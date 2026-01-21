Las autoridades y el sector privado participan en la formulación del Plan Metropolitano para San Salvador

El director ejecutivo de la OPAMSS informó en su cuenta de X sobre la segunda ronda para la elaboración del plan estratégico. / Redes sociales Luis Rodríguez

La segunda ronda de consultas para el nuevo Plan Metropolitano del área Metropolitana de San Salvador (AMSS) reunió a representantes del sector privado, incluyendo a la Cámara Salvadoreña de la Construcción (Casalco) y la Secretaría de Comercio.

Según el director ejecutivo del Consejo de Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador (COAMSS), Luis Rodríguez, el plan busca establecer una estrategia que impulse el desarrollo regional, tomando como base el entorno de seguridad y los proyectos de inversiones públicas impulsados por el presidente Nayib Bukele. Entre los ejes temáticos se encuentran la inversión, el fomento de la sostenibilidad, la implementación de incentivos medioambientales y la incorporación de nuevas tecnologías para la investigación.

En sus redes sociales, el funcionario destacó que la iniciativa contempla la mejora de espacios públicos, la optimización de la movilidad urbana, el fortalecimiento del desarrollo económico y social, la protección del patrimonio, así como el estudio de la oceanografía, la biología marina y las capas de suelos.

¿QUÉ ES EL PLAN METROPOLITANO DE SAN SALVADOR?

La Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS) y el (COAMSS) impulsan el Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PMDOT) como la hoja de ruta para la transformación urbana y social de la capital y sus municipios vecinos. Este instrumento busca coordinar políticas, uso del suelo y proyectos estratégicos en una de las zonas más pobladas y dinámicas de El Salvador.

El presidente de la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (Casalco), José Antonio Velásquez, fue parte de la segunda ronda de consultas para la elaboración del plan. / Redes sociales de Luis Rodríguez

Dicho plan establece una visión a largo plazo para la metrópoli, similar al enfoque aplicado en otras grandes ciudades latinoamericanas, como Lima. Esta estrategia define los lineamientos para el desarrollo físico, social y económico del AMSS, abarcando temas como transporte, manejo de residuos y gestión ambiental. El plan articula los esfuerzos de los diferentes municipios que integran el AMSS, estableciendo acuerdos para enfrentar desafíos que trascienden los límites administrativos locales.

DESARROLLO DEL AMSS

En agosto de 2025, Luis Rodríguez afirmó que el AMSS atravesaba un periodo de expansión en la inversión privada, con 487 proyectos en marcha que reflejaban un dinamismo notable en los sectores de vivienda, turismo, construcción y logística industrial. Esta actividad, afirmó, respondía al interés tanto de inversionistas locales como internacionales, incluidas personas salvadoreñas en el extranjero que destinan remesas a iniciativas inmobiliarias y de construcción.

Rodríguez explicó que la ampliación territorial de la cobertura del Área Metropolitana de San Salvador que pasó de 600 a 1,200 kilómetros cuadrados, ha permitido integrar zonas estratégicas como Surf City. Esta expansión ha facilitado la organización del crecimiento urbano y económico, así como la coordinación con inversiones públicas en infraestructura como carreteras, puertos, aeropuertos, aduanas y fronteras, las cuales fortalecen el sector logístico de la región.

Este año, el director del COAMSS precisó en una entrevista televisiva que la inversión total en el área metropolitana ya supera los $5,000 millones, monto dividido entre proyectos que se encuentran en trámites y prefactibilidad y aquellos que ya se están en ejecución.

“Ya llegamos a superar los 5,000 millones de dólares. Ahí nosotros lo dividimos en dos etapas. Uno que se está liberando, los trámites previos, prefactibilidad y más; y, por otro lado, lo que está en ejecución, en desarrollo, por los datos que manejamos, junto con la Cámara Salvadoreña de la Construcción, ronda los $3,000 millones”, expuso el funcionario.

El director ejecutivo del COAMSS destacó que la combinación de un entorno seguro para invertir y una agilización de los procedimientos administrativos ha contribuido al crecimiento sostenido del sector.

En distintas ocasiones Rodríguez ha mencionado que la cooperación entre el Gobierno y el sector privado se traduce en un dinamismo económico que, a su juicio, evidencia la confianza en el potencial de crecimiento del país.