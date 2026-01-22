El Salvador

El monitoreo de Acción Ciudadana indica persistencia de impunidad en la justicia salvadoreña

Un análisis reciente advierte que la mayoría de las denuncias no llega a tener fallo condenatorio, situación que se atribuye a deficiencias presupuestarias y sobrecarga laboral

Guardar
La presentación de Acción Ciudadana
La presentación de Acción Ciudadana señala que nueve de cada diez delitos denunciados no terminen en condena.

El más reciente informe de Acción Ciudadana revela que el 10% de los delitos denunciados en El Salvador culmina en una condena, una cifra que, según la organización, expone la persistencia de la impunidad pese al incremento de recursos en la Fiscalía General de la República (FGR).

Este hallazgo, basado en la memoria de labores de la FGR correspondiente a junio de 2024 - mayo de 2025, plantea dudas sobre la eficiencia del sistema y sobre el impacto de la política presupuestaria.

Entre los aspectos destacados por el monitoreo, Acción Ciudadana señala que la impunidad se mantiene en el 90%, pese a que la Fiscalía obtuvo una inyección presupuestaria en 2024 para reforzar su cuerpo fiscal, lo que permitió nuevas contrataciones. Aun así, la asignación para 2025 fue $88 millones, lo que representa una caída del 38% respecto al año previo, atribuida a la finalización de las obras de las oficinas centrales. La Fiscalía reconoció que su verdadera necesidad operativa era de $153 millones, lo que deja un déficit de $65 millones.

El reporte subraya otra problemática: la reserva de información sobre la plantilla y su distribución geográfica, que persiste pese a los reclamos de auditoría pública y limita la transparencia sobre la capacidad de respuesta institucional. El monitoreo calcula que existen unos 853 fiscales auxiliares, cada uno con un promedio de 108 casos asignados en el periodo 2024-2025 —una cifra menor a la del ciclo previo—, lo que equivale a recibir un caso nuevo cada tres días.

Acción Ciudadana hizo público su
Acción Ciudadana hizo público su informe a través de Youtube.

La eficacia penal figura en el centro del análisis. Según el informe institucional citado por Acción Ciudadana, entre 2020 y 2025 la Fiscalía General de la República inició 440,706 casos, de los cuales solo el 32% (136,906) llegó a los tribunales y el 68% nunca accedió a la sede judicial. De los 101,019 casos finalizados en ese lapso, el 58% se cerró por salidas alternas (mecanismos de terminación anticipada), mientras que el 42% terminó con sentencias condenatorias.

Al relacionar los expedientes judicializados con los fallos condenatorios, la efectividad osciló entre el 24% y el 36% en los últimos cinco años, alcanzando su máximo en el 34% en el periodo más reciente. Si la comparación se realiza con respecto al total de expedientes iniciados, el mejor índice fue del 11% en 2024-2025, y la media del quinquenio, del 10%.

El informe apunta también que la visión debe ampliarse al universo de delitos. La propia Acción Ciudadana advierte que “la evaluación de la eficacia debe considerar el conjunto de delitos y no solo éxitos en casos individuales”.

El análisis de la organización indica tendencias hacia la opacidad institucional, especialmente con la reserva extendida sobre datos de recursos y personal. Señala que las reformas legales de 2025 permiten a la Fiscalía prolongar las investigaciones hasta por tres años en casos vinculados a crimen organizado y menciona que la detención provisional bajo el Régimen de Excepción ha derivado en que “la prisión preventiva se convierta en una pena anticipada”.

Por último, el monitoreo menciona una creciente judicialización selectiva y la utilización de la Fiscalía en expedientes contra defensores de derechos humanos o voces críticas.

Temas Relacionados

ImpunidadAcción CiudadanaFiscalía General de la RepúblicaEl SalvadorSistema judicialTransparenciaOpacidadDerechos humanosSan SalvadorCrimen organizado

Últimas Noticias

Gobierno panameño lanza plan de licitaciones eléctricas para reducir la volatilidad de las tarifas

El Gobierno apuesta por contratos de largo plazo, nueva generación renovable y respaldo térmico

Gobierno panameño lanza plan de

Ley antipandillas en Guatemala que clasifica a maras como organizaciones terroristas cobra relevancia ante los recientes hechos violentos

La normativa introduce criterios de catalogación con vigencia ampliable y exige su publicación oficial inmediata, además de reforzar acciones penales, mecanismos de cooperación internacional y medidas preventivas en zonas vulnerables

Ley antipandillas en Guatemala que

La aparición de 38 casos de sarampión moviliza acciones sanitarias en Guatemala

Los especialistas del sector salud han desplegado investigaciones de campo y vigilancia clínica tras la detección de múltiples contagios vinculados a una reunión pública realizada en el departamento de Sololá

La aparición de 38 casos

República Dominicana apuesta por la conectividad aérea y la diversidad turística

El país caribeño busca aumentar la llegada de viajeros internacionales mediante nuevas rutas aéreas y una oferta diversificada de actividades recreativas y culturales

República Dominicana apuesta por la

Protección Civil reporta treinta emergencias por caída de árboles tras vientos intensos en El Salvador

El funcionario salvadoreño hizo hincapié en la colaboración entre organismos estatales y municipales para abordar eventualidades climáticas, impulsando acciones coordinadas ante la llegada de nuevos eventos meteorológicos extremos

Protección Civil reporta treinta emergencias

TECNO

Qué pasa si envuelves el

Qué pasa si envuelves el router WiFi con papel aluminio: ¿se mejora o empeora el internet?

Tres alternativas legales y seguras que reemplazan a Magis TV y XUPER TV para ver películas gratis

Elon Musk revela cómo funciona el algoritmo de X: así decide qué contenido ves

Flor Parlante de Super Mario Wonder se convierte en un dispositivo real: qué hace y cómo tenerla

Demis Hassabis, CEO de Google DeepMind, reveló en Davos los próximos desafíos y apuestas de la inteligencia artificial

ENTRETENIMIENTOTELESHOW

Arctic Monkeys lanzó su primera

Arctic Monkeys lanzó su primera canción en cuatro años

“Amos del Universo” reveló su primer tráiler oficial con Nicholas Galitzine como He-Man

Emma Stone logra un récord histórico de nominaciones al Oscar y reescribe las reglas de Hollywood

Jennifer Garner se sinceró sobre la experiencia de ser una madre famosa: “Sé lo que es la presión”

Cómo se eligen los nominados al Oscar y quiénes votan realmente en cada categoría

MUNDO

Demis Hassabis, CEO de Google

Demis Hassabis, CEO de Google DeepMind, reveló en Davos los próximos desafíos y apuestas de la inteligencia artificial

El Parlamento Europeo solicitó la inclusión de la Guardia Revolucionaria Islámica en la lista de organizaciones terroristas

Dos semanas sin internet en Irán: incomunicación, negocios dañados y sin visos de apertura

La OTAN busca limitar las ambiciones de Rusia: prepara maniobras militares en el Ártico para los próximos meses

Estados Unidos ya le compró un territorio a Dinamarca: cómo y cuándo sucedió