El Salvador

Incendio estructural en Sonsonate pone en riesgo la vida de adulto mayor

La rápida intervención de los residentes y equipos de emergencia permitió salvar a un adulto mayor atrapado en una casa en llamas en el distrito de Nahuizalco, Sonsonate. El paciente fue trasladado a un hospital con quemaduras de primer y segundo grado

Guardar
Foto cortesía por Comandos de
Foto cortesía por Comandos de Salvamento

En las últimas horas, las autoridades de El Salvador han enfrentado una serie de incendios que han afectado viviendas y zonas rurales, según informaron los equipos de emergencia.

El caso más reciente se reportó la noche del miércoles en el cantón El Canelo, caserío Los Moranes, en el distrito de Nahuizalco, Sonsonate, donde Comandos de Salvamento rescató a un hombre de 86 años que sufrió lesiones tras incendiarse su vivienda. La rápida intervención de los vecinos permitió sacar al adulto mayor antes de que las llamas destruyeran por completo el inmueble.

De acuerdo con el reporte de Comandos de Salvamento, el paciente presentaba quemaduras de primer y segundo grado en distintas partes del cuerpo. El personal de socorro brindó atención prehospitalaria y lo trasladó para recibir cuidados médicos especializados. Testigos resaltan que la colaboración entre residentes y socorristas evitó consecuencias más graves.

Durante la misma jornada, otro incendio de gran magnitud destruyó una vivienda en el cantón San Antonio Abad, distrito de Ciudad Arce, La Libertad. Según información de los equipos de socorro, las llamas se propagaron rápidamente y consumieron gran parte de la estructura, lo que obligó a los bomberos a trabajar en la zona para evitar la afectación de casas cercanas. En este incidente no hubo personas lesionadas, aunque sí se registraron pérdidas materiales cuantiosas.

Momentos de angustia y desesperación se viven durante un fuerte incendio. El video muestra cómo el fuego consume rápidamente un hogar, generando una densa columna de humo.

Anoche, bomberos de El Salvador atendieron un incendio en un predio baldío con abundante maleza seca, hojarasca y desechos, ubicado en la Lotificación Santa Gema, en Santiago de María, Usulután. Las brigadas ejecutaron maniobras de control y liquidación para evitar que los siniestros afectaran viviendas o zonas habitadas.

El Cuerpo de Bomberos de El Salvador (CBES) informó que durante los últimos tres días atendió más de 10 incendios en distintos puntos del país, en su mayoría en predios baldíos y terrenos con abundante maleza seca y hojarasca.

Este tipo de incidentes incrementa el riesgo de propagación del fuego a zonas habitadas, por lo que las autoridades insisten en la importancia de mantener predios limpios y reportar cualquier señal de incendio a los cuerpos de emergencia.

Estas condiciones incrementan el riesgo de propagación del fuego, de acuerdo con declaraciones recogidas por el director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya.

Recomendaciones para prevenir incendios estructurales

  • Revisar el estado de las instalaciones eléctricas y evitar la sobrecarga de tomacorrientes.
  • No dejar velas, estufas o fuentes de calor encendidas sin supervisión.
  • Mantener productos inflamables lejos de fuentes de calor y fuera del alcance de los niños.
  • Almacenar fósforos y encendedores en lugares seguros.
  • Instalar detectores de humo y verificar su funcionamiento de manera periódica.
  • Contar con extintores accesibles y capacitar a los miembros del hogar en su uso.
  • Evitar el uso de electrodomésticos en mal estado.
  • Planificar y practicar rutas de evacuación en caso de emergencia.

Frente a estos hechos, las autoridades han reiterado la importancia de fortalecer la prevención y la vigilancia en zonas vulnerables, especialmente durante la temporada seca. El CBES mantiene vigilancia permanente y campañas de concienciación para reducir la incidencia de incendios en viviendas y áreas rurales.

Temas Relacionados

Cuerpo de BomberosIncendio estructuralEl SalvadorRescate

Últimas Noticias

Honduras instala junta directiva provisional en el congreso nacional tras varias horas de negociaciones

Desde muy temprano se cerraron los accesos al Congreso Nacional en el centro de la capital hondureña, mientras los diputados comenzaron a llegar para la convocatoria que marca el inicio de cuatro años en este poder del Estado

Honduras instala junta directiva provisional

Más de 800 millones de dólares en remesas anuales refuerzan lazo económico entre República Dominicana y España

Según datos del Banco de Reservas, estas transferencias representaron el 6.9% de las divisas gestionadas localmente el último año, reflejando la importancia estratégica del flujo bilateral de recursos

Más de 800 millones de

Encuentran cámaras y micrófonos ocultos en el congreso nacional de Honduras

La aparición de equipos de espionaje de alta tecnología en el Congreso Nacional ha encendido las alarmas en un momento crucial, justo en vísperas de la elección de la nueva junta directiva y el inicio de la legislatura

Encuentran cámaras y micrófonos ocultos

El gobierno promueve jornada atlética para fortalecer vínculo comunitario mediante la Running El Salvador

Un evento donde la meta es ayudar y el esfuerzo de todos redefine el sentido de comunidad. Figuras del gobierno y ciudadanía impulsan una causa que va más allá del deporte tradicional

El gobierno promueve jornada atlética

La mayoría de los feminicidios en El Salvador ocurre en contextos de confianza

La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz indica que, aunque se reporta una reducción en los casos, los asesinatos de mujeres siguen concentrándose en tres departamentos y afectan a víctimas de distintas edades

La mayoría de los feminicidios

TECNO

Todo lo que se sabe

Todo lo que se sabe de los lentes ‘Apple Vision Air’ la posible versión económica que competiría con Meta

México domina el mercado de OnlyFans en Latinoamérica: es el que más produce y consume

El precio de ethereum para este día

Bitcoin: cuál es el precio de esta criptomoneda

Magis TV descargar: piden a Google eliminar la aplicación de los dispositivos Android

ENTRETENIMIENTOTELESHOW

Chris Noth confirmó el fin

Chris Noth confirmó el fin de su amistad con Sarah Jessica Parker: “Yo no habría actuado igual”

La confesión de Thomas F. Wilson: el lado amargo de la fama tras “Volver al Futuro” y el peso de un papel eterno

La dura realidad de Phil Collins a los 74 años: 24 horas de cuidados médicos y una lucha diaria por caminar

El llamado de Matt Damon a repensar el perdón: “La cancelación pública no deja segundas oportunidades”

Hugh Jackman entrena a los 57 años y enciende rumores sobre su regreso como Wolverine en “Avengers: Doomsday”

MUNDO

Los deslizamientos de tierra dejan

Los deslizamientos de tierra dejan dos muertos y varios desaparecidos en Nueva Zelanda

Los organizadores de la vigilia de Tiananmen en Hong Kong se declaran inocentes ante el tribunal chino que los acusa de subversión

El gobierno australiano recordó con un jornada nacional de luto a las víctimas de tiroteo antisemita en Bondi Beach

Otro tiroteo en Australia: hay tres muertos, un herido grave y el atacante está prófugo

Los cuatro pilares del preacuerdo para poner fin a la crisis sobre Groenlandia