Incendio estructural en Sonsonate pone en riesgo la vida de adulto mayor

Foto cortesía por Comandos de Salvamento

En las últimas horas, las autoridades de El Salvador han enfrentado una serie de incendios que han afectado viviendas y zonas rurales, según informaron los equipos de emergencia.

El caso más reciente se reportó la noche del miércoles en el cantón El Canelo, caserío Los Moranes, en el distrito de Nahuizalco, Sonsonate, donde Comandos de Salvamento rescató a un hombre de 86 años que sufrió lesiones tras incendiarse su vivienda. La rápida intervención de los vecinos permitió sacar al adulto mayor antes de que las llamas destruyeran por completo el inmueble.

De acuerdo con el reporte de Comandos de Salvamento, el paciente presentaba quemaduras de primer y segundo grado en distintas partes del cuerpo. El personal de socorro brindó atención prehospitalaria y lo trasladó para recibir cuidados médicos especializados. Testigos resaltan que la colaboración entre residentes y socorristas evitó consecuencias más graves.

Durante la misma jornada, otro incendio de gran magnitud destruyó una vivienda en el cantón San Antonio Abad, distrito de Ciudad Arce, La Libertad. Según información de los equipos de socorro, las llamas se propagaron rápidamente y consumieron gran parte de la estructura, lo que obligó a los bomberos a trabajar en la zona para evitar la afectación de casas cercanas. En este incidente no hubo personas lesionadas, aunque sí se registraron pérdidas materiales cuantiosas.

Momentos de angustia y desesperación se viven durante un fuerte incendio. El video muestra cómo el fuego consume rápidamente un hogar, generando una densa columna de humo.

Anoche, bomberos de El Salvador atendieron un incendio en un predio baldío con abundante maleza seca, hojarasca y desechos, ubicado en la Lotificación Santa Gema, en Santiago de María, Usulután. Las brigadas ejecutaron maniobras de control y liquidación para evitar que los siniestros afectaran viviendas o zonas habitadas.

El Cuerpo de Bomberos de El Salvador (CBES) informó que durante los últimos tres días atendió más de 10 incendios en distintos puntos del país, en su mayoría en predios baldíos y terrenos con abundante maleza seca y hojarasca.

Este tipo de incidentes incrementa el riesgo de propagación del fuego a zonas habitadas, por lo que las autoridades insisten en la importancia de mantener predios limpios y reportar cualquier señal de incendio a los cuerpos de emergencia.

Estas condiciones incrementan el riesgo de propagación del fuego, de acuerdo con declaraciones recogidas por el director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya.

Recomendaciones para prevenir incendios estructurales

Revisar el estado de las instalaciones eléctricas y evitar la sobrecarga de tomacorrientes.

No dejar velas, estufas o fuentes de calor encendidas sin supervisión.

Mantener productos inflamables lejos de fuentes de calor y fuera del alcance de los niños.

Almacenar fósforos y encendedores en lugares seguros.

Instalar detectores de humo y verificar su funcionamiento de manera periódica.

Contar con extintores accesibles y capacitar a los miembros del hogar en su uso.

Evitar el uso de electrodomésticos en mal estado.

Planificar y practicar rutas de evacuación en caso de emergencia.

Frente a estos hechos, las autoridades han reiterado la importancia de fortalecer la prevención y la vigilancia en zonas vulnerables, especialmente durante la temporada seca. El CBES mantiene vigilancia permanente y campañas de concienciación para reducir la incidencia de incendios en viviendas y áreas rurales.