvenida en ITCA-FEPADE se replicó en otras 37 instituciones que forman parte del proyecto “Continuidad Académica y Técnica”. Estas celebraciones, dispersas por todo el país, simbolizan el avance de una Generación que Florece, término con el que la Dirección de Integración identifica a los jóvenes beneficiados.

Para los nuevos alumnos, el acceso a la educación superior representa la recompensa a su esfuerzo y la materialización de un sueño que, hasta hace poco, parecía lejano.

Quienes integran esta cohorte no solo continúan su formación, sino que también son protagonistas de una transformación social que, según la propia Dirección, marca “un antes y un después en la historia educativa de El Salvador”.

Los estudiantes recibirán formación complementaria
Los estudiantes recibirán formación complementaria en inglés y tecnología aplicada para afrontar los retos del mercado laboral globalizado. (Foto: Dirección de Integración)

Más de 17,000 jóvenes accederán a becas universitarias en 2026

El arranque del año marca un giro en las oportunidades educativas para miles de jóvenes salvadoreños. Este año, más de 17.100 estudiantes podrán acceder a carreras universitarias o técnicas mediante becas entregadas en 37 instituciones de educación superior en todo el país.

El presidente de la Dirección de Integración, Alejandro Gutman, confirmó que este programa ampliará la inclusión educativa tanto en áreas urbanas como rurales. Gutman indicó que la selección de los beneficiarios responde a un proceso formativo integral, diseñado para dotar a los jóvenes de herramientas sólidas para su futuro profesional.

Gutman expresó sentirse “muy feliz y satisfecho que los chicos hayan elegido y que hayamos tenido la oportunidad de brindar 307 carreras” durante el anuncio a los medios.

El programa de becas ofrece
El programa de becas ofrece un portafolio de 307 carreras, ampliando las oportunidades educativas con enfoque en inclusión urbana y rural. (Foto: Dirección de Integración)

La iniciativa contempla un portafolio de 307 carreras, lo que da a los becarios la posibilidad de elegir el camino académico que mejor se adapte a sus intereses. Con este paso, El Salvador busca consolidar una nueva generación de profesionales formados para responder a los retos y demandas de la sociedad actual.

