La Biblioteca Nacional de El Salvador supera los dos millones de visitantes en 2025

La BINAES fue reconstruida en cooperación con el Gobierno de la República Popular China y abrió sus puertas al público en noviembre de 2023

La Biblioteca Nacional de El
La Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES) superó los dos millones de visitantes en 2025, consolidándose como referente cultural del Centro Histórico de San Salvador. Foto cortesía BINAES

Durante el año 2025, la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES), ubicada en el corazón del Centro Histórico de San Salvador, ha superado los dos millones de visitantes, convirtiendose en un atractivo turístico y punto de referencia según datos divulgados por el ministro de Cultura, Raúl Castillo.

El edificio, que reabrió sus puertas al público en noviembre de 2023 tras una completa renovación en colaboración con el Gobierno de la República Popular China, se consolidó como una referencia cultural en la capital salvadoreña.

La BINAES destaca internacionalmente como la primera biblioteca en implementar atención las 24 horas del día, los 365 días del año, hecho subrayado por el ministro Castillo como un modelo sin precedentes en su tipo.

Según indicó en la Entrevista AM transmitida en la televisión nacional, este espacio trascendió el modelo tradicional: “La BINAES es más que una biblioteca, es espacio donde se desarrollan cursos, talleres, es una área de conocimiento”.

El proyecto BINAES forma parte
El proyecto BINAES forma parte de la estrategia de diplomacia cultural entre China y El Salvador, fomentando la transferencia tecnológica y de gestión desde 2018. Foto cortesía

Una biblioteca con enfoque diversificado

A lo largo de siete niveles temáticos, la biblioteca nacional dispone de más de 150 mil ejemplares físicos que abordan múltiples áreas que van desde obras narrativas, poesía, psicología, tecnología, arte e historia.

El titular de Cultura reveló que existe la proyección de duplicar la cantidad de libros de primer nivel disponibles para el público en los próximos meses. Una de las novedades destacadas es la expansión del sistema de préstamo: los usuarios podrán solicitar títulos para llevar a casa, eliminando la restricción presencial.

Además, el ministerio planea habilitar bibliotecas virtuales asociadas a la BINAES, lo que permitirá la consulta remota de literatura, ampliando el alcance del servicio a nivel nacional, argumentando que han observado un flujo importante de estudiantes universitarios que hacen uso de sus materiales.

La programación anual de la biblioteca ha incluido eventos culturales, presentaciones musicales, talleres y actividades educativas adaptadas por edades, desde estimulación temprana para menores de un año hasta laboratorios de robótica y realidad virtual. Esta oferta ha incentivado tanto la visita familiar como la formación autodidacta en tecnologías emergentes.

(Foto cortesía en la red
(Foto cortesía en la red social X de Ministerio de Turismo)

Proyecciones institucionales

En palabras de Raúl Castillo, “hay una población importante de menores que llega a la biblioteca junto con sus padres, llegan en familia, estamos hablando de niños que van desde los 0 años hasta los seis”, aunque enfatizó que el grupo más numeroso de asistentes corresponde a adultos entre 18 y 35 años.

Hasta la fecha, la BINAES ha recibido un acumulado de más de 4,67 millones de usuarios nacionales y extranjeros. El funcionario resaltó la influencia de eventos relevantes en el aumento del flujo, entre ellos la villa navideña, que generó un lleno masivo en las salas y contribuyó a aumentar la afluencia y el hábito de uso del espacio entre los salvadoreños.

La reconstrucción de la BINAES marcó un hito en la relación bilateral entre El Salvador y China, reflejando una estrategia de diplomacia cultural impulsada desde 2018, año en que ambos países establecieron formalmente relaciones diplomáticas.

Este proyecto representó una de las principales inversiones chinas en infraestructura cultural salvadoreña, tanto en términos de financiamiento como de transferencia de tecnología y conocimientos de gestión.

La apertura de la biblioteca respondió a la apuesta oficial por revitalizar espacios emblemáticos del centro urbano y fomentar un acceso ampliado a la educación y la cultura en un país con profundas brechas históricas en estos ámbitos.

